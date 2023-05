Airfryer Premium XXL

E' dotata di innovativi sensori che controllano il processo di cottura: l'esclusiva tecnologia Smart Sensing regola automaticamente temperatura e tempo di cottura per 5 diverse pietanze (patatine fresche, patatine surgelate, pollo intero, cosce di pollo, pesce intero). Risultati perfetti, senza sforzi e senza necessità di controllare la cottura.





Grazie al rivestimento con inserto in rete antiaderente, il cestello può essere lavato anche sotto l'acqua corrente. Ricettario con 30 ricette incluso. In più, scaricando l'app gratuita NutriU, si ha accesso a oltre 500 ricette, articoli e consigli di nutrizione per ottenere il massimo dalla vostra Airfryer. Condividi le tue creazioni e interagisci con gli altri utenti della community.