Destinata alla visualizzazione, valutazione e quantificazione dei vasi in dati CTA e MRA, con un flusso di lavoro unificato per entrambe le modalità. Per i dati CTA, fornisce funzioni automatiche di rimozione delle strutture ossee e segmentazione/identificazione dei vasi, inclusi l'estrazione delle linee centrali e i contorni del lume e del vaso. In entrambe le modalità fornisce gli strumenti per l'estrazione e la modifica delle linee centrali.L'applicazione AVA è destinata all'uso nell'analisi delle arterie per le seguenti applicazioni: testa e collo, corpo e vasi periferici. Offre la rimozione delle strutture ossee, estrazione dei vasi e applicazione di etichette automatiche, calcolo automatico del lume e della linea centrale. È stato dimostrato che l'applicazione riduce del 50% il tempo di post-elaborazione rispetto all'analisi manuale dell'angio-TC testa e collo (CTA)(1)
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