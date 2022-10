Design ultracompatto per una compatibilità perfetta

Le lampade Philips Ultinon Pro9100 non necessitano di adattatori aggiuntivi*** per eliminare lo sfarfallio nella maggior parte dei veicoli. Funzionano immediatamente con l'impianto elettrico del veicolo, fornendo un fascio luminoso e una temperatura di colore uniformi.



***In qualche raro caso, per eliminare completamente lo sfarfallio potrebbe essere necessario un CANbus per la riparazione delle luci Philips aggiuntivo.