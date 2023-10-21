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StyleCare PrestigeArricciatura automatica

BHB876/00

4.5
| (399) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Ricci da sogno
L'arricciacapelli automatico Philips StyleCare Prestige, grazie all'innovativo sistema di arricciatura, rende i ricci che hai sempre sognato un desiderio semplice da realizzare. L'acconciatura dei tuoi sogni, con una sola passata per arricciare il doppio dei capelli.
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Ricondizionati Arricciacapelli automatico

BHB876/00R1

Una sola passata per arricciare il doppio dei capelli*

Ricci da sogno

  • Con sist. intelligente di arricciatura

  • Arriccia il doppio dei capelli

  • Impugnatura verticale

  • Protezione intelligente dei ricci

Sistema di arricciatura intelligente per la migliore esperienza di styling

Sistema di arricciatura intelligente per la migliore esperienza di styling

Ottieni la migliore esperienza di styling con il nostro sistema di arricciatura intelligente. L'innovativo sistema include numerose funzionalità aggiornate. Puoi creare ricci favolosi e duraturi semplicemente premendo un pulsante, grazie a due protezioni intelligenti autorotanti, che arricciano ogni ciocca di capelli come uno stylist professionista mentre si prendono cura dei tuoi capelli. L'intelligente tecnologia per ricci ancora più belli consente all'arricciacapelli automatico di creare risultati duraturi con un'impostazione della temperatura più moderata. Il cilindro più lungo del dispositivo, la facile impugnatura verticale e il design aperto che segue il flusso naturale dei tuoi capelli ti aiutano a ottenere risultati perfetti con il minimo sforzo.

Cilindro più lungo per arricciare il doppio dei capelli in una sola passata

Cilindro più lungo per arricciare il doppio dei capelli in una sola passata

Grazie a una superficie dell'arricciacapelli automatico più ampia del 113%, ora puoi eseguire lo styling sul doppio dei capelli con una sola passata. Ottenere ricci perfetti è diventato ancora più semplice e rapido.

Impugnatura verticale per facilità di utilizzo

L'arricciacapelli automatico viene tenuto in una posizione verticale naturale con una presa comoda, consentendoti di creare ricci perfettamente omogenei su tutta la testa in modo semplice. I pulsanti di comando sono posizionati sull'impugnatura, in modo da poter essere raggiunti in maniera intuitiva. La forma arrotondata e femminile del vano di arricciatura rende il dispositivo comodo da utilizzare anche vicino al cuoio capelluto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

399

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

21/10/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

F A N T A S T I C O

Questo arricciacapelli è davvero meraviglioso, un’invenzione geniale, ne sono entusiasta. Fare i boccoli è facilissimo e anche quando dopo qualche giorno il boccolo non c’è più rimangono delle onde bellissime. I capelli arricciati con StyleCare Prestige, che è in ceramica all’interno, diventano lucidi e morbidissimi. L’effetto crespo viene cancellato. La mia parrucchiera è rimasto allibita quando sono arrivata da lei con la messa in piega fatta con questo arricciacapelli ed era la prima volta che lo usavo, l’avevo ricevuto la sera prima. Style Care Prestige non raggiunge alte temperature come un ferro arricciacapelli che devi stare attenta ad usarlo sia per i capelli che per le tue mani. Lo dico perché per avere i ricci le ho provate tutte. Ho anche acquistato Dyson Airwrap che era fantastica quando avevo i capelli corti, ma facendoli crescere i capelli diventano più pesanti e il boccolo creato con Dyson Airwrap non reggeva con i miei capelli fini. Consiglio StyleCare Prestige anche perché non ha un prezzo esagerato visti i risultati che si ottengono con estrema facilità.

Pro

Facile da usare, non raggiunge alte temperature, l'effetto è durevole

Contro

Nessun contro, per me è perfetto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect

17/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto

ho preso come regalo per la mia ragazza e lei è contentissimo ancora dopo 1 mese di uso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect

27/07/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto per i miei capelli

Ho provato 3 o 4 arricciacapelli prima del Philips ma non ero mai soddisfatta né di come uscivano i ricci, né del peso dell'arnese e non per ultimo per importanza, come sicurezza, con uno di questi mi ero ustionata la parte superiore dell'orecchio. Ho acquistato il Philips ed è stata la svolta. Capelli come usciti dal parrucchiere ed in pochissimo tempo. I ricci mi durano una settimana. Sono contentissima. Grazie

Pro

Facile da usare

Contro

Non ho riscontrato nessun tipo di difetto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Prestige BHB878/00 Arricciacapelli automatico MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

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