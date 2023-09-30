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Fuori produzione

Nose trimmer series 3000Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia

NT3160/10

4.5
| (40) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Niente strappi
Philips NOSETRIMMER Series 3000 rimuove delicatamente i peli di naso, orecchie e sopracciglia. La tecnologia ProtecTube e la speciale parte angolata del rifinitore ti garantiscono una rasatura rapida e confortevole, senza strappi.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinitura rapida e sicura dei peli di naso, orecchie e sopracciglia

Niente strappi

  • Niente strappi

  • Sistema di protezione, ang. ideale

  • Completamente lavabile, batteria AA

  • 2 pettini per sopracciglia, astuccio

Sistema di protezione avanzata che previene strappi, tagli e ferite

Sistema di protezione avanzata che previene strappi, tagli e ferite

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia ProtecTube, la lama è protetta da una lamina ultra sottile con punte arrotondate che previene irritazioni della pelle. Inoltre, la lama è stata ideata per evitare che i peli si incastrino tra le due lame che si muovono separatamente, in modo che non avvengano strappi.

Possibilità di raggiungere facilmente i peli all'interno di naso e orecchie

Il rifinitore per naso Philips è stato progettato con un'angolazione perfetta per raggiungere facilmente i peli all'interno di orecchie e naso e per regolare le sopracciglia. Il rifinitore per naso Philips garantisce che tutti i peli superflui vengano rimossi in modo efficace.

Ultra preciso con scanalature di taglio affilate

Ultra preciso con scanalature di taglio affilate

Le lame e la protezione sono dotati di scanalature di taglio precise e affilate per garantire il taglio rapido ed efficace dei peli.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

40

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

2

30/09/2023

Italia

Italia

Riprendete la produzione

Prodotto buonissimo faceva molto bene il suo lavoro. Non capisco come si possa recensire positivamente il nuovo modello.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia

13/10/2020

Italia

Italia

Ergonomia e semplicità

Un prodotto adatto per la pulizia del naso, orecchie ma anche per togliere peli superflui magari non facili da togliere su sopracciglia. Personalmente lo utilizzo pure per perfezionare i baffi. Le setole (in plastica) od accessori intercambiabili si inseriscono direttamente sull'accessorio ma attenzione al verso: vanno inseriti ovviamente dalla parte più larga. La "punta" è estraibile e lavabile. Il prodotto funziona con una batteria alcalina AA, quindi ottima cosa anche per la portatilità in viaggio. Il meccanismo d'estrazione del vano batteria è comodo, ma bisogna fare attenzione nella chiusura perché deve scattare sullo zero (0) altrimenti se si forza di più si passa ad uno (1) e quindi si accende inavvertitamente Avrei preferito un pulsante apposito. Accessori basilari ma ho preferito questo al modello più semplice perché mi servivano i mini pettini intercambiabili.

Pro

Ergonomia, semplicità, accessori, materiali, senza carica

Contro

Modalità di accensione

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia

02/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

recensione rifinitore

perche ho sempre usato per igiene personsle prodotti philips

Pro

ottimo prodotto,leggero e funziona egregiamente molto sicuro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Rifinitore per naso confortevole e set manicure

Sì, consiglio questo prodotto

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