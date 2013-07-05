Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Maggiore interazione con il pubblico Maggiore interazione con il pubblico Maggiore interazione con il pubblico

      Signage Solutions Display Multi-Touch

      BDT5551EH/02

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Maggiore interazione con il pubblico

      Diffondi informazioni importanti o i tuoi messaggi commerciali con una nitidezza incredibile. Inoltre, grazie al touch screen interattivo, potrai coinvolgere ancora di più i tuoi clienti.

      Scopri tutti i vantaggi

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prodotti simili

      Vedi tutti Unmapped

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Display Multi-Touch

      totale

      recurring payment

      Maggiore interazione con il pubblico

      con display LED touch screen da 140 cm (55")

      • 55"
      • Retroilluminazione Edge LED
      • Full HD
      SmartPower per il risparmio di energia

      SmartPower per il risparmio di energia

      L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

      Display LCD Full HD 1920x1080p

      Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.

      Retroilluminazione Edge LED

      Scopri una distribuzione uniforme della luce con la tecnologia LED all'avanguardia. I LED (diodi a emissione di luce) bianchi sono posizionati lungo il bordo del pannello per diffondere la luce in maniera ancora più omogenea. In questo modo il consumo energetico risulta ridotto, è necessario dissipare meno calore e si ottiene una gamma di colori realistica e uniforme.

      Cornice sottile per un look elegante

      La cornice ridotta aggiunge un tocco di eleganza a un display pubblico perché si abbini perfettamente a qualunque ambiente. Grazie alla cornice ridotta, utilizzare il display in qualsiasi interno o con qualsiasi applicazione è facilissimo.

      Tecnologia touch ottica per un'interazione avanzata con l'operatore

      I sensori sui bordi dello schermo offrono una nitidezza perfetta e allo stesso tempo funzionalità multi-touch, aprendo numerose nuove possibilità alle applicazioni interattive.

      2 punti tattili simultanei

      Scopri la magnifica funzionalità dei 2 punti tattili simultanei su questo display touch. Maggiore flessibilità ed elevate prestazioni abbinate a eccellenti potenzialità operative per darti il massimo nell'interazione dell'utente.

      Compatibile con USB Plug-and-play

      Basta collegare il display tramite USB al tuo lettore multimediale per il riconoscimento automatico del tocco. Il connettore USB è compatibile con HID e offre la reale funzione plug-and-play.

      Slot Open Pluggable Specification

      Sviluppato per il mercato delle applicazioni Digital Signage, lo slot OPS (Open Pluggable Specification) è progettato per semplificare le operazioni di modifica o aggiornamento del lettore multimediale. È sufficiente collegare il lettore multimediale al display ed è tutto pronto per iniziare. Indipendentemente dalla fascia in cui si colloca il lettore, fascia entry level, media o alta, lo slot OPS è totalmente compatibile, garantendo un TCO ridotto sul lungo termine.

      Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC

      I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni pubbliche. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Per questo abbiamo progettato questo schermo con Smart Insert nel rivestimento posteriore, ideale per l'integrazione di un PC di dimensioni ridotte. Inoltre, il sistema di gestione dei cavi offre una soluzione eccezionale per mantenerli in ordine.

      Compatibile con tutti i principali sistemi operativi

      I nostri display touch sono indipendenti dal software e supportano Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS e Linux.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (metrico)
        138.6  cm
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        54.6  pollici
        Formato
        16:9
        Risoluzione del display
        1920x1080p
        Pixel Pitch
        0,21 x 0,63 mm
        Risoluzione ottimale
        1920 x 1080 a 60 Hz
        Luminosità
        450  cd/m²
        Colori display
        1,07 miliardi
        Fattore di contrasto (tipico)
        4000:1
        Tempo di risposta (tipico)
        6,5  ms
        Angolo visuale (orizzontale)
        178  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        178  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
        • Combfilter 3D
        • Compensazione movim. non interlacciata
        • Scansione progressiva
        • Deinterlacciamento MA 3D
        • Miglioramento contrasto dinamico

      • Connettività

        PC
        • Ingresso VGA D-Sub 15 HD
        • RS232 D-Sub9
        • Uscita RS232 D-sub9
        • Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
        • RJ45
        • Uscita VGA (tramite DVI-I)
        Ingresso AV
        • Composite (BNC) x1
        • Component (BNC) x1
        • DVI-D x1
        Uscita AV
        Audio (L/R) x1
        Altri collegamenti
        • AC-out
        • DisplayPort
        • DVI Out
        • Connettore altoparlanti esterni
        • HDMI
        • Uscita IR
        • OPS
        • USB

      • Funzioni utili

        Posizionamento
        • Orizzontale
        • Verticale
        Controllo tastiera
        • Nascosto
        • Bloccabile
        Segnale telecomando
        Bloccabile
        Loop through del segnale
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • Loop through IR
        Facilità di installazione
        • AC Out
        • Smart Insert
        Funzioni di risparmio energetico
        Smart Power
        Altra convenienza
        Impugnature per il trasporto
        Funzioni di controllo di sicurezza
        • Controllo del calore
        • Sensore della temperatura
        Controllabile via rete
        • RS232
        • HDMI (un filo metallico)
        • RJ45

      • Audio

        Altoparlanti incorporati
        2 x 12 W RMS

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        90 ~ 264 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Consumo
        110  W
        Consumo energetico in standby
        <0,5 W

      • Risoluzione del display supportata

        Formati per computer
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Formati video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensioni

        Profondità confezione
        280  mm
        Altezza confezione
        980  mm
        Montaggio con Smart Insert
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Larghezza confezione
        1480  mm
        Larghezza set
        1273  mm
        Peso del prodotto
        47  Kg
        Altezza set
        745  mm
        Profondità set
        80,5  mm
        Supporto a parete
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Ampiezza della cornice
        29 mm
        Peso incluso imballaggio
        55,5  Kg

      • Condizioni atmosferiche

        Intervallo di temp. (funzionamento)
        0~ 40  °C
        MTBF
        60.000  ore
        Umidità relativa
        20~ 80  %
        Intervallo di temp. (immagazzinamento)
        -20 ~ 60  °C

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Telecomando
        • Batterie per telecomando
        • Cavo di alimentazione CA
        • Cavo VGA
        • Manuale dell'utente su CD-ROM
        • Guida rapida
        Accessori opzionali
        • SW tattile multiutente
        • Piedistallo da tavolo

      • Varie

        Lingue OSD (On-Screen Display)
        • Inglese
        • Francese
        • Tedesco
        • Italiano
        • Polacco
        • Turco
        • Russo
        • Cinese semplificato
        • Spagnolo
        Garanzia
        Garanzia di 3 anni

      • Interattività

        Tecnologia Multi-touch
        Sistema a rilevamento ottico
        Punti tattili
        2 punti tattili simultanei
        Plug and Play
        Compatibilità HID
        Vetro di protezione
        Vetro di sicurezza temperato da 5 mm

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Telecomando
      • Batterie per telecomando
      • Cavo di alimentazione CA
      • Cavo VGA
      • Manuale dell'utente su CD-ROM
      • Guida rapida
      • Accessori opzionali: SW tattile multiutente
      • Accessori opzionali: Piedistallo da tavolo
      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.