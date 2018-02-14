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Fuori produzione

Monitor LED

196E3LSB/00

4.7

| (13) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Elegante display LED con colori naturali

Questo elegante display LED Full HD 196E3 con comandi tattili, SmartContrast e SmartImage Lite è la scelta perfetta per tutte le tue esigenze

Vedi tutti i vantaggi

Elegante display LED con colori naturali

  • E Line

  • 19" (41,8 cm)

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Design elegante e sofisticato in armonia con l'arredamento della casa

Un design elegante e sofisticato, in armonia con i mobili di ogni ambiente

SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

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Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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14/02/2018

Italia

Italia

Semplicemente ECCEZIONALE!!!

Se dovessi definire il mio acquisto con una sola parola, userei di sicuro quella che ho scritto nella sintesi, ovvero ECCEZIONALE... Ebbene si, mi sto trovando più che bene con il mio nuovo schermo Philips.... Funziona benissimo e si vede da Dio.... Eccellente davvero, complimenti alla Philips che realizza prodotti davvero SUPER....

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Questa revisione è stata effettuata per 273E3LSB LED monitor

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19/05/2013

Italia

Italia

wow

prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista. Sottile, con audio e video ottimi. Materiali di qualità. L'unico difetto, se lo vogliamo proprio trovare, è il design "solo" da 4 stelle: carino si, ma non da far girare la testa. I tasti touch sono una bella chicca; se solo avessero avuto la retroilluminazione. Infine peccato solo per l'unica uscita HDMI: sarebbe stato perfetto (data la tipologia di monitor) averne almeno 2.

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18/11/2012

Italia

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Ottimo monitor

Rapporto qualità prezzo imbattibile. Da comprare. Colori veramente belli e immagini definite.

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