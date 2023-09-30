Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Niente strappi
Sistema di protezione, ang. ideale
Completamente lavabile, batteria AA
2 pettini per sopracciglia, astuccio
Grazie alla rivoluzionaria tecnologia ProtecTube, la lama è protetta da una lamina ultra sottile con punte arrotondate che previene irritazioni della pelle. Inoltre, la lama è stata ideata per evitare che i peli si incastrino tra le due lame che si muovono separatamente, in modo che non avvengano strappi.
Il rifinitore per naso Philips è stato progettato con un'angolazione perfetta per raggiungere facilmente i peli all'interno di orecchie e naso e per regolare le sopracciglia. Il rifinitore per naso Philips garantisce che tutti i peli superflui vengano rimossi in modo efficace.
Le lame e la protezione sono dotati di scanalature di taglio precise e affilate per garantire il taglio rapido ed efficace dei peli.
4.5
su 5
40
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Enrico.macchini
30/09/2023
Italia
Riprendete la produzione
Prodotto buonissimo faceva molto bene il suo lavoro. Non capisco come si possa recensire positivamente il nuovo modello.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia
alpacigno
13/10/2020
Italia
Ergonomia e semplicità
Un prodotto adatto per la pulizia del naso, orecchie ma anche per togliere peli superflui magari non facili da togliere su sopracciglia. Personalmente lo utilizzo pure per perfezionare i baffi. Le setole (in plastica) od accessori intercambiabili si inseriscono direttamente sull'accessorio ma attenzione al verso: vanno inseriti ovviamente dalla parte più larga. La "punta" è estraibile e lavabile. Il prodotto funziona con una batteria alcalina AA, quindi ottima cosa anche per la portatilità in viaggio. Il meccanismo d'estrazione del vano batteria è comodo, ma bisogna fare attenzione nella chiusura perché deve scattare sullo zero (0) altrimenti se si forza di più si passa ad uno (1) e quindi si accende inavvertitamente Avrei preferito un pulsante apposito. Accessori basilari ma ho preferito questo al modello più semplice perché mi servivano i mini pettini intercambiabili.
Pro
Ergonomia, semplicità, accessori, materiali, senza carica
Contro
Modalità di accensione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Rifinitore per peli naso, orecchie e sopracciglia
help 55
02/04/2020
Italia
Compratore verificato
recensione rifinitore
perche ho sempre usato per igiene personsle prodotti philips
Pro
ottimo prodotto,leggero e funziona egregiamente molto sicuro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Rifinitore per naso confortevole e set manicure
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Rifinitore per naso confortevole e set manicure