2.1 Per effettuare un ordine di Prodotti sul Philips Online Shop, è necessario avere almeno 18 anni, essere contattabili mediante telefono e disporre di un indirizzo e-mail valido.



2.2 È possibile effettuare un ordine:

a)compilando il modulo d'ordine sul Philips Online Shop, dopo aver effettuato il login o creato un account personale, facendo clic sull'apposito pulsante di invio; oppure b) chiamando Philips DA al numero (gratuito) 800 088 772 tra le 08:00 e le 20:00, dal lunedì al venerdì. Philips DA non accetterà ordini effettuati in modi e con mezzi diversi da quelli sopra elencati.



2.3 L'ordine ha valore di offerta irrevocabile a Philips DA per l'acquisto dei Prodotti scelti, al prezzo indicato nell’ordine stesso ed alle presenti condizioni. Philips DA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare o meno gli ordini ricevuti, dandovi esecuzione o rifiutando l'ordine, in tutto o in parte, ovvero di rifiutarlo) o può ridurre il numero dei Prodotti da consegnare. In ogni caso, gli ordini effettuati sono vincolanti per il consumatore e non possono essere cancellati dopo essere stati inviati.



2.4 Una volta inoltrato l'ordine, il consumatore riceverà da Philips DA il proprio numero d'ordine web. Il numero d'ordine web è comunicato al consumatore tramite il sito web all'indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell'ordine oppure durante la telefonata, per il caso di ordine effettuato telefonicamente. Il numero d'ordine ha valore unicamente interno e non comporta l'accettazione dell'ordine da parte di Philips DA.



2.5 In caso di accettazione dell'ordine, Philips DA invierà al consumatore una conferma dell'ordine via e-mail. Il contratto sarà concluso ed efficace dalla data di ricevimento dell'invio della conferma d'ordine da parte del consumatore. Si precisa che l’email di conferma d’ordine costituisce l’unica modalità di manifestazione di accettazione da parte di Philips DA, pertanto nessun altro documento, cartaceo o digitale, e nessun comportamento tenuto da Philips DA, a valle della trasmissione di un ordine da parte del consumatore, potrà interpretarsi quale manifestazione tacita di accettazione dell’ordine stesso. Nel caso non possa accettare l'ordine, Philips DA informerà il consumatore mediante e-mail, per telefono o per posta.



2.6 Attenzione: i colori, le dimensioni e il design dei prodotti illustrati sul sito potrebbero discostarsi da quelli reali, per via della qualità dell'immagine dello schermo. Si prega di fare riferimento alle schede tecniche dei Prodotti.



