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    • Collega e controlla Collega e controlla Collega e controlla

      TV LED professionale

      28HFL5010T/12

      Collega e controlla

      Con questo TV per il settore alberghiero a basso consumo, potrai usufruire di tutti i vantaggi di una connettività all'avanguardia, pagine interattive informative dell'hotel, nonché installazione e gestione remote che ti assicurano bassi consumi

      Scopri tutti i vantaggi

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      TV LED professionale
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      TV LED professionale

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      Collega e controlla

      per una esperienza a prova di ospiti

      • MediaSuite da 28"
      • LED
      • DVB-T2/T/C e IPTV
      SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici

      SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici

      SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

      SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive

      SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive

      SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o sulla città agli ospiti. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente e facilmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati su tutti i più recenti sviluppi dell'hotel.

      Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV

      Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV

      Grazie ai nostri televisori, i tuoi clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless con pochi semplici comandi. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge i tuoi ospiti. Immagini, filmati, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sui nostri televisori tramite Miracast & Directshare!

      Compatibilità MyChoice per maggiori entrate

      Compatibilità MyChoice per maggiori entrate

      MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

      LED TV per immagini con un contrasto incredibile

      La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.

      Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel

      La gamma di applicazioni Smart TV Philips viene continuamente ampliata con applicazioni che vanno da YouTube ai social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiuntivi, come fare sì che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari.

      AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno

      Il controllo delle applicazioni ti consente di offrire ai tuoi ospiti le applicazioni TV dei loro sogni. Potrai aggiungere, eliminare e ordinare tutte le applicazioni come più ti piace. E non solo: ora puoi copiare queste impostazioni su qualunque altro TV senza doverlo impostare! Potrai addirittura creare diversi profili e alternarli a tuo piacimento. Vuoi differenziare la larghezza di banda delle applicazioni video per le suite rispetto alle altre camere? Nessun problema. Il controllo delle applicazioni assicura a te e ai tuoi ospiti un'esperienza indimenticabile.

      Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata

      Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

      Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless

      Con il Wi-Fi integrato nella tua Smart TV Philips, puoi accedere a un mondo di contenuti wireless.

      Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi

      Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

      Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti

      Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

      Consumo energetico ridotto

      I TV Philips sono progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale, ma anche in una riduzione dei costi operativi.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Formato
        16:9
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        28  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        70  cm
        Display
        TV LED HD
        Risoluzione del display
        1.366 x 768 p
        Luminosità
        310  cd/m²
        Miglioramento dell'immagine
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Angolo visuale
        178º (O) / 178º (V)

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/C
        Riproduzione video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        TV analogica
        PAL
        Riproduzione IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Caratteristiche

        Facilità d'uso
        • Stile immagine
        • Stile audio
        Servizi digitali
        • EPG 8gg
        • Now&Next
        • MHEG
        • Televideo
        • HbbTV
        Comando locale
        Interruttore On/Off (laterale)

      • Funzionalità per il settore alberghiero

        Modalità hotel
        • Blocco comando locale
        • Blocco del menu
        • Blocco del menu di installazione
        • Limitazione del volume
        Modalità carcere
        • Modalità sicurezza elevata
        • Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
        Timer
        • Spegnimento automatico
        • Sveglia
        • Canale sveglia
        • Suonerie per il risveglio
        Comando di accensione
        • Canale
        • Funzione
        • Formato immagine
        • Volume
        Antifurto
        • Protezione antifurto della batteria
        • Blocco Kensington
        Controllo alimentazione
        • Accensione automatica
        • Avvio a basso consumo/rapido
        • WoLAN
        Applicazioni
        • AppControl
        • Applicazioni basate su cloud
        Marca
        • SmartInfo
        • Logo di benvenuto
        • Messaggio di benvenuto
        • Sfondo personalizzato SmartTV
        • Pannello di controllo personalizzabile (HTML)
        • Sistema IPTV
        Orologio
        • Orologio in modalità standby
        • Pulsante RC fluorescente
        • Orologio su schermo
        • Orologio esterno opzionale
        SmartInfo
        • Browser HTML5
        • Modelli interattivi
        • Presentazione di immagini
        Copia e aggiornamento del firmware
        Instant Initial Cloning
        CMND & Control
        • Editor dei canali offline
        • Editor delle impostazioni offline
        • Status TV in tempo reale (IP)
        • Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF
        • CMND & Create
        • Gestione TV Group
        Controllo
        • Blocco dell'aggiornamento canali automatico
        • Protocollo Serial Xpress
        • JSON API per JAPIT TV Control
        DRM interattivo
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Generazione di profitto
        • App Revenue
        • MyChoice
        Telecomando
        • Predisposto per cinghia
        • Rilevamento batteria scarica
        • Blocco sportello batteria telecomando
        Canali
        Elenco combinato

      • Funzionalità per gli ospedali

        Controllo
        • Telecomando multiplo
        • Compatibile con RC per ospedali
        • Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
        Funzioni utili
        • Uscita cuffia
        • Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
        Sicurezza
        • Doppio isolamento, classe II
        • Ignifugo

      • Multimediale

        Riproduzione video supportata
        • Formati: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Contenitori: AVI, MKV
        • 3 GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Formati musicali supportati
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 fino a v9.2)
        Formati di sottotitoli supportati
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Formati immagine supportati
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Risoluzione video su USB supportata
        fino a 1920x1080p a 60 Hz
        Collegamenti multimediali
        • USB
        • LAN

      • Audio

        Potenza audio in uscita
        10 (2x5)  W
        Altoparlante stanza da bagno
        1,5 W mono, 8 Ohm
        Altoparlanti
        • 2.0
        • Down-Firing
        Funzioni audio
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Bassi dinamici
        • Dolby MS10

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        CA 220-240 V 50-60 Hz
        Temperatura ambiente
        Da 0 a 40 °C
        Consumo energetico in standby
        < 0,3 W
        Classe energetica
        A+
        Etichetta energetica UE
        19  W
        Funzionalità di risparmio energetico
        Modalità Eco
        Consumo energetico annuo
        28  kW/h

      • Accessori

        In dotazione
        • Telecomando 22AV1409A/12
        • Piedistallo da tavolo
        • 2 batterie AAA
        • Foglio di garanzia
        • Brochure legale e per la sicurezza
        • Cavo alimentazione
        A richiesta
        • Orologio esterno 22AV1120C/00
        • RC 22AV1109H/12 per ospedali
        • Configurazione telecomando 22AV9573A

      • Connettività wireless

        LAN wireless
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Connettività laterale

        Slot per interfaccia standard CI
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Uscita cuffia
        Mini-jack
        USB 1
        USB 2.0

      • Connettività posteriore

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Altoparlante stanza da bagno
        Mini-jack
        Component
        YPbPr + cinch L/R
        Ingresso AV
        CVBS in cond. con YPbPr
        Ingresso audio DVI
        Mini-jack
        Alimentazione esterna
        • 12 V/15 W
        • Mini-jack
        Controllo esterno
        RJ-48
        Antenna
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Uscita audio digitale
        Ottico
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Ingresso VGA
        D-sub 15 pin

      • Connettività migliorata

        RJ48
        • Ingresso/uscita IR
        • Interfaccia Xpress seriale
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Riproduzione One Touch
        • Standby del sistema
        • Pass through RC
        • Controllo audio del sistema
        LAN
        Wake up on LAN
        HDMI
        • ARC (tutte le porte)
        • DVI (tutte le porte)
        Scart
        Accensione tramite scart

      • Design

        Colore
        Nero

      • Dimensioni

        Larghezza set
        635  mm
        Altezza set
        393  mm
        Profondità set
        62/74  mm
        Peso del prodotto
        4,5  Kg
        Larghezza set (con supporto)
        635  mm
        Altezza set (con supporto)
        438  mm
        Profondità set (con supporto)
        190  mm
        Peso prodotto (+ supporto)
        5.1  Kg
        Compatibile con montaggio a parete
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Batterie per telecomando
      • Telecomando
      • Foglio di garanzia
      • Cavo alimentazione
      • Piedistallo da tavolo
      Badge-D2C

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      • La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.
      • Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
      • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

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