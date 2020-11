SmartStand con angolazioni regolabili per una maggiore produttività

Philips SmartStand consente una regolazione flessibile dello schermo. La sua struttura a Z facilmente inclinabile, regolabile in altezza e ripiegabile permette un utilizzo del prodotto in varie posizioni ergonomiche. È possibile posizionare il piedistallo in posizione verticale per un miglior controllo delle funzionalità tattili, oppure inclinarlo all'indietro per semplificare la possibilità di disegno e scrittura. Inoltre, consente perfino di allineare quasi completamente lo schermo sulla superficie del tavolo per le applicazioni che richiedono tale impostazione.