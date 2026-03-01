Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Acconciature straordinarie che durano a lungo Acconciature straordinarie che durano a lungo Acconciature straordinarie che durano a lungo

      WavePro Styler 9000 Styler per capelli con SenseIQ

      BHB968/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Acconciature straordinarie che durano a lungo

      Scopri Philips WavePro Styler, la soluzione ideale per onde morbide e ricci voluminosi che durano tutto il giorno. Proprio così: acconciature dall'aspetto naturale per ben 12 ore! E con SenseIQ, in grado di regolare il calore e il tempo di styling, i tuoi capelli rimangono forti e luminosi.

      Scopri tutti i vantaggi
      Seleziona un'opzione di pagamento
      Paga ora

      Prodotti simili

      Vedi tutti Styler

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Vedi tutto
      Questo prodotto
      WavePro Styler 9000
      - {discount-value}

      WavePro Styler 9000

      Styler per capelli con SenseIQ

      totale

      recurring payment

      Acconciature straordinarie che durano a lungo

      Fino a 12 ore di ricci voluminosi e onde morbide

      • Tecnologia di acconciatura a 360°
      • Cilindro regolabile con 5 misure
      • Tecnologia SenseIQ
      • Ionic Care
      Ricci e onde che durano tutto il giorno

      Ricci e onde che durano tutto il giorno

      Goditi acconciature straordinarie dal mattino alla sera con la nostra esclusiva tecnologia di acconciatura a 360°. A differenza di molti altri styler, il nostro trattiene l'aria calda all'interno delle pareti, consentendo ai capelli di essere riscaldati sia all'interno che all'esterno. È il nostro trucchetto per ricci o onde che durano fino a 12 ore*.

      Acconcia ogni ciocca in pochi secondi

      Acconcia ogni ciocca in pochi secondi

      Con Auto Wrap, i capelli vengono guidati da un morbido silicone antiscivolo e poi avvolti attorno al cilindro. Basta posizionare, premere e rilasciare per ottenere una ciocca acconciata in meno di 10 secondi. L'88% degli utenti sostiene che Auto Wrap sia estremamente delicato sui capelli**.

      5 tipi di acconciature, da ricci a mossi

      5 tipi di acconciature, da ricci a mossi

      Ottieni facilmente ricci più elastici e onde più morbide con le cinque impostazioni per lo styling del cilindro regolabile. Il cilindro può anche cambiare direzione per un look ancora più naturale e fluido. Il 91% delle utenti concorda che le acconciature create con WavePro Styler sembrano naturali***.

      Styling veloce con minore esposizione al calore

      Styling veloce con minore esposizione al calore

      Il nostro styler crea ricci in pochissimo tempo perché il calore arriva direttamente ai capelli invece di disperdersi nell'aria come con gli arricciacapelli tradizionali. In questo modo, i capelli sono esposti a meno calore e tu potrai sfoggiare comunque acconciature straordinarie che durano tutto il giorno****.

      Mantiene fino al 99%***** della forza naturale dei capelli

      Mantiene fino al 99%***** della forza naturale dei capelli

      Grazie alla tecnologia SenseIQ e ai sensori brevettati, lo styler mantiene la forza dei tuoi capelli e trattiene 4 volte più idratazione******. Legge la temperatura dei tuoi capelli 50 volte al secondo e regola il calore dello styling, proteggendo i capelli dal surriscaldamento.

      Design accurato per sessioni estremamente semplici

      Design accurato per sessioni estremamente semplici

      WavePro Styler è dotato di alcune caratteristiche davvero utili per rendere le sessioni ancora più semplici. I sensori mettono in pausa il dispositivo se ti capita di aggiungere troppi capelli alla volta e il design aperto impedisce che si aggroviglino. Un segnale acustico ti avvisa quando il ricciolo è pronto e l'esclusiva impugnatura a forma di L si adatta comodamente alla mano per acconciare in tutta semplicità.

      Ionic Care per capelli lisci e setosi senza effetto crespo

      Ionic Care per capelli lisci e setosi senza effetto crespo

      Intensifica la lucentezza dei tuoi capelli con gli ioni negativi che eliminano l'elettricità statica, nutrono i capelli e levigano le cuticole durante lo styling. Gli ioni d'acqua idratano i capelli per un finish dall'aspetto sano e naturale.

      Styling in tutta tranquillità con SenseIQ

      Styling in tutta tranquillità con SenseIQ

      Quando scegli la modalità SenseIQ, WavePro Styler abbina automaticamente lo stile selezionato al calore e al tempo ottimali. Se hai bisogno di regolare il calore, puoi farlo senza problemi. Hai tutto sotto controllo! Per la massima tranquillità e ottenere ricci o onde perfetti senza surriscaldamento.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Accessorio pulizia
        Strumento per dividere i capelli in ciocche

      • Specifiche tecniche

        Colore/finitura
        Bianco seta
        Lunghezza cavo
        2 m
        Potenza effettiva (W)
        45-48  W
        Tempo di riscaldamento
        30 sec
        Voltaggio
        110-240 V
        Peso
        527 g
        Modalità off
        < 0,5 W

      • Caratteristiche

        Impostazioni della temperatura
        170C, 190C, 210C, modalità SenseIQ
        Ionic Care
        Ioni negativi e ioni dell'acqua
        Impostazioni ora
        8 s, 10 s, 12 s, modalità SenseIQ
        Barrel
        Ceramica ultrasliscia, arricchita con cheratina
        Direzioni dell'arricciatura
        Sinistra, destra, alternata

      • Assistenza

        Garanzia internazionale di 2 anni

      • Tecnologia

        Ionic
        Ioni negativi e ioni dell'acqua

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.
      Clippin

      Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

      Vai a Ricambi e accessori

      Accessori

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • Testato in laboratorio
      • *Testato su 32 utenti in Polonia, 2023
      • **Testato su 32 utenti in Polonia, 2023
      • ***Rispetto al ferro arricciacapelli tradizionale (BHB864, BHB868)
      • ****Cilindro da 30 mm e 35 mm, risultato medio dopo 1 mese di utilizzo
      • *****Rispetto al ferro arricciacapelli tradizionale (BHB864, BHB868), stesse prestazioni di styling

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.