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28HFL5010T/12
Collega e controlla
Con questo TV per il settore alberghiero a basso consumo, potrai usufruire di tutti i vantaggi di una connettività all'avanguardia, pagine interattive informative dell'hotel, nonché installazione e gestione remote che ti assicurano bassi consumiScopri tutti i vantaggi
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TV LED professionale
totale
recurring payment
SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.
SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o sulla città agli ospiti. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente e facilmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati su tutti i più recenti sviluppi dell'hotel.
Grazie ai nostri televisori, i tuoi clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless con pochi semplici comandi. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge i tuoi ospiti. Immagini, filmati, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sui nostri televisori tramite Miracast & Directshare!
MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.
La retroilluminazione LED ti assicura un consumo energetico ridotto e splendide linee combinate con luminosità elevata, contrasto incredibile e colori vivaci.
La gamma di applicazioni Smart TV Philips viene continuamente ampliata con applicazioni che vanno da YouTube ai social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiuntivi, come fare sì che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari.
Il controllo delle applicazioni ti consente di offrire ai tuoi ospiti le applicazioni TV dei loro sogni. Potrai aggiungere, eliminare e ordinare tutte le applicazioni come più ti piace. E non solo: ora puoi copiare queste impostazioni su qualunque altro TV senza doverlo impostare! Potrai addirittura creare diversi profili e alternarli a tuo piacimento. Vuoi differenziare la larghezza di banda delle applicazioni video per le suite rispetto alle altre camere? Nessun problema. Il controllo delle applicazioni assicura a te e ai tuoi ospiti un'esperienza indimenticabile.
Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.
Con il Wi-Fi integrato nella tua Smart TV Philips, puoi accedere a un mondo di contenuti wireless.
Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).
Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.
I TV Philips sono progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale, ma anche in una riduzione dei costi operativi.
Immagine/Display
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Caratteristiche
Funzionalità per il settore alberghiero
Funzionalità per gli ospedali
Multimediale
Audio
Assorbimento
Accessori
Connettività wireless
Connettività laterale
Connettività posteriore
Connettività migliorata
Design
Dimensioni
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