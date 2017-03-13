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Fuori produzione

ColorVisionLampadina viola per fari

12342CVPPS2

3.8

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Cambia stile con la luce

ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Vedi tutti i vantaggi

Aggiungi un tocco di colore

Cambia stile con la luce

  • Tipo di lampadina: H4

  • Confezione da: 2

  • 12 V,60/55 W

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7

Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola

Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale

Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

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Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

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