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    • Stupisci e coinvolgi il tuo pubblico Stupisci e coinvolgi il tuo pubblico Stupisci e coinvolgi il tuo pubblico

      Monitor LCD

      BDL4631V/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Stupisci e coinvolgi il tuo pubblico

      Questo monitor LCD professionale da 46" farà arrivare a destinazione il tuo messaggio. Utilizzato in una rete, in matrice affiancata o come monitor singolo pubblico, questo modello offre un'ampia gamma di funzioni per essere utilizzato con qualsiasi applicazione.

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      Stupisci e coinvolgi il tuo pubblico

      • 46"
      • multimediale
      • monitor HDTV
      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.

      Display LCD Full HD 1920x1080p

      Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.

      Funzione modalità verticale

      Questo display può essere facilmente montato anche in posizione verticale.

      Tasti di controllo nascosti e bloccabili

      I tasti di controllo del display sono collocati in una posizione nascosta per impedire un accesso immediato. Inoltre il sensore del telecomando come anche i pulsanti di controllo locale possono essere disattivati mediante la funzione RS232 per impedire il controllo non autorizzato del display in aree pubbliche.

      Il monitor è controllabile dalla rete per la gestione in modalità remota

      La controllabilità di rete consente all'utente di regolare e controllare i monitor in modalità remota tramite il protocollo RS232.

      Loop through VGA per collegare diversi monitor

      Questo sistema di collegamento multiplo consente di distribuire il controllo e il contenuto visivo da una sola sorgente a più monitor situati in punti diversi all'interno di una struttura.

      Sistema avanzato per le immagini statiche

      Le immagini statiche che rimangono sullo schermo per lunghi periodi di tempo possono lasciare sui display LCD un'immagine "fantasma" o l'effetto di immagine fissa. Anche se questo fenomeno non è permanente, è meglio prevenirlo specialmente se il contenuto viene visualizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

      Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

      Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

      La funzione di zoom avanzata supporta applicazioni con matrice affiancata

      La funzione di zoom interno consente la semplice implementazione di una matrice video wall, senza bisogno di costose attrezzature esterne. Vidiwall da 25 display grazie alla divisione in 5 display per riga e colonna.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (metrico)
        116.8  cm
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        46  pollici
        Formato
        16:9
        Pixel Pitch
        0,53025 x 0,53025 mm
        Risoluzione ottimale
        1920 x 1080 a 60 Hz
        Luminosità
        450  cd/m²
        Colori display
        16,7 milioni di colori
        Fattore di contrasto (tipico)
        1500:1
        Tempo di risposta (tipico)
        6  ms
        Angolo visuale (orizzontale)
        178  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        178  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
        • Combfilter 3D
        • Compensazione movim. non interlacciata
        • Picture in Picture
        • Scansione progressiva
        • Deinterlacciamento MA 3D
        Frequenza scansione orizzontale
        31,5-91,1 kHz
        Frequenza scansione verticale
        58-85 Hz
        Tipo di display
        Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix

      • Connettività

        PC
        • Ingresso VGA D-Sub 15 HD
        • Uscita VGA D-Sub 15 HD
        • RS232 D-Sub9
        • Uscita RS232 D-sub9
        • Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
        Ingresso AV
        • HDMI x 2
        • Component (YPbPr) x1
        • Audio (L/R) per YPbPr x1
        • Composite (CVBS) x 2
        • S-video x1
        • 2 x Audio (L/R) per CVBS e S-Video
        Uscita AV
        • Composite (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        Connettività migliorata
        Connettore altoparlanti esterni

      • Funzioni utili

        Posizionamento
        • Verticale
        • Orizzontale
        Omologazioni
        • marchio CE
        • RoHS
        • FCC Classe A
        • UL
        Lingue OSD
        • Inglese
        • Francese
        • Tedesco
        • Italiano
        • Spagnolo
        • Polacco
        • Turco
        • Russo
        Controllabile via rete
        RS232
        Montaggio VESA
        400 x 200 mm
        Audio rimovibile
        2 altoparlanti da 7 Watt (opzionali)

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        90-264 Vca, 50/60 Hz
        Consumo (durante l'accensione)
        165 W (tipico)
        Consumo energetico in standby
        < 5 W

      • Risoluzione del display supportata

        Formati per computer
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Formati video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60Hz

      • Dimensioni (lxpxa)

        Altezza set (con supporto)
        705  mm
        Altezza set (con supporto) (cm)
        27.8  pollici
        Larghezza set
        1122  mm
        Profondità set (con supporto)
        406  mm
        Altezza set
        663  mm
        Profondità set
        138  mm
        Profondità set (con supporto) (cm)
        16.0  pollici
        Larghezza set (pollici)
        44,2  pollici
        Altezza set (pollici)
        26.1  pollici
        Profondità set (pollici)
        5,4  pollici
        MTBF
        50.000 (escluse CCFL 60.000) ore

      • Specifiche tecniche

        Intervallo di temperatura di funzionamento
        0-40  °C
        Campo dell'umidità relativa
        5% - 90%

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        Riproduzione video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Cavo adattatore HDMI-DVI
        • Cavo VGA
        • Telecomando
        • Batterie per telecomando
        • Manuale dell'utente su CD-ROM
        • Cavo di alimentazione CA
        • Guida rapida
        Accessori opzionali
        • Supporto da tavolo BM05211
        • Altoparlanti BAL4631S1
        • Montaggio a soffitto BM04111 e BM01111
        • Montaggio a parete fisso BM02111
        • Montaggio a parete flessibile BM04111 e BM02212

      • Varie

        Cornice
        metallic anthracite
        Garanzia
        Europa/Nord America: 3 anni

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Cavo adattatore HDMI-DVI
      • Cavo VGA
      • Telecomando
      • Batterie per telecomando
      • Manuale dell'utente su CD-ROM
      • Cavo di alimentazione CA
      • Guida rapida
      • Accessori opzionali: Supporto da tavolo BM05211
      • Accessori opzionali: Altoparlanti BAL4631S1
      • Accessori opzionali: Montaggio a soffitto BM04111 e BM01111
      • Accessori opzionali: Montaggio a parete fisso BM02111
      • Accessori opzionali: Montaggio a parete flessibile BM04111 e BM02212
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