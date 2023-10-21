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Garanzia di 2 anni
Con sist. intelligente di arricciatura
Arriccia il doppio dei capelli
Impugnatura verticale
Protezione intelligente dei ricci
Ottieni la migliore esperienza di styling con il nostro sistema di arricciatura intelligente. L'innovativo sistema include numerose funzionalità aggiornate. Puoi creare ricci favolosi e duraturi semplicemente premendo un pulsante, grazie a due protezioni intelligenti autorotanti, che arricciano ogni ciocca di capelli come uno stylist professionista mentre si prendono cura dei tuoi capelli. L'intelligente tecnologia per ricci ancora più belli consente all'arricciacapelli automatico di creare risultati duraturi con un'impostazione della temperatura più moderata. Il cilindro più lungo del dispositivo, la facile impugnatura verticale e il design aperto che segue il flusso naturale dei tuoi capelli ti aiutano a ottenere risultati perfetti con il minimo sforzo.
Grazie a una superficie dell'arricciacapelli automatico più ampia del 113%, ora puoi eseguire lo styling sul doppio dei capelli con una sola passata. Ottenere ricci perfetti è diventato ancora più semplice e rapido.
L'arricciacapelli automatico viene tenuto in una posizione verticale naturale con una presa comoda, consentendoti di creare ricci perfettamente omogenei su tutta la testa in modo semplice. I pulsanti di comando sono posizionati sull'impugnatura, in modo da poter essere raggiunti in maniera intuitiva. La forma arrotondata e femminile del vano di arricciatura rende il dispositivo comodo da utilizzare anche vicino al cuoio capelluto.
4.5
su 5
399
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Kikka70
21/10/2023
Italia
Compratore verificato
F A N T A S T I C O
Questo arricciacapelli è davvero meraviglioso, un’invenzione geniale, ne sono entusiasta. Fare i boccoli è facilissimo e anche quando dopo qualche giorno il boccolo non c’è più rimangono delle onde bellissime. I capelli arricciati con StyleCare Prestige, che è in ceramica all’interno, diventano lucidi e morbidissimi. L’effetto crespo viene cancellato. La mia parrucchiera è rimasto allibita quando sono arrivata da lei con la messa in piega fatta con questo arricciacapelli ed era la prima volta che lo usavo, l’avevo ricevuto la sera prima. Style Care Prestige non raggiunge alte temperature come un ferro arricciacapelli che devi stare attenta ad usarlo sia per i capelli che per le tue mani. Lo dico perché per avere i ricci le ho provate tutte. Ho anche acquistato Dyson Airwrap che era fantastica quando avevo i capelli corti, ma facendoli crescere i capelli diventano più pesanti e il boccolo creato con Dyson Airwrap non reggeva con i miei capelli fini. Consiglio StyleCare Prestige anche perché non ha un prezzo esagerato visti i risultati che si ottengono con estrema facilità.
Pro
Facile da usare, non raggiunge alte temperature, l'effetto è durevole
Contro
Nessun contro, per me è perfetto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect
Saeedtag
17/01/2022
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
ho preso come regalo per la mia ragazza e lei è contentissimo ancora dopo 1 mese di uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect
Neja67
27/07/2021
Italia
Compratore verificato
Perfetto per i miei capelli
Ho provato 3 o 4 arricciacapelli prima del Philips ma non ero mai soddisfatta né di come uscivano i ricci, né del peso dell'arnese e non per ultimo per importanza, come sicurezza, con uno di questi mi ero ustionata la parte superiore dell'orecchio. Ho acquistato il Philips ed è stata la svolta. Capelli come usciti dal parrucchiere ed in pochissimo tempo. I ricci mi durano una settimana. Sono contentissima. Grazie
Pro
Facile da usare
Contro
Non ho riscontrato nessun tipo di difetto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect
rispetto a Philips HPS940