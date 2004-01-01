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Multi Modality Advanced Vessel Analysis (AVA)​

Pianificazione dell'analisi vascolare completa

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Destinata alla visualizzazione, valutazione e quantificazione dei vasi in dati CTA e MRA, con un flusso di lavoro unificato per entrambe le modalità. Per i dati CTA, fornisce funzioni automatiche di rimozione delle strutture ossee e segmentazione/identificazione dei vasi, inclusi l'estrazione delle linee centrali e i contorni del lume e del vaso. In entrambe le modalità fornisce gli strumenti per l'estrazione e la modifica delle linee centrali.​L'applicazione AVA è destinata all'uso nell'analisi delle arterie per le seguenti applicazioni: testa e collo, corpo e vasi periferici. Offre la rimozione delle strutture ossee, estrazione dei vasi e applicazione di etichette automatiche, calcolo automatico del lume e della linea centrale. È stato dimostrato che l'applicazione riduce del 50% il tempo di post-elaborazione rispetto all'analisi manuale dell'angio-TC testa e collo (CTA)(1)

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  • 1) Ardley N et al. Efficacy of a new post processing workflow for CTA head and neck. ECR 2013 / C-1760.

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