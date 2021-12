Come svegliarsi presto in inverno: consigli e idee

. L'aria fresca può stimolare il corpo a sentirsi sveglio e pronto a iniziare la nuova giornata. Durante l'inverno, tuttavia, non è sempre possibile lasciare aperta la finestra per tutta la notte per far entrare l'aria. In questi casi, è meglio utilizzare un purificatore d'aria . Inoltre, il flusso d'aria a 360° distribuisce aria pulita in ogni angolo della stanza.