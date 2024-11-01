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75BDL4003H/02
Visibilità brillante in ogni condizione di illuminazione
Assicurati una visibilità ottimale sia di giorno che di notte con un display Philips H-Line dalla luminosità elevata. Chiarezza e contrasto incredibili lo rendono la soluzione perfetta per vetrine e luoghi luminosi, come aeroporti e centri commerciali.
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Display H-Line
totale
recurring payment
Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.
Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.
Particolarmente importante per le applicazioni commerciali esigenti, FailOver è una tecnologia rivoluzionaria che riproduce automaticamente i contenuti di backup sullo schermo nell'improbabile caso di guasto del lettore multimediale. Basta selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e otterrai la protezione immediata dei contenuti.
Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD50 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).
Gestione termica migliorata, pannelli High Tni Liquid Crystal e sensori termici integrati per resistere alle elevate temperature ambientali. Luminosità del display fino a 2500 cd/m² per condizioni di elevata illuminazione ambientale. Polarizzatore del display compatibile con occhiali da sole polarizzati per una migliore visibilità dei contenuti.
I display digitali ad alta luminosità rivolti verso la strada attirano l'attenzione in qualsiasi condizione di illuminazione, aumentando l'esposizione del punto vendita e attirando i clienti. La straordinaria luminosità fino a 3000 cd/m² assicura un'elevata visibilità e una qualità delle immagini pura, anche in condizioni di illuminazione ambientale estreme.
Immagine/Display
Connettività
Funzioni utili
Audio
Assorbimento
Risoluzione del display supportata
Dimensioni
Condizioni atmosferiche
Applicazioni multimediali
Accessori
Varie
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