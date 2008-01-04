Altri articoli in confezione
- Piedistallo da tavolo
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo VGA
- Telecomando
- Batterie per telecomando
- Guida rapida
- Cavo adattatore HDMI-DVI
- Manuale dell'utente su CD-ROM
- Accessori opzionali: SmartLoader 22AV1135
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BDL4231CS/00
Innovativo display per uso pubblico per applicazioni in interni
Gestione efficiente dei costi grazie a questo monitor LCD da 107 cm (42") controllabile dalla rete. Utilizzato in rete o come display per uso pubblico commerciale, questo modello offre un'ampia gamma di funzioni per soddisfare le applicazioni più complesse.Scopri tutti i vantaggi
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Monitor LCD
totale
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HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.
L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.
Il formato wide del pannello LCD con risoluzione XGA è in grado di visualizzare una risoluzione da 1366 x 768 pixel; la funzionalità WXGA non richiede che i monitor siano interlacciati, assicurando una visualizzazione migliore e degli effetti colore più precisi.
In un ambiente in rete può essere necessario controllare le condizioni di avvio di tutti i display quando viene nuovamente collegata o ripristinata la corrente principale dopo un'interruzione. Tramite i comandi RS232, Smart Control offre la flessibilità di quattro diverse impostazioni di avvio: stato di alimentazione, ingresso sorgente, livello del volume e formato dell'immagine. Per tutte le impostazioni puoi scegliere i display di cui si desidera ricordare lo stato oppure avere un'impostazione fissa quando viene ricollegata la corrente.
I tasti di controllo del display sono collocati in una posizione nascosta per impedire un accesso immediato. Inoltre il sensore del telecomando come anche i pulsanti di controllo locale possono essere disattivati mediante la funzione RS232 per impedire il controllo non autorizzato del display in aree pubbliche.
SmartCard Xpress è un alloggiamento per espansione che aggiunge ulteriori funzionalità al display. Le schede sviluppate da Philips e/o terze parti sono progettate per semplificare la connettività con il display tramite l'alloggiamento, eliminando la necessità di utilizzare dispositivi esterni.
La gestione remota consente all'utente di controllare e regolare il display in remoto tramite il protocollo RS232. I comandi CEC garantiscono un controllo totale su tutti i display della rete pubblica in qualsiasi momento.
Consente di copiare tutte le impostazioni del menu da un display ad altri display. La funzione assicura uniformità tra i display e riduce significativamente il tempo di installazione. Funziona in modalità wireless.
Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni (lxpxa)
Specifiche tecniche
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Accessori
Varie
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