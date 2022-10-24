Acconciature straordinarie che durano a lungo

Fino a 12 ore di ricci voluminosi e onde morbide¹

Scopri Philips WavePro Styler, la soluzione ideale per onde morbide e ricci voluminosi che durano tutto il giorno. Proprio così: acconciature dall'aspetto naturale per ben 12 ore! E con SenseIQ, in grado di regolare il calore e il tempo di styling, i tuoi capelli rimangono forti e luminosi.