    È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?

    Pubblicato su 27 giugno 2025

    No, la maggior parte dei Bodygroom Philips non possono essere utilizzati quando sono collegati alla presa di corrente (con filo). Poiché molti prodotti Philips per la cura del corpo possono essere utilizzati nella vasca da bagno o sotto la doccia, per motivi di sicurezza non si accendono quando sono collegati alla presa di corrente.

    Alcuni prodotti Philips (tra cui alcuni modelli di regolacapelli) sono progettati per essere utilizzati solo su pelle asciutta e possono essere utilizzati con e senza filo. Se si ha già il prodotto a casa, fare riferimento al manuale dell'utente per verificare se può essere utilizzato con filo o semplicemente collegato alla presa di corrente e provare ad accenderlo (solo su pelle asciutta). Se si accende quando è senza filo ma non quando è collegato, ciò è dovuto al design.

    Se si sta prendendo in considerazione l'acquisto di un Bodygroom Philips e si desidera sapere se può essere utilizzato quando è collegato alla presa di corrente, fare riferimento alla confezione o alle informazioni fornite nella pagina del prodotto per ulteriori informazioni. 

