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Ingenia 1.5T

Sistema RM

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Prestazioni accelerate con chiarezza digitale e velocità* -- Affidabilità diagnostica, esplorazione delle applicazioni avanzate e generazione della produttività necessaria per far fronte alle sfide di oggi in ambito sanitario: il sistema Ingenia 1.5T offre tutto questo. Grazie a dStream, Ingenia fornisce una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocità. E con iPatient, l'imaging è incentrato sul paziente, dalla fase preparatoria fino ai risultati.

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Caratteristiche
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.

ScanWise Implant

ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.

ScanWise Implant

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dStream || Guidare le prestazioni clinich

dStream

dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.

dStream

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dStream

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iPatient

iPatient

iPatient conferisce all'utente il controllo del comportamento, delle condizioni, dell'anatomia e della fisiologia del paziente, ottenendo come risultato coerenza ed efficienza.

iPatient

iPatient conferisce all'utente il controllo del comportamento, delle condizioni, dell'anatomia e della fisiologia del paziente, ottenendo come risultato coerenza ed efficienza.

iPatient

iPatient conferisce all'utente il controllo del comportamento, delle condizioni, dell'anatomia e della fisiologia del paziente, ottenendo come risultato coerenza ed efficienza.
IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.

IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
Soluzioni diagnostiche avanzate || Guidare le prestazioni clinich

Qualità delle immagini di livello premium**

Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.

Qualità delle immagini di livello premium**

Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.

Qualità delle immagini di livello premium**

Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
EasyExpand

RM avanzata

Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.

RM avanzata

Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.

RM avanzata

Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
  • ScanWise Implant
  • dStream || Guidare le prestazioni clinich
  • iPatient
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ScanWise Implant

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dStream || Guidare le prestazioni clinich

dStream

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iPatient

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IntelliSpace Portal

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IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.

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Soluzioni diagnostiche avanzate || Guidare le prestazioni clinich

Qualità delle immagini di livello premium**

Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.

Qualità delle immagini di livello premium**

Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.

Qualità delle immagini di livello premium**

Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
EasyExpand

RM avanzata

Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.

RM avanzata

Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.

RM avanzata

Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.

Specifiche Tecniche

Sistema magnete Xtend
Sistema magnete Xtend
Peso magnete
  • 3060 Kg
Diametro apertura tunnel
  • 70 cm
Tasso boil-off criogenico
  • 0 l/h**
FOV massimo
  • 55 cm
Omogeneità tipica a 45 cm DSV
  • ≤ 1,1 ppm
Omogeneità tipica a 55 x 55 x 50 cm
  • ≤ 5 ppm
Tecnologia HeliumSave "zero boil-off"
  • Si
Gradiente Xtend
Gradiente Xtend
Ampiezza max per ogni asse
  • 45 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
  • 200 T/m/s
Parametri di risoluzione
Parametri di risoluzione
Matrice scansione max
  • 1024 (2048 opzionale)
Max risoluzione nel piano
  • 5 µm
Numero max strati
  • 1024
Ambiente paziente
Ambiente paziente
Apertura paziente
  • 70 cm
Svasatura ad entrambe le estremità
  • Si
Diametro del tunnel ad entrambe le estremità
  • 95 cm
Peso massimo sostenuto
  • 250 Kg
Sistema di trasporto paziente (opzionale)
  • FlexTrak Mammo
Sincronizzazione fisiologica paziente wireless
  • Si
Varie soluzioni per la riduzione del rumore acustico
  • Si
Flusso di lavoro dStream
Flusso di lavoro dStream
Bobina posteriore FlexCoverage
  • Si
Bobina anteriore FlexCoverage (opzionale)
  • Si
Connettori FlexConnect
  • Si
Piano portapaziente FlexTrak
  • Si
Carrello per bobine FlexCaddy (opzionale)
  • Si
Sistema di trasporto paziente FlexTrak (opzionale)
  • Si
Soluzione per mammografia FlexTrak Mammo (opzionale)
  • Si
Pianificazione sito
Pianificazione sito
Peso totale con gantry installato
  • ≤ 4600 Kg
Requisiti minimi del sito
  • 27 m²
Assistenza efficiente con iPatient
Assistenza efficiente con iPatient
SmartStart
  • Si
SmartSelect
  • Si
SmartExam (opzionale)
  • Si
SmartLine (a seconda del pacchetto)
  • Si
  • Si
Ricezione RF dStream
Ricezione RF dStream
Catena del segnale dalla bobina al ricostruttore
  • Catena del segnale dall'elettronica della bobina al connettore Digitale Catena del segnale dal connettore al magnete Digitale Catena del segnale dal magnete al ricostruttore Digitale
Numero di canali di ricezione indipendenti
  • Indipendente dal canale
Posizione convertitore di segnale da analogico in digitale (ADC)
  • Interno alla bobina
Sistema magnete Xtend
Sistema magnete Xtend
Peso magnete
  • 3060 Kg
Diametro apertura tunnel
  • 70 cm
Gradiente Xtend
Gradiente Xtend
Ampiezza max per ogni asse
  • 45 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
  • 200 T/m/s
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Sistema magnete Xtend
Sistema magnete Xtend
Peso magnete
  • 3060 Kg
Diametro apertura tunnel
  • 70 cm
Tasso boil-off criogenico
  • 0 l/h**
FOV massimo
  • 55 cm
Omogeneità tipica a 45 cm DSV
  • ≤ 1,1 ppm
Omogeneità tipica a 55 x 55 x 50 cm
  • ≤ 5 ppm
Tecnologia HeliumSave "zero boil-off"
  • Si
Gradiente Xtend
Gradiente Xtend
Ampiezza max per ogni asse
  • 45 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
  • 200 T/m/s
Parametri di risoluzione
Parametri di risoluzione
Matrice scansione max
  • 1024 (2048 opzionale)
Max risoluzione nel piano
  • 5 µm
Numero max strati
  • 1024
Ambiente paziente
Ambiente paziente
Apertura paziente
  • 70 cm
Svasatura ad entrambe le estremità
  • Si
Diametro del tunnel ad entrambe le estremità
  • 95 cm
Peso massimo sostenuto
  • 250 Kg
Sistema di trasporto paziente (opzionale)
  • FlexTrak Mammo
Sincronizzazione fisiologica paziente wireless
  • Si
Varie soluzioni per la riduzione del rumore acustico
  • Si
Flusso di lavoro dStream
Flusso di lavoro dStream
Bobina posteriore FlexCoverage
  • Si
Bobina anteriore FlexCoverage (opzionale)
  • Si
Connettori FlexConnect
  • Si
Piano portapaziente FlexTrak
  • Si
Carrello per bobine FlexCaddy (opzionale)
  • Si
Sistema di trasporto paziente FlexTrak (opzionale)
  • Si
Soluzione per mammografia FlexTrak Mammo (opzionale)
  • Si
Pianificazione sito
Pianificazione sito
Peso totale con gantry installato
  • ≤ 4600 Kg
Requisiti minimi del sito
  • 27 m²
Assistenza efficiente con iPatient
Assistenza efficiente con iPatient
SmartStart
  • Si
SmartSelect
  • Si
SmartExam (opzionale)
  • Si
SmartLine (a seconda del pacchetto)
  • Si
  • Si
Ricezione RF dStream
Ricezione RF dStream
Catena del segnale dalla bobina al ricostruttore
  • Catena del segnale dall'elettronica della bobina al connettore Digitale Catena del segnale dal connettore al magnete Digitale Catena del segnale dal magnete al ricostruttore Digitale
Numero di canali di ricezione indipendenti
  • Indipendente dal canale
Posizione convertitore di segnale da analogico in digitale (ADC)
  • Interno alla bobina
  • *Chiarezza digitale e velocità definite come rapporto segnale-rumore ottenuto con Ingenia o da SmartPath a dStream rispetto ad Achieva
  • **IQ di livello premium definito come l'IQ ottenuto con dStream rispetto ad Achieva
  • ¹ “2014 Top 20 Best in KLAS Awards: 2014 Best in KLAS Awards: Medical Equipment & Infrastructure”, luglio 2014. © 2014 KLAS Enterprises, LLC. Tutti i diritti riservati. www.KLASresearch.com

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