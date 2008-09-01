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    • Display ad alta risoluzione per uso pubblico Display ad alta risoluzione per uso pubblico Display ad alta risoluzione per uso pubblico

      Monitor al plasma

      BDH4251V/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Display ad alta risoluzione per uso pubblico

      Monitor al plasma all'avanguardia e conveniente, studiato specificamente per essere usato in interni. Il deinterlacciatore di classe elevata, l'avanzata elaborazione video digitale e l'ultima tecnologia al plasma assicurano una visualizzazione ottimale del messaggio.

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      Monitor al plasma
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      Monitor al plasma

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      Display ad alta risoluzione per uso pubblico

      Monitor XGA da 42" al plasma

      • 42"
      • XGA
      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      Ingresso HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

      HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.

      Luminosità elevata (1500 cd/m²) e contrasto (15000:1)

      L'elevata luminosità e i valori di contrasto sono estremamente utili in ambienti pubblici in cui le condizioni di illuminazione sono variabili e non controllabili.

      Deinterlacciamento con adattamento al movimento per immagini più nitide

      Algoritmo intelligente per il deinterlacciamento in grado di rilevare il tipo di sorgente video (fotografia o filmato) e ottimizzare automaticamente il processo di deinterlacciamento in modalità spaziale, temporale o cinema per ottenere immagini più nitide e stabili.

      Il monitor è controllabile dalla rete per la gestione in modalità remota

      La controllabilità di rete consente all'utente di regolare e controllare i monitor in modalità remota tramite il protocollo RS232.

      Loop through VGA per collegare altri monitor

      Nel caso in cui più di uno schermo debba condividere lo stesso segnale di ingresso, il loop through VGA offre una soluzione conveniente che amplifica il segnale di ingresso VGA e lo rende disponibile su un connettore di uscita VGA, collegabile al monitor successivo.

      Tasti di controllo nascosti e bloccabili

      I tasti di controllo del display sono collocati in una posizione nascosta per impedire un accesso immediato. Inoltre il sensore del telecomando come anche i pulsanti di controllo locale possono essere disattivati mediante la funzione RS232 per impedire il controllo non autorizzato del display in aree pubbliche.

      Funzioni avanzate anti burn-in per l'inibizione delle immagini spurie

      È stata integrata una funzione di protezione denominata "pixel shift": quando il meccanismo di protezione è attivato, l'immagine dello schermo cambia automaticamente le posizioni dei pixel evitando di visualizzare immagini spurie. Inoltre è stata introdotta una funzione per il recupero burn-in; a seconda del modello, le immagini spurie vengono eliminate applicando temporaneamente un segnale bianco sull'intero pannello per un certo periodo di tempo oppure invertendo l'immagine.

      Durata prolungata del pannello superiore a 60.000 ore

      Per applicazioni per uso pubblico è spesso richiesto il funzionamento 24/7. Anche dopo 60.000 ore di funzionamento, il livello di luminosità dello schermo è almeno il 50% del valore iniziale.

      Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

      Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (metrico)
        107  cm
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        42  pollici
        Formato
        16:9
        Risoluzione del display
        1024 x 768
        Luminosità
        1500  cd/m²
        Colori display
        1,07 miliardi di colori
        Fattore di contrasto (tipico)
        15000:1
        Angolo visuale (orizzontale)
        >160  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        >160  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
        • Combfilter 3D
        • Compensazione movim. non interlacciata
        • Deinterlacciamento MA 3D
        • PBP (Picture by Picture)
        • Picture in Picture
        • Scansione progressiva
        • Autocorrezione del colore della pelle
        • Colore migliorato
        • Riduzione rumore
        Frequenza scansione verticale
        50 - 85 Hz
        Tipo di display
        Schermo al Plasma XGA

      • Connettività

        Uscita audio
        • Audio L/R x1
        • Connettore altoparlanti esterni
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • Ingresso VGA D-Sub 15 HD
        • Uscita VGA D-Sub 15 HD
        Ingresso AV
        • Component (YPbPr) x1
        • Audio (L/R) per YPbPr x1
        • Composite (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        • S-video x1
        • 2 prese scart
        • HDMI x1
        Uscita AV
        • Composite (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        Altri collegamenti
        Uscita S/PDIF (coassiale)
        Ingresso audio per PC
        Audio L/R (RCA 2x)

      • Funzioni utili

        Posizionamento
        • Verticale
        • Orizzontale
        Funzioni di risparmio dello schermo
        Pixel shift, inversione immagine, bassa luminosità
        Comodità per l'utente
        OSD (On-screen Display)
        Omologazioni
        • marchio CE
        • RoHS
        Controllabile via rete
        RS232
        Regolazioni formato schermo
        • 4:3
        • Zoom sottotitoli
        • Superwide
        • Widescreen
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Audio

        Potenza in uscita (RMS)
        2 x 10 W
        Sistema audio
        • Mono
        • Stereo

      • Assorbimento

        Alimentazione
        100-240 VCA, 50/60 Hz
        Consumo (durante l'accensione)
        320 Watt (standard)
        Consumo energetico in standby
        < 1 W

      • Risoluzione del display supportata

        Formati per computer
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Formati video
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Dimensioni

        Durata al 50% della luminosità
        60000  ore
        Profondità confezione
        330  mm
        Altezza confezione
        790  mm
        Larghezza confezione
        1260  mm
        Altezza set (con supporto)
        716  mm
        Altezza set (con supporto) (cm)
        28.19  pollici
        Larghezza set
        1039  mm
        Peso del prodotto
        30,4  Kg
        Profondità set (con supporto)
        280  mm
        Altezza set
        628  mm
        Profondità set
        88  mm
        Profondità set (con supporto) (cm)
        11.02  pollici
        Larghezza set (pollici)
        49,9  pollici
        Altezza set (pollici)
        24.72  pollici
        Profondità set (pollici)
        3,46  pollici
        Profondità scatola (cm)
        13.0  pollici
        Altezza scatola (cm)
        31.1  pollici
        Larghezza scatola (cm)
        49.6  pollici
        Peso prodotto (lb)
        67,02  lb
        Peso incluso imballaggio
        37,85  Kg
        Peso incl. confezione (lb)
        83,44

      • Specifiche tecniche

        Intervallo di temperatura di funzionamento
        0-40  °C
        Campo dell'umidità relativa
        20% - 80%

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        Riproduzione video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Piedistallo da tavolo
        • Cavo VGA
        • Telecomando
        • Cavo di alimentazione CA
        • Batterie per telecomando
        • Manuale dell'utente su CD-ROM
        Accessori opzionali
        • Altoparlanti BAH4251S1
        • Montaggio a soffitto BM04111 e BM01111
        • Montaggio a parete fisso BM02111
        • Montaggio a parete flessibile BM04111 e BM02212

      • Varie

        Cornice
        Metallic Antracite

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Cavo di alimentazione CA
      • Batterie per telecomando
      • Telecomando
      • Piedistallo da tavolo
      • Manuale dell'utente su CD-ROM
      • Cavo VGA
      Badge-D2C

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