Goditi acconciature straordinarie dal mattino alla sera con la nostra esclusiva tecnologia di acconciatura a 360°. A differenza di molti altri styler, il nostro trattiene l'aria calda all'interno delle pareti, consentendo ai capelli di essere riscaldati sia all'interno che all'esterno. È il nostro trucchetto per ricci o onde che durano fino a 12 ore*.
Con Auto Wrap, i capelli vengono guidati da un morbido silicone antiscivolo e poi avvolti attorno al cilindro. Basta posizionare, premere e rilasciare per ottenere una ciocca acconciata in meno di 10 secondi. L'88% degli utenti sostiene che Auto Wrap sia estremamente delicato sui capelli**.
Ottieni facilmente ricci più elastici e onde più morbide con le cinque impostazioni per lo styling del cilindro regolabile. Il cilindro può anche cambiare direzione per un look ancora più naturale e fluido. Il 91% delle utenti concorda che le acconciature create con WavePro Styler sembrano naturali***.
Il nostro styler crea ricci in pochissimo tempo perché il calore arriva direttamente ai capelli invece di disperdersi nell'aria come con gli arricciacapelli tradizionali. In questo modo, i capelli sono esposti a meno calore e tu potrai sfoggiare comunque acconciature straordinarie che durano tutto il giorno****.
Grazie alla tecnologia SenseIQ e ai sensori brevettati, lo styler mantiene la forza dei tuoi capelli e trattiene 4 volte più idratazione******. Legge la temperatura dei tuoi capelli 50 volte al secondo e regola il calore dello styling, proteggendo i capelli dal surriscaldamento.
