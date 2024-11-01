Ingenia Elition 3.0T X

La nuova soluzione Philips Ingenia Elition offre tecniche di imaging RM all'avanguardia, definendo nel contempo nuovi standard per la ricerca clinica nell'imaging 3.0T basato su un nuovo design di gradienti e RF. Ingenia Elition fornisce un'eccellente qualità delle immagini ed esegue esami RM a una velocità fino al 50% più elevata¹. La velocità del tempo complessivo di esecuzione dell'esame si ottiene migliorando il tempo di impostazione della gestione del paziente nel tunnel con l'impostazione paziente guidata touchless, in combinazione con accelerazioni delle scansioni 2D e 3D. Inoltre, Ingenia Elition offre un'esperienza audiovisiva full immersion per tranquillizzare i pazienti e guidarli attraverso gli esami RM.
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3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
Affidabilità diagnostica in neuro-oncologia
3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
Affidabilità diagnostica in neuro-oncologia
3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
Risoluzione fino al 60% più elevata³
Risoluzione fino al 60% più elevata³
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata³
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata³
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Esperienza visiva immersiva
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Maggiore comfort per il paziente
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Velocità senza compromessi
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Aumento. Produttività. Smart WF
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
Affidabilità diagnostica in neuro-oncologia
3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
Affidabilità diagnostica in neuro-oncologia
3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
3D APT (Amide Proton Transfer) è un metodo unico di imaging RM del cervello, senza contrasto. La presenza di proteine cellulari endogene è utilizzata per produrre un segnale RM correlato direttamente con la proliferazione cellulare, un indicatore di attività tumorale. 3D APT può migliorare l'affidabilità diagnostica.
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
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Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging di diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un TE fino al 15% più corto nell'imaging di diffusione.²
Risoluzione fino al 60% più elevata³
Risoluzione fino al 60% più elevata³
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata³
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata³
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e tecnologia di accelerazione Compressed SENSE consente una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata³ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, per esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per eccellente imaging funzionale a 3.0T³. Ingenia Elition consente di aprire nuovi territori nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'impostazione funzionale del cervello.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
Automatizzazione della pianificazione delle scansioni
SmartExam⁷ supporta risultati di pianificazione riproducibili per oltre l'80% delle procedure. Impiega un software intelligente adattivo che pianifica automaticamente le geometrie di scansione in base a preferenze di scansione convalidate. Ciò consente di standardizzare la procedura di esame RM tra le diverse console RM di Philips.
Esperienza visiva immersiva
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Maggiore comfort per il paziente
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Ingenia Elition offre un'esperienza confortevole con il lettino grazie al materassino di tipo comfort. In media, il 90% dei pazienti con disagi gravi trova più semplice stare disteso immobile sul materassino comfort rispetto a un materassino standard⁸. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%⁸.
Velocità senza compromessi
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Velocità senza compromessi
Philips SmartSpeed combina velocità e qualità dell'immagine senza compromessi utilizzando la pluripremiata tecnologia basata sull'AI³ e il nostro motore di accelerazione di livello più avanzato Compressed SENSE. Consente di aumentare la velocità di imaging fino a 3 volte⁴, offre una risoluzione fino al 65% più alta⁴ per garantire una qualità delle immagini straordinaria ed è compatibile con il 97% dei protocolli clinici⁵. Applicabile all'imaging in presenza di movimento, in prossimità di impianti, free-breathing e pesato in diffusione, per soddisfare le esigenze dettate da un'ampia gamma di pazienti in presenza di condizioni diverse.
Aumento. Produttività. Smart WF
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Aumenta la produttività con Smart Workflow
Consenti allo staff sanitario di concentrarsi maggiormente sul paziente che sulla tecnologia. Riducendo e semplificando il numero di passaggi necessari per la preparazione del paziente, anche i nuovi operatori che non hanno mai lavorato con lo scanner possono procedere con sicurezza. Smart Workflow guida e istruisce dove necessario e automatizza ove possibile, raggiungendo un'elevata produttività e consentendo al personale di concentrarsi sui pazienti.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
Lavora in modo intelligente fin dall'inizio
MR Workspace è la nuova console per RM di Philips progettata per supportare l'efficienza e la soddisfazione del personale nella sala di controllo attraverso assistenza integrata, attività guidate e automazione basate su intelligenza artificiale. MR Workspace aiuta i tecnici, indipendentemente dal loro livello di esperienza, a gestire il carico di lavoro e a tenere sotto controllo la pianificazione giornaliera, permettendo al contempo agli operatori di concentrarsi maggiormente sul paziente. Fornisce un flusso di lavoro guidato e automatizzato e include istruzioni dettagliate per l'analisi AV. L'80% della pianificazione degli esami è completamente automatizzata e i risultati vengono inviati al sistema PACS in tempi ridotti del 30%⁶.
1. Rispetto alle scansioni Philips senza Compressed SENSE.
2. Rispetto a Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
3. La tecnologia Adaptive-C-SENSE utilizzata da SmartSpeed ha vinto la fastMRI Challenge 2019 frutto della collaborazione tra Facebook e New York Langone Health.
4. Rispetto a Philips SENSE.
5. In media, valore calcolato su un campione di siti in cui sono installati sistemi RM Philips.
Il contenuto di questa pagina non è destinato a lettori statunitensi.
7. SmartExam non è disponibile per i pazienti portatori di impianti soggetti a condizioni specifiche in RM (MR Conditional).
8. Rispetto all'utilizzo di un materassino standard.
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