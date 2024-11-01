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    • Visibilità brillante in ogni condizione di illuminazione Visibilità brillante in ogni condizione di illuminazione Visibilità brillante in ogni condizione di illuminazione

      Signage Solutions Display H-Line

      75BDL4003H/02

      Visibilità brillante in ogni condizione di illuminazione

      Assicurati una visibilità ottimale sia di giorno che di notte con un display Philips H-Line dalla luminosità elevata. Chiarezza e contrasto incredibili lo rendono la soluzione perfetta per vetrine e luoghi luminosi, come aeroporti e centri commerciali.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Display H-Line

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      Visibilità brillante in ogni condizione di illuminazione

      Display 24/7 dalla luminosità elevata

      • 75"
      • 3000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

      CMND & Create. Sviluppa e lancia i tuoi contenuti

      Prendi il controllo dei tuoi contenuti con CMND & Create. L'interfaccia drag and drop semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti, sia che si tratti di un cartello con le specialità del giorno che di informazioni aziendali specifiche. Modelli preinstallati e widget integrati garantiscono che le tue immagini, i tuoi contenuti testuali e i tuoi video siano pubblicati e fruibili in pochissimo tempo.

      Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi

      Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi

      Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

      FailOver. Assicurati che il tuo display non mostri mai uno schermo nero

      Particolarmente importante per le applicazioni commerciali esigenti, FailOver è una tecnologia rivoluzionaria che riproduce automaticamente i contenuti di backup sullo schermo nell'improbabile caso di guasto del lettore multimediale. Basta selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e otterrai la protezione immediata dei contenuti.

      Aggiungi la potenza di elaborazione di Android con un modulo CRD50 opzionale

      Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD50 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).

      Progettato per condizioni estreme

      Gestione termica migliorata, pannelli High Tni Liquid Crystal e sensori termici integrati per resistere alle elevate temperature ambientali. Luminosità del display fino a 2500 cd/m² per condizioni di elevata illuminazione ambientale. Polarizzatore del display compatibile con occhiali da sole polarizzati per una migliore visibilità dei contenuti.

      Segnaletica stradale ad altissima luminosità

      I display digitali ad alta luminosità rivolti verso la strada attirano l'attenzione in qualsiasi condizione di illuminazione, aumentando l'esposizione del punto vendita e attirando i clienti. La straordinaria luminosità fino a 3000 cd/m² assicura un'elevata visibilità e una qualità delle immagini pura, anche in condizioni di illuminazione ambientale estreme.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (metrico)
        189.3  cm
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        74.5  pollici
        Formato
        16:9
        Risoluzione del display
        3840 x 2160
        Pixel Pitch
        0,429 x 0,429 mm
        Risoluzione ottimale
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Luminosità
        3000  cd/m²
        Colori display
        1,07 miliardi
        Fattore di contrasto (tipico)
        1200:1
        Rapporto di contrasto dinamico
        500.000:1
        Tempo di risposta (tipico)
        8  ms
        Angolo visuale (orizzontale)
        178  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        178  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
        • Scansione progressiva
        • Miglioramento contrasto dinamico
        Tecnologia pannello
        IPS

      • Connettività

        Uscita audio
        Jack da 3,5mm
        Ingresso video
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (digitale + analogico) x1
        • HDMI 2,0 (x3)
        Ingresso audio
        Jack da 3,5 mm
        Altri collegamenti
        • OPS
        • USB 2.0 (x2)
        Video output (Uscita video)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Controllo esterno
        • Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR
        • RJ45
        • Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C

      • Funzioni utili

        Posizionamento
        • Orizzontale (24/7)
        • Verticale (24/7)
        Funzioni di risparmio dello schermo
        Pixel Shift, bassa luminosità
        Controllo tastiera
        • Nascosto
        • Bloccabile
        Segnale telecomando
        Bloccabile
        Loop through del segnale
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • Loop through IR
        Facilità di installazione
        • Impugnature per il trasporto
        • Smart Insert
        Funzioni di risparmio energetico
        Smart Power
        Controllabile via rete
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Audio

        Altoparlanti incorporati
        2 x 10 W RMS

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz
        Consumo
        510  W
        Consumo (max)
        790
        Consumo energetico in standby
        < 0,5 W

      • Risoluzione del display supportata

        Formati per computer
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz
        Formati video
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz

      • Dimensioni

        Larghezza set
        1688,2  mm
        Peso del prodotto
        54,1  Kg
        Altezza set
        966,6  mm
        Profondità set
        111,1  mm
        Larghezza set (pollici)
        66,46  pollici
        Altezza set (pollici)
        38.06  pollici
        Supporto a parete
        600 x 400 mm, M8
        Profondità set (pollici)
        4.37  pollici
        Ampiezza della cornice
        18,8 mm (cornice in piano)
        Peso prodotto (lb)
        119,27  lb
        Larghezza vano "intelligente"
        180  mm
        Altezza vano "intelligente"
        300  mm

      • Condizioni atmosferiche

        Altitudine
        0 ~ 3000 m
        Intervallo di temp. (funzionamento)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  ore
        Umidità relativa
        20 ~ 80  %
        Intervallo di temp. (immagazzinamento)
        -20 ~ 60  °C
        Avviso
        Non utilizzare alla luce diretta del sole senza ulteriori misure protettive.

      • Applicazioni multimediali

        Riproduzione video USB
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        Riproduzione immagine USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Kit allineamento margine
        • Logo Philips (x1)
        • Cavo RS232 a margherita
        • Morsetto raccoglicavi (x3)
        • Copertura interruttore CA e vite x1
        • Coperchio USB e viti
        • Cavo di alimentazione CA
        • Cavo HDMI
        • Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)
        • Kit telaio aperto
        • Guida rapida (x1)
        • Telecomando e batterie AAA
        • Cavo RS232

      • Varie

        Lingue OSD (On-Screen Display)
        • Arabo
        • Inglese
        • Francese
        • Tedesco
        • Italiano
        • Giapponese
        • Polacco
        • Portoghese
        • Russo
        • Spagnolo
        • Cinese semplificato
        • Turco
        • Cinese tradizionale
        Garanzia
        Garanzia di 3 anni
        Omologazioni
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

      Badge-D2C

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