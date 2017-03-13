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Fuori produzione
Cambia stile con la luce
ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.
Tipo di lampadina: H4
Confezione da: 2
12 V,60/55 W
Per scoprire quale lampadina Philips Color Vision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/automotive
Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.
Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.
3.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
StefWV87
13/03/2017
Nederland
Leuk effect, jammer van de korte levensduur
Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...
Questa revisione è stata effettuata per ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
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Philemon84
08/08/2014
Nederland
Weer even iets anders
Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!
Sì, consiglio questo prodotto
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Luna01
21/07/2014
Nederland
Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten
De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.
Sì, consiglio questo prodotto
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