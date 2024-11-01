Incisive CT vi aiuta a superare le sfide più difficili all'interno della vostra organizzazione. Philips Incisive CT è intelligente su tutti i fronti, dall'acquisizione ai risultati, in termini finanziari, clinici e operativi. Per la prima volta, l'efficienza degli operatori e quella del design confluiscono per garantire decisioni ponderate dall'inizio alla fine con garanzia tube for life senza precedenti¹.
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Il nostro tubo con garanzia a vita¹ rappresenta un approccio senza precedenti per abbassare i costi operativi di una cifra stimata pari a $400.000². Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei tubi vMRC che ci impegniamo a sostituirli, se necessario, per tutta la vita utile del sistema¹, senza costi aggiuntivi per l'utente.
Tubo con garanzia a vita
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Aumenta i tuoi profitti
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Immaginate se non doveste più includere nel vostro budget operativo giornaliero i costi del tubo. Immaginate se il vostro sistema TC fosse sempre aggiornato e al passo con le vostre esigenze. Abbiamo pensato a nuove modalità per aiutarvi a essere sempre competitivi sul mercato, a gestire i costi operativi ottimizzando al tempo stesso l'assistenza al paziente.
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Technology Maximizer
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Con Technology Maximizer sarete sicuri di offrire prestazioni cliniche all'avanguardia ottimizzando al tempo stesso gli investimenti. Protezione dall'obsolescenza e accesso garantito alle più recenti innovazioni. Budget operativo pianificato per tutto il ciclo di vita dei sistemi, invece di ripetuti investimenti di capitale.
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Console OnPlan
Controlli del gantry OnPlan al lato paziente
Con i nuovi controlli del gantry OnPlan al lato del paziente potete ridurre al minimo il tempo sottratto al paziente, eseguendo le operazioni di impostazione e regolazione prima dell'esame direttamente dallo scanner. Maggiore ripetibilità inter-operatore e riduzione del 19% dei tempi necessari per ottenere i risultati grazie all'intelligenza adattiva in ogni fase dell'esame³.
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Garantisce prevedibilità in un mondo imprevedibile
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Funzionale e affidabile, Incisive CT offre una prevedibilità rassicurante per l'operatore. Grazie a un monitoraggio proattivo continuo, Philips risolve i problemi prima che possano compromettere le vostre operazioni quotidiane. I servizi di assistenza remota consentono una rapida risoluzione dei problemi senza necessità di ricorrere all'assistenza in loco.
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¹La vita utile del prodotto stimata da Philips è di 10 anni. La disponibilità del tubo con garanzia tube for life varia da Paese a Paese. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
²I costi operativi effettivi per i clienti variano significativamente a causa delle diverse variabili presenti (marca e modello del prodotto per TC, dimensioni del centro di imaging/ospedaliero, esigenze diverse, uso del sistema). Il potenziale risparmio identificato è dato dalla mancata necessità di acquistare tubi sostitutivi per il sistema TC per un periodo di almeno 10 anni, sulla base di un prezzo di vendita medio di $140.000 per tubo sostitutivo e di una vita utile stimata dello stesso tubo pari a 3 anni. Non è tuttavia possibile garantire che tutti i clienti raggiungano questo risultato.
³Secondo uno studio eseguito presso Oz Radiology Group. I risultati provenienti dai case study non sono predittivi dei risultati in altre situazioni. I risultati in altri casi potrebbero essere diversi.
⁴Dati raccolti per una gamma di scanner Philips con assistenza Remote Services
⁵Il miglioramento della qualità dell'immagine è il frutto di miglioramenti a livello di risoluzione spaziale e/o riduzione del rumore, come rivelano le misure ottenute in studi su fantocci.
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