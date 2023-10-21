Questo arricciacapelli è davvero meraviglioso, un’invenzione geniale, ne sono entusiasta. Fare i boccoli è facilissimo e anche quando dopo qualche giorno il boccolo non c’è più rimangono delle onde bellissime. I capelli arricciati con StyleCare Prestige, che è in ceramica all’interno, diventano lucidi e morbidissimi. L’effetto crespo viene cancellato. La mia parrucchiera è rimasto allibita quando sono arrivata da lei con la messa in piega fatta con questo arricciacapelli ed era la prima volta che lo usavo, l’avevo ricevuto la sera prima. Style Care Prestige non raggiunge alte temperature come un ferro arricciacapelli che devi stare attenta ad usarlo sia per i capelli che per le tue mani. Lo dico perché per avere i ricci le ho provate tutte. Ho anche acquistato Dyson Airwrap che era fantastica quando avevo i capelli corti, ma facendoli crescere i capelli diventano più pesanti e il boccolo creato con Dyson Airwrap non reggeva con i miei capelli fini. Consiglio StyleCare Prestige anche perché non ha un prezzo esagerato visti i risultati che si ottengono con estrema facilità.