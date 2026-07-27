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  • Schermo con numerose funzioni per una maggiore produttività
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con SmartImage

17S1AB/00

Schermo con numerose funzioni per una maggiore produttività
Grazie alle opzioni SmartImage, SmartContrast, SmartControl e TrueVision, il display aziendale a risparmio energetico 17S1 aumenta la produttività
Vedi tutti i vantaggi

Schermo con numerose funzioni per una maggiore produttività

  • 17" S-line

  • 1280 x 1024

  • Formato 5:4

L'ingresso a due vie accetta sia segnali analogici (VGA) che digitali (DVI)

L'ingresso a due vie accetta sia segnali analogici (VGA) che digitali (DVI)

L'ingresso a due vie fornisce connettori per segnali di ingresso sia analogici (VGA) che digitali (DVI).

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Regolazione semplice delle prestazioni del display con SmartControl II

SmartControl II è un software basato sul monitor con un'interfaccia grafica a schermo facile da utilizzare che ti guida attraverso la sintonizzazione fine, la calibrazione dei colori e altre impostazioni del display come luminosità, contrasto, orologio, posizione, RGB, punto bianco e, per i modelli con altoparlanti integrati, anche il volume.

Specifiche tecniche

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