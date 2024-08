Se la procedura riportata di seguito non risolve il problema e si riscontrano problemi con il prodotto Sonicare, si consiglia di richiedere una sostituzione in garanzia. Fare clic su questo link per richiedere una sostituzione in garanzia.

Power Flosser deve essere pulito una volta alla settimana. Consultare le istruzioni riportate di seguito, a seconda del modello in uso.