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    • 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD
      Energy Label Europe B Etichetta energetica
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      Brilliance Display LCD Ultra HD 4K

      BDM4350UC/00

      4K Ultra HD

      Lo straordinario display professionale Ultra HD da 43" di Philips ti consente di ammirare l'immagine sul grande schermo con l'incredibile dettaglio della definizione Ultra HD 4K (quattro volte la risoluzione Full HD).

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      Brilliance
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      Brilliance

      Display LCD Ultra HD 4K

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      4K Ultra HD

      Ammira l'immagine sul grande schermo con tutti i dettagli

      • 43 (42,51”/108 cm diag.)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

      Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

      Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.

      Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

      Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

      I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

      Multiview 4K per 4 sistemi in un unico schermo

      Multiview 4K per 4 sistemi in un unico schermo

      La funzione Philips Multiview su questo ampio display UHD 4K consente di avere fino a quattro sistemi visualizzati in Full HD in un unico schermo. È possibile utilizzare l'opzione Picture-by-Picture (PbP) per il monitoraggio di quattro sistemi in un unico schermo per sale di controllo o di sicurezza, oppure per più dispositivi affiancati visualizzati contemporaneamente, come ad esempio due notebook, per rendere la collaborazione più produttiva. Oppure è possibile utilizzare la modalità Picture-in-Picture (PiP) per guardare una partita di calcio trasmessa dal decoder mentre lavori sul PC.

      SmartUniformity per immagini uniformi

      SmartUniformity per immagini uniformi

      Le fluttuazioni di intensità e colore sugli schermi LCD sono un fenomeno comune. Philips SmartUniformity offre immagini estremamente precise in termini di luminosità; fondamentale per la fotografia, il design e la stampa. Con colorimetria per valutare la precisione del colore, questa modalità è stata calibrata per ottenere un'uniformità della luminanza media superiore al 95 %. La scelta di questa modalità consente di ottenere immagini uniformi e accurate.

      SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

      SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

      SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

      La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo

      La tecnologia MHL per apprezzare il contenuto mobile sul grande schermo

      Mobile High Definition Link (MHL) è un'interfaccia audio/video ad alta definizione che collega direttamente telefoni cellulari ed altri dispositivi portatili ai display ad alta definizione. Un cavo MHL opzionale consente di collegare facilmente un dispositivo portatile compatibile con MHL a questo grande display Philips MHL e di guardare video HD con un suono completamente digitale. Ora non solo potrai apprezzare i giochi, le foto, i film o le altre app da cellulare su questo grande schermo, ma potrai ricaricare simultaneamente il tuo dispositivo portatile in modo che sia sempre carico.

      Cornice sottile per un look elegante

      La cornice sottile dona un look elegante e si adatta ai vari arredamenti. Il design inoltre è ideale per video wall a matrice affiancata.

      Potenti altoparlanti da 7 Watt per liberare i tuoi contenuti

      Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

      Hub USB 3.0 per accesso comodo e ricarica rapida

      La funzionalità USB 3.0 ad altissima velocità conferisce una velocità di trasferimento di 5 gbit/s, che è circa 10 volte più veloce della funzionalità USB 2.0 standard, riducendo considerevolmente il tempo di trasferimento dei dati standard e consentendo un risparmio di tempo e di denaro. Con una larghezza di banda maggiore, una velocità di trasferimento ultra rapida, una gestione energetica migliore e prestazioni generali superiori, lo standard USB 3.0 pone le basi a livello mondiale per l'utilizzo dei dispositivi con ampia capacità di archiviazione. Grazie alla nuova tecnologia FastCharge potrai ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi in modo che siano sempre pronti all'uso. Inoltre, lo standard USB 3.0 è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.

      SmartConnect con connessioni DisplayPort, HDMI e VGA

      Questi display Philips sono dotati di numerose opzioni di collegamento avanzate, tra cui VGA, Display Port, connettore HDMI universale, grazie ai quali potrai goderti contenuti video e audio non compressi ad alta risoluzione. Le nuove connessioni DisplayPort HDMI 2.0 consentono una risoluzione full 4K a 60 HZ per una visualizzazione perfetta. L'opzione USB garantisce un trasferimento dati ad altissima velocità anche durante la connessione globale. Indipendentemente dalla sorgente utilizzata, potrai essere certo che il tuo investimento durerà nel tempo!

      Il montaggio VESA consente una configurazione perfetta

      Il sistema VESA garantisce compatibilità con centinaia di innovative soluzioni di montaggio.

      Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt

      Grazie all'interruttore da 0 Watt situato comodamente sul retro, è possibile scollegare completamente il monitor dall'alimentazione CA. In questo modo, il consumo energetico sarà pari a zero e le tue emissioni di anidride carbonica saranno ulteriormente ridotte

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dimensioni pannello
        108 cm (42,51")
        Formato
        16:9
        Tipo pannello LCD
        LCD IPS
        Tipo con retroilluminazione
        Sistema W-LED
        Pixel Pitch
        0,2451 x 0,2451 mm
        Risoluzione ottimale
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Luminosità
        300  cd/m²
        Uniformità della luminosità
        96~105%
        Colori display
        Supporto colore: 1,07 miliardi di colori (10 bit)
        Fattore di contrasto (tipico)
        1200:1
        SmartContrast
        50.000.000:1
        Tempo di risposta (tipico)
        5 ms (grigio su grigio)*
        Angolo visuale
        • 178º (O) / 178º (V)
        • @ C/R > 20
        Miglioramento dell'immagine
        SmartImage
        Area di visualizzazione effettiva
        941,2 (O) x 529,4 (V)
        Frequenza di scansione
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (O) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
        sRGB
        MHL
        1080p a 60 Hz
        Delta E
        <3
        Flicker-free
        Rivestimento display
        Antiriflesso, 3H, opacità 1%

      • Connettività

        Ingresso segnale
        • VGA (analogico)
        • 2 DisplayPort
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 W/ricarica rapida)*
        Ingresso sincronizzazione
        • Sincronizzazione separata
        • Sync su verde
        Audio (ingresso/uscita)
        • Ingresso audio PC
        • Uscita cuffia

      • Funzioni utili

        Altoparlanti incorporati
        2 da 7 W
        Compatibilità Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Comodità per l'utente
        • SmartImage
        • Multiview
        • Utente
        • Menu
        • Accensione/spegnimento
        Lingue OSD
        • Portoghese brasiliano
        • Ceco
        • Olandese
        • Inglese
        • Finlandese
        • Francese
        • Tedesco
        • Greco
        • Ungherese
        • Italiano
        • Giapponese
        • Coreano
        • Polacco
        • Portoghese
        • Russo
        • Cinese semplificato
        • Spagnolo
        • Svedese
        • Cinese tradizionale
        • Turco
        • Ucraino
        Altra convenienza
        • Blocco Kensington
        • Montaggio VESA (200 x 200 mm)
        Software di controllo
        SmartControl
        Multiview
        • PIP (2 x dispositivi)
        • PBP (4 x dispositivi)

      • Assorbimento

        Modalità ECO
        46,5 W (tip.)
        Alimentazione
        • Incorporata
        • 100-240 V CA, 50/60 Hz
        Modalità Off
        Nessun consumo energetico con l'interruttore CA
        In modalità standard
        63,1 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 6.0)
        Modalità standby
        < 0,5 W (tip.)
        Indicatore (LED) alimentazione
        • Funzionamento - spia bianca
        • Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

      • Dimensioni

        Confezione in mm (LxAxP)
        1070 X 680 X 160  mm
        Prodotto senza piedistallo (mm)
        968 X 562 X 82  mm
        Prodotto con piedistallo (altezza massima)
        968 X 630 X 259  mm

      • Peso

        Prodotto con confezione (kg)
        14,29  Kg
        Prodotto con piedistallo (kg)
        9,72  Kg
        Prodotto senza piedistallo (kg)
        9,40  Kg

      • Condizioni atmosferiche

        Altitudine
        In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
        Intervallo di temp. (funzionamento)
        Da 0°C a 40°C  °C
        MTBF
        70.000 ore (retroilluminazione esclusa)  ore
        Umidità relativa
        20-80%  %
        Intervallo di temp. (immagazzinamento)
        Da -20° C a 60° C  °C

      • Sostenibilità

        Ambientale ed energetica
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Materiali della confezione riciclabili
        100  %
        Sostanze specifiche
        • Rivestimento privo di PVC e BFR
        • Senza mercurio

      • Conformità e standard

        Omologazioni
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • Marchio CE
        • FCC Class B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • RoHS Cina
        • UCRAINO
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Cabinet

        Finitura
        Lucido (cornice anteriore) / Fantasia (supporto / rivestimento posteriore)
        Piede
        Argento
        Cornice anteriore
        Nero
        Rivestimento posteriore
        Nero

      • Contenuto della confezione

        Cavi
        VGA, HDMI, DP, audio, alimentazione
        Monitor con piedistallo
        Documentazione dell'utente

      Badge-D2C

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      • Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore
      • Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
      • Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
      • Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org
      • La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
      • Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
      • Richiede quattro ingressi per 4 sistemi in un unico schermo.
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

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