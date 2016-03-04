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BDM4350UC/00
4K Ultra HD
Lo straordinario display professionale Ultra HD da 43" di Philips ti consente di ammirare l'immagine sul grande schermo con l'incredibile dettaglio della definizione Ultra HD 4K (quattro volte la risoluzione Full HD).Scopri tutti i vantaggi
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Display LCD Ultra HD 4K
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Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
La funzione Philips Multiview su questo ampio display UHD 4K consente di avere fino a quattro sistemi visualizzati in Full HD in un unico schermo. È possibile utilizzare l'opzione Picture-by-Picture (PbP) per il monitoraggio di quattro sistemi in un unico schermo per sale di controllo o di sicurezza, oppure per più dispositivi affiancati visualizzati contemporaneamente, come ad esempio due notebook, per rendere la collaborazione più produttiva. Oppure è possibile utilizzare la modalità Picture-in-Picture (PiP) per guardare una partita di calcio trasmessa dal decoder mentre lavori sul PC.
Le fluttuazioni di intensità e colore sugli schermi LCD sono un fenomeno comune. Philips SmartUniformity offre immagini estremamente precise in termini di luminosità; fondamentale per la fotografia, il design e la stampa. Con colorimetria per valutare la precisione del colore, questa modalità è stata calibrata per ottenere un'uniformità della luminanza media superiore al 95 %. La scelta di questa modalità consente di ottenere immagini uniformi e accurate.
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
Mobile High Definition Link (MHL) è un'interfaccia audio/video ad alta definizione che collega direttamente telefoni cellulari ed altri dispositivi portatili ai display ad alta definizione. Un cavo MHL opzionale consente di collegare facilmente un dispositivo portatile compatibile con MHL a questo grande display Philips MHL e di guardare video HD con un suono completamente digitale. Ora non solo potrai apprezzare i giochi, le foto, i film o le altre app da cellulare su questo grande schermo, ma potrai ricaricare simultaneamente il tuo dispositivo portatile in modo che sia sempre carico.
La cornice sottile dona un look elegante e si adatta ai vari arredamenti. Il design inoltre è ideale per video wall a matrice affiancata.
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
La funzionalità USB 3.0 ad altissima velocità conferisce una velocità di trasferimento di 5 gbit/s, che è circa 10 volte più veloce della funzionalità USB 2.0 standard, riducendo considerevolmente il tempo di trasferimento dei dati standard e consentendo un risparmio di tempo e di denaro. Con una larghezza di banda maggiore, una velocità di trasferimento ultra rapida, una gestione energetica migliore e prestazioni generali superiori, lo standard USB 3.0 pone le basi a livello mondiale per l'utilizzo dei dispositivi con ampia capacità di archiviazione. Grazie alla nuova tecnologia FastCharge potrai ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi in modo che siano sempre pronti all'uso. Inoltre, lo standard USB 3.0 è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.
Questi display Philips sono dotati di numerose opzioni di collegamento avanzate, tra cui VGA, Display Port, connettore HDMI universale, grazie ai quali potrai goderti contenuti video e audio non compressi ad alta risoluzione. Le nuove connessioni DisplayPort HDMI 2.0 consentono una risoluzione full 4K a 60 HZ per una visualizzazione perfetta. L'opzione USB garantisce un trasferimento dati ad altissima velocità anche durante la connessione globale. Indipendentemente dalla sorgente utilizzata, potrai essere certo che il tuo investimento durerà nel tempo!
Il sistema VESA garantisce compatibilità con centinaia di innovative soluzioni di montaggio.
Grazie all'interruttore da 0 Watt situato comodamente sul retro, è possibile scollegare completamente il monitor dall'alimentazione CA. In questo modo, il consumo energetico sarà pari a zero e le tue emissioni di anidride carbonica saranno ulteriormente ridotte
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Assorbimento
Dimensioni
Peso
Condizioni atmosferiche
Sostenibilità
Conformità e standard
Cabinet
Contenuto della confezione
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