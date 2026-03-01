Termini di ricerca
BHB968/00
Acconciature straordinarie che durano a lungo
Scopri Philips WavePro Styler, la soluzione ideale per onde morbide e ricci voluminosi che durano tutto il giorno. Proprio così: acconciature dall'aspetto naturale per ben 12 ore! E con SenseIQ, in grado di regolare il calore e il tempo di styling, i tuoi capelli rimangono forti e luminosi.Scopri tutti i vantaggi
Styler per capelli con SenseIQ
Goditi acconciature straordinarie dal mattino alla sera con la nostra esclusiva tecnologia di acconciatura a 360°. A differenza di molti altri styler, il nostro trattiene l'aria calda all'interno delle pareti, consentendo ai capelli di essere riscaldati sia all'interno che all'esterno. È il nostro trucchetto per ricci o onde che durano fino a 12 ore*.
Con Auto Wrap, i capelli vengono guidati da un morbido silicone antiscivolo e poi avvolti attorno al cilindro. Basta posizionare, premere e rilasciare per ottenere una ciocca acconciata in meno di 10 secondi. L'88% degli utenti sostiene che Auto Wrap sia estremamente delicato sui capelli**.
Ottieni facilmente ricci più elastici e onde più morbide con le cinque impostazioni per lo styling del cilindro regolabile. Il cilindro può anche cambiare direzione per un look ancora più naturale e fluido. Il 91% delle utenti concorda che le acconciature create con WavePro Styler sembrano naturali***.
Il nostro styler crea ricci in pochissimo tempo perché il calore arriva direttamente ai capelli invece di disperdersi nell'aria come con gli arricciacapelli tradizionali. In questo modo, i capelli sono esposti a meno calore e tu potrai sfoggiare comunque acconciature straordinarie che durano tutto il giorno****.
Grazie alla tecnologia SenseIQ e ai sensori brevettati, lo styler mantiene la forza dei tuoi capelli e trattiene 4 volte più idratazione******. Legge la temperatura dei tuoi capelli 50 volte al secondo e regola il calore dello styling, proteggendo i capelli dal surriscaldamento.
WavePro Styler è dotato di alcune caratteristiche davvero utili per rendere le sessioni ancora più semplici. I sensori mettono in pausa il dispositivo se ti capita di aggiungere troppi capelli alla volta e il design aperto impedisce che si aggroviglino. Un segnale acustico ti avvisa quando il ricciolo è pronto e l'esclusiva impugnatura a forma di L si adatta comodamente alla mano per acconciare in tutta semplicità.
Intensifica la lucentezza dei tuoi capelli con gli ioni negativi che eliminano l'elettricità statica, nutrono i capelli e levigano le cuticole durante lo styling. Gli ioni d'acqua idratano i capelli per un finish dall'aspetto sano e naturale.
Quando scegli la modalità SenseIQ, WavePro Styler abbina automaticamente lo stile selezionato al calore e al tempo ottimali. Se hai bisogno di regolare il calore, puoi farlo senza problemi. Hai tutto sotto controllo! Per la massima tranquillità e ottenere ricci o onde perfetti senza surriscaldamento.
