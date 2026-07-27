Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
17S1AB/00
17" S-line
1280 x 1024
Formato 5:4
L'ingresso a due vie fornisce connettori per segnali di ingresso sia analogici (VGA) che digitali (DVI).
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
SmartControl II è un software basato sul monitor con un'interfaccia grafica a schermo facile da utilizzare che ti guida attraverso la sintonizzazione fine, la calibrazione dei colori e altre impostazioni del display come luminosità, contrasto, orologio, posizione, RGB, punto bianco e, per i modelli con altoparlanti integrati, anche il volume.
Recensioni