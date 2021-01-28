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  • Energy Label Europe E
    Display interattivo luminoso con SmoothTouch
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Monitor LCD con SmoothTouch

162B9T/00

4
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Display interattivo luminoso con SmoothTouch
Un monitor touch screen robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolo. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la produttività.
Vedi tutti i vantaggi

Display interattivo luminoso con SmoothTouch

  • B-Line

  • 16 (15,6”/39,6 cm diag.)

  • HD 1366x768

Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida

Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida

Questo display Philips impiega la più recente tecnologia capacitiva Projected a 10 punti tattili per una risposta fluida. È possibile utilizzare al meglio le nuove funzionalità delle applicazioni tattili e sfruttare appieno quelle più datate. Scrivi toccando con 10 dita o divertiti con giochi interattivi insieme ai tuoi amici. Collabora con i colleghi interattivamente per il lavoro o la scuola e aumenta la tua produttività ed efficienza.

La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere

La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere

Per ambienti impegnativi, è necessario disporre di un monitor progettato per resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. Le marcature di protezione ingresso (IP) definite nello standard internazionale IEC/EN 60529, vengono utilizzate per stabilire i livelli di efficacia degli involucri per apparecchiature elettriche contro l'intrusione di corpi estranei e umidità. Questo display Philips soddisfa i requisiti IP internazionali per quanto riguarda la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display è resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana.

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Pro

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Contro

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Pro

Great touch screen

Contro

Poor sound.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  2. NTSC in base all'area su CIE1976

  3. sRGB: in base all'area su CIE1931

  4. Materiale e spessore del guanto: nitrile (0,15 mm), cotone (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  5. Fare riferimento a "SmoothTouch" nel manuale dell'utente per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati per le funzionalità tattili.

  6. La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2

  7. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  8. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.