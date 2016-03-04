Hub USB 3.0 per accesso comodo e ricarica rapida

La funzionalità USB 3.0 ad altissima velocità conferisce una velocità di trasferimento di 5 gbit/s, che è circa 10 volte più veloce della funzionalità USB 2.0 standard, riducendo considerevolmente il tempo di trasferimento dei dati standard e consentendo un risparmio di tempo e di denaro. Con una larghezza di banda maggiore, una velocità di trasferimento ultra rapida, una gestione energetica migliore e prestazioni generali superiori, lo standard USB 3.0 pone le basi a livello mondiale per l'utilizzo dei dispositivi con ampia capacità di archiviazione. Grazie alla nuova tecnologia FastCharge potrai ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi in modo che siano sempre pronti all'uso. Inoltre, lo standard USB 3.0 è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.