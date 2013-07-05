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- Telecomando
- Batterie per telecomando
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo VGA
- Manuale dell'utente su CD-ROM
- Guida rapida
- Accessori opzionali: SW tattile multiutente
- Accessori opzionali: Piedistallo da tavolo
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BDT5551EH/02
Maggiore interazione con il pubblico
Diffondi informazioni importanti o i tuoi messaggi commerciali con una nitidezza incredibile. Inoltre, grazie al touch screen interattivo, potrai coinvolgere ancora di più i tuoi clienti.Scopri tutti i vantaggi
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Display Multi-Touch
totale
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L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.
Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.
Scopri una distribuzione uniforme della luce con la tecnologia LED all'avanguardia. I LED (diodi a emissione di luce) bianchi sono posizionati lungo il bordo del pannello per diffondere la luce in maniera ancora più omogenea. In questo modo il consumo energetico risulta ridotto, è necessario dissipare meno calore e si ottiene una gamma di colori realistica e uniforme.
La cornice ridotta aggiunge un tocco di eleganza a un display pubblico perché si abbini perfettamente a qualunque ambiente. Grazie alla cornice ridotta, utilizzare il display in qualsiasi interno o con qualsiasi applicazione è facilissimo.
I sensori sui bordi dello schermo offrono una nitidezza perfetta e allo stesso tempo funzionalità multi-touch, aprendo numerose nuove possibilità alle applicazioni interattive.
Scopri la magnifica funzionalità dei 2 punti tattili simultanei su questo display touch. Maggiore flessibilità ed elevate prestazioni abbinate a eccellenti potenzialità operative per darti il massimo nell'interazione dell'utente.
Basta collegare il display tramite USB al tuo lettore multimediale per il riconoscimento automatico del tocco. Il connettore USB è compatibile con HID e offre la reale funzione plug-and-play.
Sviluppato per il mercato delle applicazioni Digital Signage, lo slot OPS (Open Pluggable Specification) è progettato per semplificare le operazioni di modifica o aggiornamento del lettore multimediale. È sufficiente collegare il lettore multimediale al display ed è tutto pronto per iniziare. Indipendentemente dalla fascia in cui si colloca il lettore, fascia entry level, media o alta, lo slot OPS è totalmente compatibile, garantendo un TCO ridotto sul lungo termine.
I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni pubbliche. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Per questo abbiamo progettato questo schermo con Smart Insert nel rivestimento posteriore, ideale per l'integrazione di un PC di dimensioni ridotte. Inoltre, il sistema di gestione dei cavi offre una soluzione eccezionale per mantenerli in ordine.
I nostri display touch sono indipendenti dal software e supportano Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS e Linux.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Condizioni atmosferiche
Accessori
Varie
Interattività
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