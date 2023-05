Assicurati che il robot e il tuo dispositivo mobile abbiano una buona copertura Wi-Fi. Seleziona il modello del robot. Puoi selezionare il modello del robot eseguendo la scansione del codice QR sulla parte superiore del robot oppure puoi cercare il numero di modello direttamente sull'apposita targhetta posta sul retro della stazione. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante on/off e il pulsante Home per tre secondi. Le spie dei pulsanti lampeggiano in arancione per indicare che il robot è in modalità di configurazione Wi-Fi Fai clic sul pulsante Connetti se è visibile nell'app per connetterti alla rete del robot Philips. Nota: se il pulsante Connetti non è visibile nell'app, esci dall'app e passa al Wi-Fi tramite "Impostazioni" del dispositivo mobile. A questo punto puoi selezionare la rete "robot Philips" e connetterti ad essa.

Se l'associazione Wi-Fi non riesce: Verifica di aver selezionato il modello di robot corretto.

Verifica la connessione Wi-Fi

Verifica di aver inserito la password Wi-Fi corretta.

Controlla se il robot è ancora in modalità di configurazione Wi-Fi: in tal caso le spie dei due pulsanti sul robot continuano a lampeggiare in arancione.