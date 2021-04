Il biberon Natural in vetro è resistente al calore e agli sbalzi termici. Quindi può essere riposto in modo sicuro in frigo, scaldato ed è anche adatto alla sterilizzazione. Il vetro borosilicato è un materiale per uso medico, totalmente riciclabile di alta qualità per garantire la massima qualità e purezza.

Ampia tettarella Natural simile al seno consente un allattamento naturale

Vetro borosilicato resistente al calore e al freddo

Facile da usare e pulire, con assemblaggio rapido e semplice

Compatibile con i prodotti della gamma Philips Avent Natural