Aiutiamo i pazienti a raggiungere i loro obiettivi di igiene orale attraverso innovazioni che si fondano su un'odontoiatria basata sull'evidenza.
• Numero speciale del Journal of Clinical Dentistry® • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry • Journal of Cosmetic Dentistry
Gli studi riportati provengono da:
Philips si impegna a educare i pazienti sulla salute orale e sui suoi effetti sullo stato di salute generale.*
* Sebbene la ricerca non abbia ancora dimostrato un nesso di causa-effetto, le correlazioni sono evidenti
Il nostro feed di LinkedIn è la tua fonte di informazioni su argomenti e tendenze, materiali didattici e dati nel campo dell'igiene orale provenienti dai simposi odontoiatrici di tutto il mondo.
AirFloss e AirFloss Ultra hanno ottenuto l'approvazione ADA Seal of Acceptance per la sicurezza e l'efficacia dimostrata nella rimozione della placca tra i denti e nella prevenzione e riduzione della gengivite, se utilizzati come prescritto. #premio
Aiuta i tuoi piccoli pazienti a imparare a spazzolarsi i denti correttamente. Sonicare for Kids è un modo divertente per insegnare ai bambini come migliorare la loro tecnica. Ulteriori informazioni su https://lnkd.in/gr2uBhM
Il 95% degli utenti ha affermato che AirFloss Ultra è facile da utilizzare e il 73% ha dichiarato che continuerebbe a utilizzarlo dopo lo studio [in base a un'indagine condotta sui pazienti negli Stati Uniti]. AirFloss Ultra è un modo semplice per iniziare una routine di igiene orale sana. Fai clic qui per saperne di più: https://philips.to/2o4fbuk
