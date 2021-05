Rifinitore naso, orecchie e sopracciglia

Facile, anche nei punti più difficili

Angolazione ideale

Il rifinitore di precisione Philips è stato progettato con un'angolazione perfetta per raggiungere facilmente i peli all'interno di orecchie e naso e per regolare le sopracciglia. Il rifinitore di precisione Philips garantisce che tutti i peli superflui vengano rimossi in modo efficace.