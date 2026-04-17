Spectral CT 7500

Potenza del generatore
120 kW
Slice
512
Copertura
80 mm
Velocità di rotazione
0,27 s
Intervallo di scansione massimo (assiale)
2.000 mm
Dimensioni del tunnel
800 mm
Velocità di ricostruzione convenzionale
IDose4: il 93% dei protocolli di riferimento in meno di 1 minuto
Velocità di ricostruzione spettrale
1-2 minuti per la maggior parte dei casi*
Risoluzione temporale spettrale
Contemporanea, nello stesso tempo e nello stesso spazio
Stazioni kVp
Convenzionale: 80, 100, 120, 140; Spettrale: 100, 120, 140
Velocità di ricostruzione spettrale*
1-2 minuti per la maggior parte dei casi*