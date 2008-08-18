Questo monitor LCD professionale da 46" farà arrivare a destinazione il tuo messaggio. Utilizzato in una rete, in matrice affiancata o come monitor singolo pubblico, questo modello offre un'ampia gamma di funzioni per essere utilizzato con qualsiasi applicazione.
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46"
multimediale
monitor HDTV
Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo
HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.
Display LCD Full HD 1920x1080p
Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.
Funzione modalità verticale
Questo display può essere facilmente montato anche in posizione verticale.
Tasti di controllo nascosti e bloccabili
I tasti di controllo del display sono collocati in una posizione nascosta per impedire un accesso immediato. Inoltre il sensore del telecomando come anche i pulsanti di controllo locale possono essere disattivati mediante la funzione RS232 per impedire il controllo non autorizzato del display in aree pubbliche.
Il monitor è controllabile dalla rete per la gestione in modalità remota
La controllabilità di rete consente all'utente di regolare e controllare i monitor in modalità remota tramite il protocollo RS232.
Loop through VGA per collegare diversi monitor
Questo sistema di collegamento multiplo consente di distribuire il controllo e il contenuto visivo da una sola sorgente a più monitor situati in punti diversi all'interno di una struttura.
Sistema avanzato per le immagini statiche
Le immagini statiche che rimangono sullo schermo per lunghi periodi di tempo possono lasciare sui display LCD un'immagine "fantasma" o l'effetto di immagine fissa. Anche se questo fenomeno non è permanente, è meglio prevenirlo specialmente se il contenuto viene visualizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale
Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.
La funzione di zoom avanzata supporta applicazioni con matrice affiancata
La funzione di zoom interno consente la semplice implementazione di una matrice video wall, senza bisogno di costose attrezzature esterne. Vidiwall da 25 display grazie alla divisione in 5 display per riga e colonna.
Specifiche tecniche
Immagine/Display
Dim. diagonale schermo (metrico)
116.8
cm
Dim. diagonale schermo (pollici)
46
pollici
Formato
16:9
Pixel Pitch
0,53025 x 0,53025 mm
Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz
Luminosità
450
cd/m²
Colori display
16,7 milioni di colori
Fattore di contrasto (tipico)
1500:1
Tempo di risposta (tipico)
6
ms
Angolo visuale (orizzontale)
178
gradi
Angolo visuale (verticale)
178
gradi
Miglioramento dell'immagine
Pull-down movimento 3/2 - 2/2
Combfilter 3D
Compensazione movim. non interlacciata
Picture in Picture
Scansione progressiva
Deinterlacciamento MA 3D
Frequenza scansione orizzontale
31,5-91,1 kHz
Frequenza scansione verticale
58-85 Hz
Tipo di display
Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix
Connettività
PC
Ingresso VGA D-Sub 15 HD
Uscita VGA D-Sub 15 HD
RS232 D-Sub9
Uscita RS232 D-sub9
Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
Ingresso AV
HDMI x 2
Component (YPbPr) x1
Audio (L/R) per YPbPr x1
Composite (CVBS) x 2
S-video x1
2 x Audio (L/R) per CVBS e S-Video
Uscita AV
Composite (CVBS) x1
Audio (L/R) x1
Connettività migliorata
Connettore altoparlanti esterni
Funzioni utili
Posizionamento
Verticale
Orizzontale
Omologazioni
marchio CE
RoHS
FCC Classe A
UL
Lingue OSD
Inglese
Francese
Tedesco
Italiano
Spagnolo
Polacco
Turco
Russo
Controllabile via rete
RS232
Montaggio VESA
400 x 200 mm
Audio rimovibile
2 altoparlanti da 7 Watt (opzionali)
Assorbimento
Tensione di rete
90-264 Vca, 50/60 Hz
Consumo (durante l'accensione)
165 W (tipico)
Consumo energetico in standby
< 5 W
Risoluzione del display supportata
Formati per computer
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60 Hz
Formati video
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60Hz
Dimensioni (lxpxa)
Altezza set (con supporto)
705
mm
Altezza set (con supporto) (cm)
27.8
pollici
Larghezza set
1122
mm
Profondità set (con supporto)
406
mm
Altezza set
663
mm
Profondità set
138
mm
Profondità set (con supporto) (cm)
16.0
pollici
Larghezza set (pollici)
44,2
pollici
Altezza set (pollici)
26.1
pollici
Profondità set (pollici)
5,4
pollici
MTBF
50.000 (escluse CCFL 60.000) ore
Specifiche tecniche
Intervallo di temperatura di funzionamento
0-40
°C
Campo dell'umidità relativa
5% - 90%
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Riproduzione video
NTSC
PAL
SECAM
Accessori
Accessori inclusi
Cavo adattatore HDMI-DVI
Cavo VGA
Telecomando
Batterie per telecomando
Manuale dell'utente su CD-ROM
Cavo di alimentazione CA
Guida rapida
Accessori opzionali
Supporto da tavolo BM05211
Altoparlanti BAL4631S1
Montaggio a soffitto BM04111 e BM01111
Montaggio a parete fisso BM02111
Montaggio a parete flessibile BM04111 e BM02212
Varie
Cornice
metallic anthracite
Garanzia
Europa/Nord America: 3 anni
Contenuto della confezione
Altri articoli in confezione
Cavo adattatore HDMI-DVI
Cavo VGA
Telecomando
Batterie per telecomando
Manuale dell'utente su CD-ROM
Cavo di alimentazione CA
Guida rapida
Accessori opzionali: Supporto da tavolo BM05211
Accessori opzionali: Altoparlanti BAL4631S1
Accessori opzionali: Montaggio a soffitto BM04111 e BM01111
Accessori opzionali: Montaggio a parete fisso BM02111
Accessori opzionali: Montaggio a parete flessibile BM04111 e BM02212
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