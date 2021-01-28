Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
B-Line
16 (15,6”/39,6 cm diag.)
HD 1366x768
Questo display Philips impiega la più recente tecnologia capacitiva Projected a 10 punti tattili per una risposta fluida. È possibile utilizzare al meglio le nuove funzionalità delle applicazioni tattili e sfruttare appieno quelle più datate. Scrivi toccando con 10 dita o divertiti con giochi interattivi insieme ai tuoi amici. Collabora con i colleghi interattivamente per il lavoro o la scuola e aumenta la tua produttività ed efficienza.
Per ambienti impegnativi, è necessario disporre di un monitor progettato per resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. Le marcature di protezione ingresso (IP) definite nello standard internazionale IEC/EN 60529, vengono utilizzate per stabilire i livelli di efficacia degli involucri per apparecchiature elettriche contro l'intrusione di corpi estranei e umidità. Questo display Philips soddisfa i requisiti IP internazionali per quanto riguarda la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display è resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Pro
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Contro
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Compratore verificato
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Pro
Great touch screen
Contro
Poor sound.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Materiale e spessore del guanto: nitrile (0,15 mm), cotone (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Fare riferimento a "SmoothTouch" nel manuale dell'utente per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati per le funzionalità tattili.
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.