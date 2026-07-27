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Fuori produzione

Monitor LCD

190V3SB5/00

Scopri incredibili immagini dai colori vivaci
Scopri immagini LCD vivaci grazie a questo accattivante display patinato.
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  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

SmartContrast 10.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast 10.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

Design accattivante sottile e lucido

Specifiche tecniche

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