Spectral CT 7500

Sorprendentemente semplice

La TC basata su detettore spettrale è sorprendentemente semplice, con scansione rapida e ricostruzione rapida. Consente tempi veloci di diagnosi e trattamento. Questa velocità è utile in qualsiasi contesto, ma è fondamentale per i reparti di Pronto Soccorso in cui la TC è l'imaging di prima linea in situazioni di emergenza.