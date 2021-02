Il nostro migliore aspirapolvere senza fili per un’esperienza di pulizia ultrarapida. La rivoluzionaria SpeedPro Max, grazie alla tecnologia ciclonica e alla sua spazzola aspirante a 360°, aspira più sporco a ogni passata sia in avanti che indietro, persino lungo le pareti e sotto i mobili. Ideale sia per i pavimenti, che per la moquette. Ti consente di pulire di più in meno tempo.