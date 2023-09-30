Rasoio di qualita', taglia benissimo e non strappa, cosi' come promesso. Philips e' sempre una garanzia. Un unico appunto, la borsetta e' di bassa qualita' e per di piu' del tutto anonima, non penso sarebbe cambiato granche' il prezzo con una stampa "Philips"! Per di piu' tutto lo spazio interno e' praticamente riservato agli accessori, due pettini per regolare le sopracciglia e un kit taglia unghie, mentre per il rasoio che dovrebbe essere il protagonista di tutto il kit e' riservato uno spazio quasi insufficiente dal lato della zip e troppo vicino alla pinzetta in acciaio che quasi sembra toccare e graffiare il rasoio. Scelta incomprensibile da un'azienda che ha decenni di esperienza nel campo dei rasoi...