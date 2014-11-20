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Fuori produzione
12258WHVSM
La sicurezza non è mai stata così attraente
Le lampade Philips WhiteVision donano un accattivante look bianco Xenon ai fari, per un'esperienza di guida notturna eccezionale. La maggior luminosità, con luce del 60% più bianca, le rende la combinazione perfetta di stile e sicurezza.
Tipo di lampadina: H1
Confezione da: 2+2
12 V, 55 W
Lampadine per luci di pos. W5W incl.
Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.
Le WhiteVision sono dotate di marchio ECE e sono le prime luci bianche ad intensità elevata consentite dal codice della strada. Ti offrono una visibilità superiore senza compromettere la sicurezza ed evitando di abbagliare le auto che sopraggiungono.
Le lampade per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata fino a 450 ore*, un valore nettamente superiore rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2 V)
4.0
su 5
2
Recensioni
Seekind
20/11/2014
Deutschland
Gutes Weiß, gute Ausleuchtung
Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Sì, consiglio questo prodotto
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AndiG
28/03/2015
Deutschland
Kurz Lebensdauer
Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG
Questa revisione è stata effettuata per WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
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