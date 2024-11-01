Prestazioni accelerate con chiarezza digitale e velocità* -- Affidabilità diagnostica, esplorazione delle applicazioni avanzate e generazione della produttività necessaria per far fronte alle sfide di oggi in ambito sanitario: il sistema Ingenia 1.5T offre tutto questo. Grazie a dStream, Ingenia fornisce una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocità. E con iPatient, l'imaging è incentrato sul paziente, dalla fase preparatoria fino ai risultati.
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ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
dStream || Guidare le prestazioni clinich
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
dStream
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iPatient
iPatient
iPatient conferisce all'utente il controllo del comportamento, delle condizioni, dell'anatomia e della fisiologia del paziente, ottenendo come risultato coerenza ed efficienza.
iPatient
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IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
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IntelliSpace Portal
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Soluzioni diagnostiche avanzate || Guidare le prestazioni clinich
Qualità delle immagini di livello premium**
Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Qualità delle immagini di livello premium**
Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Qualità delle immagini di livello premium**
Sviluppato in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, in sé riunisce anche la purezza digitale di dStream per dare slancio alle prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
EasyExpand
RM avanzata
Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
RM avanzata
Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
RM avanzata
Dagli studi di routine fino alle applicazioni emergenti, gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
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dStream || Guidare le prestazioni clinich
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
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iPatient
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IntelliSpace Portal
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Soluzioni diagnostiche avanzate || Guidare le prestazioni clinich
Qualità delle immagini di livello premium**
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Qualità delle immagini di livello premium**
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RM avanzata
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Specifiche Tecniche
Sistema magnete Xtend
Sistema magnete Xtend
Peso magnete
3060
Kg
Diametro apertura tunnel
70
cm
Tasso boil-off criogenico
0 l/h**
FOV massimo
55
cm
Omogeneità tipica a 45 cm DSV
≤ 1,1
ppm
Omogeneità tipica a 55 x 55 x 50 cm
≤ 5
ppm
Tecnologia HeliumSave "zero boil-off"
Si
Gradiente Xtend
Gradiente Xtend
Ampiezza max per ogni asse
45 mT/m
Velocità di risposta max per ogni asse
200 T/m/s
Parametri di risoluzione
Parametri di risoluzione
Matrice scansione max
1024 (2048 opzionale)
Max risoluzione nel piano
5
µm
Numero max strati
1024
Ambiente paziente
Ambiente paziente
Apertura paziente
70
cm
Svasatura ad entrambe le estremità
Si
Diametro del tunnel ad entrambe le estremità
95
cm
Peso massimo sostenuto
250
Kg
Sistema di trasporto paziente (opzionale)
FlexTrak Mammo
Sincronizzazione fisiologica paziente wireless
Si
Varie soluzioni per la riduzione del rumore acustico
Si
Flusso di lavoro dStream
Flusso di lavoro dStream
Bobina posteriore FlexCoverage
Si
Bobina anteriore FlexCoverage (opzionale)
Si
Connettori FlexConnect
Si
Piano portapaziente FlexTrak
Si
Carrello per bobine FlexCaddy (opzionale)
Si
Sistema di trasporto paziente FlexTrak (opzionale)
Si
Soluzione per mammografia FlexTrak Mammo (opzionale)
Si
Pianificazione sito
Pianificazione sito
Peso totale con gantry installato
≤ 4600
Kg
Requisiti minimi del sito
27
m²
Assistenza efficiente con iPatient
Assistenza efficiente con iPatient
SmartStart
Si
SmartSelect
Si
SmartExam (opzionale)
Si
SmartLine (a seconda del pacchetto)
Si
Si
Ricezione RF dStream
Ricezione RF dStream
Catena del segnale dalla bobina al ricostruttore
Catena del segnale dall'elettronica della bobina al connettore Digitale Catena del segnale dal connettore al magnete Digitale Catena del segnale dal magnete al ricostruttore Digitale
Numero di canali di ricezione indipendenti
Indipendente dal canale
Posizione convertitore di segnale da analogico in digitale (ADC)
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