CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.