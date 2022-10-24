Termini di ricerca

    WavePro Styler 9000

    Acconciature straordinarie che durano a lungo

    Acconciature straordinarie che durano a lungo

    Fino a 12 ore di ricci voluminosi e onde morbide¹

    Scopri Philips WavePro Styler, la soluzione ideale per onde morbide e ricci voluminosi che durano tutto il giorno. Proprio così: acconciature dall'aspetto naturale per ben 12 ore! E con SenseIQ, in grado di regolare il calore e il tempo di styling, i tuoi capelli rimangono forti e luminosi.

    Fotografia alternativa del prodotto

    Tecnologia di acconciatura a 360°

    Ricci e onde che durano tutto il giorno

    A differenza di altri styler, WavePro trattiene l'aria calda all'interno delle pareti, consentendo ai capelli di essere riscaldati sia all'interno sia all'esterno. È il nostro trucchetto per onde o ricci che durano fino a 12 ore¹.

    Auto Wrap

    Acconcia ogni ciocca in pochi secondi

    Con Auto Wrap, i capelli vengono guidati da un morbido silicone antiscivolo e poi avvolti attorno al cilindro. Basta posizionare, premere e rilasciare per ottenere una ciocca acconciata in meno di 10 secondi.

    Sensori SenseIQ

    Mantiene fino al 99% della forza naturale dei capelli²

    Grazie alla tecnologia SenseIQ e ai sensori brevettati, lo styler mantiene la forza dei tuoi capelli e trattiene 4 volte più idratazione³.

    Recensioni

    Declinazioni di responsabilità

    ¹ Testato in laboratorio.
    ² Con tamburo da 30 mm e 35 mm, risultato medio dopo 1 mese di utilizzo.
    ³ Rispetto all'arricciacapelli manuale Philips (BHB864, BHB868), stesse prestazioni di piega.

    Declinazioni di responsabilità

    * Testato in laboratorio
    ** Testato su 32 utenti in Polonia, 2023
    *** Testato su 32 utenti in Polonia, 2023
    **** Rispetto al ferro arricciacapelli tradizionale (BHB864, BHB868)
    ***** Cilindro da 30 mm e 35 mm, risultato medio dopo 1 mese di utilizzo
    ****** Rispetto al ferro arricciacapelli tradizionale (BHB864, BHB868), stesse prestazioni di styling

