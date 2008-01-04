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    • Innovativo display per uso pubblico per applicazioni in interni Innovativo display per uso pubblico per applicazioni in interni Innovativo display per uso pubblico per applicazioni in interni

      Monitor LCD

      BDL4231CS/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Innovativo display per uso pubblico per applicazioni in interni

      Gestione efficiente dei costi grazie a questo monitor LCD da 107 cm (42") controllabile dalla rete. Utilizzato in rete o come display per uso pubblico commerciale, questo modello offre un'ampia gamma di funzioni per soddisfare le applicazioni più complesse.

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      Innovativo display per uso pubblico per applicazioni in interni

      con alloggiamento SmartCard

      • 107 cm (42")
      • multimediale
      • HD Ready
      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.

      SmartPower per il risparmio di energia

      SmartPower per il risparmio di energia

      L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

      Formato wide, risoluzione WXGA, 1366 x 768: per una visualizzazione più nitida

      Il formato wide del pannello LCD con risoluzione XGA è in grado di visualizzare una risoluzione da 1366 x 768 pixel; la funzionalità WXGA non richiede che i monitor siano interlacciati, assicurando una visualizzazione migliore e degli effetti colore più precisi.

      Stabilisci le diverse impostazioni di avvio con SmartControl

      In un ambiente in rete può essere necessario controllare le condizioni di avvio di tutti i display quando viene nuovamente collegata o ripristinata la corrente principale dopo un'interruzione. Tramite i comandi RS232, Smart Control offre la flessibilità di quattro diverse impostazioni di avvio: stato di alimentazione, ingresso sorgente, livello del volume e formato dell'immagine. Per tutte le impostazioni puoi scegliere i display di cui si desidera ricordare lo stato oppure avere un'impostazione fissa quando viene ricollegata la corrente.

      Tasti di controllo nascosti e bloccabili

      I tasti di controllo del display sono collocati in una posizione nascosta per impedire un accesso immediato. Inoltre il sensore del telecomando come anche i pulsanti di controllo locale possono essere disattivati mediante la funzione RS232 per impedire il controllo non autorizzato del display in aree pubbliche.

      Alloggiamento per SmartCard Xpress integrato per l'espandibilità

      SmartCard Xpress è un alloggiamento per espansione che aggiunge ulteriori funzionalità al display. Le schede sviluppate da Philips e/o terze parti sono progettate per semplificare la connettività con il display tramite l'alloggiamento, eliminando la necessità di utilizzare dispositivi esterni.

      Gestione e configurazione in remoto tramite RS232

      La gestione remota consente all'utente di controllare e regolare il display in remoto tramite il protocollo RS232. I comandi CEC garantiscono un controllo totale su tutti i display della rete pubblica in qualsiasi momento.

      Wireless SmartLoader per la copia veloce

      Consente di copiare tutte le impostazioni del menu da un display ad altri display. La funzione assicura uniformità tra i display e riduce significativamente il tempo di installazione. Funziona in modalità wireless.

      Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

      Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (metrico)
        107  cm
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        42  pollici
        Formato
        16:9
        Tipo pannello LCD
        • 1366 x 768 pixel
        • Polarizzatore antiriflesso
        Risoluzione ottimale
        1360 x 768 a 60 Hz
        Luminosità
        500  cd/m²
        Colori display
        16,7 milioni di colori
        Contrasto schermo
        3000:1
        Tempo di risposta (tipico)
        5  ms
        Angolo visuale (orizzontale)
        178  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        178  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
        • Combfilter 3D
        • Deinterlacciamento MA 3D
        • Scansione progressiva
        • Miglioramento contrasto dinamico
        Frequenza scansione verticale
        56 - 75 Hz
        Tipo di display
        TFT LCD WXGA Active Matrix

      • Connettività

        PC
        • Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
        • RS232 D-Sub9
        • Ingresso VGA D-Sub 15 HD
        Ingresso AV
        • HDMI x 2
        • Component (YPbPr) 2 x
        • Audio (L/R) per YPbPr 2 x
        • Composite (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        • S-video x1
        Altri collegamenti
        Uscita S/PDIF (coassiale)
        Connettività migliorata
        • Alloggiamento espansione per SmartCard
        • Connettore altoparlanti esterni

      • Funzioni utili

        Picture in Picture
        PIP CVBS su VGA principale
        Omologazioni
        • marchio CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Controllabile via rete
        RS232
        Montaggio VESA
        400 x 200 mm
        Regolazioni formato schermo
        • 4:3
        • Widescreen
        • Zoom sottotitoli
        • Superwide
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Audio

        Altoparlanti incorporati
        2
        Potenza in uscita (RMS)
        2 x 10 W
        Funzioni audio avanzate
        Smart Sound
        Sistema audio
        • Stereo
        • Mono

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        90-264 Vca, 50/60 Hz
        Consumo (durante l'accensione)
        186 W (tipico)
        Consumo energetico in standby
        < 3,5 W

      • Risoluzione del display supportata

        Formati per computer
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Formati video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Dimensioni (lxpxa)

        Profondità confezione
        34.1  mm
        Altezza confezione
        74.8  mm
        Larghezza confezione
        117  mm
        Altezza set (con supporto)
        663  mm
        Altezza set (con supporto) (cm)
        26.1  pollici
        Larghezza set
        1022  mm
        Peso del prodotto
        21,0  Kg
        Profondità set (con supporto)
        250  mm
        Altezza set
        615  mm
        Profondità set
        129  mm
        Profondità set (con supporto) (cm)
        9.8  pollici
        Larghezza set (pollici)
        40,2  pollici
        Altezza set (pollici)
        24.2  pollici
        Profondità set (pollici)
        5,1  pollici
        Profondità scatola (cm)
        13.4  pollici
        Altezza scatola (cm)
        29.4  pollici
        Larghezza scatola (cm)
        46.1  pollici
        Peso prodotto (lb)
        46,30  lb
        Peso incluso imballaggio
        21,8  Kg
        Peso incl. confezione (lb)
        48,06
        MTBF
        100.000 (escl. CCFL 50 k) ore

      • Specifiche tecniche

        Intervallo di temperatura di funzionamento
        0-40  °C
        Campo dell'umidità relativa
        5% - 90%

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        Riproduzione video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Piedistallo da tavolo
        • Cavo di alimentazione CA
        • Cavo VGA
        • Telecomando
        • Batterie per telecomando
        • Guida rapida
        • Cavo adattatore HDMI-DVI
        • Manuale dell'utente su CD-ROM
        Accessori opzionali
        SmartLoader 22AV1135

      • Varie

        Cornice
        argento
        Garanzia
        Europa/Nord America: 3 anni, APMEA: 1 anno

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Piedistallo da tavolo
      • Cavo di alimentazione CA
      • Cavo VGA
      • Telecomando
      • Batterie per telecomando
      • Guida rapida
      • Cavo adattatore HDMI-DVI
      • Manuale dell'utente su CD-ROM
      • Accessori opzionali: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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