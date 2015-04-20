SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o sulla città agli ospiti. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente e facilmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati su tutti i più recenti sviluppi dell'hotel.