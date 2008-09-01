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BDH4251V/00
Display ad alta risoluzione per uso pubblico
Monitor al plasma all'avanguardia e conveniente, studiato specificamente per essere usato in interni. Il deinterlacciatore di classe elevata, l'avanzata elaborazione video digitale e l'ultima tecnologia al plasma assicurano una visualizzazione ottimale del messaggio.Scopri tutti i vantaggi
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Monitor al plasma
totale
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HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.
L'elevata luminosità e i valori di contrasto sono estremamente utili in ambienti pubblici in cui le condizioni di illuminazione sono variabili e non controllabili.
Algoritmo intelligente per il deinterlacciamento in grado di rilevare il tipo di sorgente video (fotografia o filmato) e ottimizzare automaticamente il processo di deinterlacciamento in modalità spaziale, temporale o cinema per ottenere immagini più nitide e stabili.
La controllabilità di rete consente all'utente di regolare e controllare i monitor in modalità remota tramite il protocollo RS232.
Nel caso in cui più di uno schermo debba condividere lo stesso segnale di ingresso, il loop through VGA offre una soluzione conveniente che amplifica il segnale di ingresso VGA e lo rende disponibile su un connettore di uscita VGA, collegabile al monitor successivo.
I tasti di controllo del display sono collocati in una posizione nascosta per impedire un accesso immediato. Inoltre il sensore del telecomando come anche i pulsanti di controllo locale possono essere disattivati mediante la funzione RS232 per impedire il controllo non autorizzato del display in aree pubbliche.
È stata integrata una funzione di protezione denominata "pixel shift": quando il meccanismo di protezione è attivato, l'immagine dello schermo cambia automaticamente le posizioni dei pixel evitando di visualizzare immagini spurie. Inoltre è stata introdotta una funzione per il recupero burn-in; a seconda del modello, le immagini spurie vengono eliminate applicando temporaneamente un segnale bianco sull'intero pannello per un certo periodo di tempo oppure invertendo l'immagine.
Per applicazioni per uso pubblico è spesso richiesto il funzionamento 24/7. Anche dopo 60.000 ore di funzionamento, il livello di luminosità dello schermo è almeno il 50% del valore iniziale.
Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Specifiche tecniche
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Accessori
Varie
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