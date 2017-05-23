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Ingenia MR-RT

Piattaforma di simulazione per risonanza magnetica

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Ingenia MR-RT soddisfa specifiche esigenze radioterapiche fornendo immagini RM di qualità elevata acquisite nella posizione del trattamento di radioterapia. È possibile integrare agevolmente la risonanza magnetica nel flusso di lavoro per la pianificazione del trattamento basata su TC grazie a una soluzione completa che prende in considerazione l'intero flusso di lavoro.

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Caratteristiche
La risonanza magnetica fa la differen... || Imaging nella posizione di tra

La risonanza magnetica fa la differenza

Che sia per la radioterapia (RT) a fascio esterno o la brachiterapia, l'integrazione della risonanza magnetica nella pianificazione basata su TC può enfatizzare l'efficacia della RM e trasformare la gestione del paziente. L'eccellente contrasto per i tessuti molli garantito dalla RM contribuisce a visualizzare i target e gli organi a rischio. È così possibile delineare con fiducia gli organi e mettere a punto i migliori piani di trattamento possibili. Immagine gentilmente concessa da William Beaumont Health System, Detroit, USA

La risonanza magnetica fa la differenza

Che sia per la radioterapia (RT) a fascio esterno o la brachiterapia, l'integrazione della risonanza magnetica nella pianificazione basata su TC può enfatizzare l'efficacia della RM e trasformare la gestione del paziente. L'eccellente contrasto per i tessuti molli garantito dalla RM contribuisce a visualizzare i target e gli organi a rischio. È così possibile delineare con fiducia gli organi e mettere a punto i migliori piani di trattamento possibili. Immagine gentilmente concessa da William Beaumont Health System, Detroit, USA

La risonanza magnetica fa la differenza

Che sia per la radioterapia (RT) a fascio esterno o la brachiterapia, l'integrazione della risonanza magnetica nella pianificazione basata su TC può enfatizzare l'efficacia della RM e trasformare la gestione del paziente. L'eccellente contrasto per i tessuti molli garantito dalla RM contribuisce a visualizzare i target e gli organi a rischio. È così possibile delineare con fiducia gli organi e mettere a punto i migliori piani di trattamento possibili. Immagine gentilmente concessa da William Beaumont Health System, Detroit, USA
Miglioramento dell'imaging per testa ... || KBA2

Miglioramento dell'imaging per testa e collo

Il sottile piano CouchTop integrato di Ingenia MR-RT rende questo possibile. Con una soluzione di bobine dedicate² che riunisce in modo intelligente una serie di bobine dStream, Ingenia MR-RT assicura una qualità dell'immagine eccellente per testa e collo mentre il paziente indossa una maschera termoplastica.

Miglioramento dell'imaging per testa e collo

Il sottile piano CouchTop integrato di Ingenia MR-RT rende questo possibile. Con una soluzione di bobine dedicate² che riunisce in modo intelligente una serie di bobine dStream, Ingenia MR-RT assicura una qualità dell'immagine eccellente per testa e collo mentre il paziente indossa una maschera termoplastica.

Miglioramento dell'imaging per testa e collo

Il sottile piano CouchTop integrato di Ingenia MR-RT rende questo possibile. Con una soluzione di bobine dedicate² che riunisce in modo intelligente una serie di bobine dStream, Ingenia MR-RT assicura una qualità dell'immagine eccellente per testa e collo mentre il paziente indossa una maschera termoplastica.
Un'eccellente piattaforma di risonanz... || Imaging nella posizione di tra

Un'eccellente piattaforma di risonanza magnetica per la radioterapia oncologica

Ingenia MR-RT favorisce l'eccellenza clinica con una qualità dell'immagine all'avanguardia ed elevata fedeltà geometrica grazie all'architettura dStream, l'elevata linearità dei gradienti e la funzionalità di correzione delle distorsioni di gradiente 3D.Questa piattaforma consente di adottare terapie di tipo RM come la simulazione RM, la brachiterapia guidata da RM e il monitoraggio di follow-up.

Un'eccellente piattaforma di risonanza magnetica per la radioterapia oncologica

Ingenia MR-RT favorisce l'eccellenza clinica con una qualità dell'immagine all'avanguardia ed elevata fedeltà geometrica grazie all'architettura dStream, l'elevata linearità dei gradienti e la funzionalità di correzione delle distorsioni di gradiente 3D.Questa piattaforma consente di adottare terapie di tipo RM come la simulazione RM, la brachiterapia guidata da RM e il monitoraggio di follow-up.

Un'eccellente piattaforma di risonanza magnetica per la radioterapia oncologica

Ingenia MR-RT favorisce l'eccellenza clinica con una qualità dell'immagine all'avanguardia ed elevata fedeltà geometrica grazie all'architettura dStream, l'elevata linearità dei gradienti e la funzionalità di correzione delle distorsioni di gradiente 3D.Questa piattaforma consente di adottare terapie di tipo RM come la simulazione RM, la brachiterapia guidata da RM e il monitoraggio di follow-up.
Per mantenere standard elevati || KBA2

Per mantenere standard elevati

È una certezza poter contare sulle prestazioni della risonanza magnetica. È possibile valutare la fedeltà geometrica in un campo di vista ampio con il pacchetto QA pronto all'uso. Messo a punto in modo specifico per la pianificazione della radioterapia, comprende un fantoccio dedicato e software di analisi.Poiché molti passaggi sono del tutto automatizzati, è possibile eseguire valutazioni volumetriche di routine in modo efficiente e ripetibile dalla console RM.

Per mantenere standard elevati

È una certezza poter contare sulle prestazioni della risonanza magnetica. È possibile valutare la fedeltà geometrica in un campo di vista ampio con il pacchetto QA pronto all'uso. Messo a punto in modo specifico per la pianificazione della radioterapia, comprende un fantoccio dedicato e software di analisi.Poiché molti passaggi sono del tutto automatizzati, è possibile eseguire valutazioni volumetriche di routine in modo efficiente e ripetibile dalla console RM.

Per mantenere standard elevati

È una certezza poter contare sulle prestazioni della risonanza magnetica. È possibile valutare la fedeltà geometrica in un campo di vista ampio con il pacchetto QA pronto all'uso. Messo a punto in modo specifico per la pianificazione della radioterapia, comprende un fantoccio dedicato e software di analisi.Poiché molti passaggi sono del tutto automatizzati, è possibile eseguire valutazioni volumetriche di routine in modo efficiente e ripetibile dalla console RM.
Posizionamento con precisione || Imaging nella posizione di tra

Posizionamento con precisione

I piani radioterapici strettamente mirati si basano sul posizionamento riproducibile del paziente nella posizione di trattamento. Esclusivo di Philips, il piano integrato MR-RT CouchTop libera spazio all'interno del tunnel e al tempo stesso migliora il rapporto segnale-rumore avvicinando il paziente alla bobina posteriore¹.Completo di indicizzazione, il piano CouchTop si adatta a una varietà di accessori di immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica disponibile presso i principali produttori.

Posizionamento con precisione

I piani radioterapici strettamente mirati si basano sul posizionamento riproducibile del paziente nella posizione di trattamento. Esclusivo di Philips, il piano integrato MR-RT CouchTop libera spazio all'interno del tunnel e al tempo stesso migliora il rapporto segnale-rumore avvicinando il paziente alla bobina posteriore¹.Completo di indicizzazione, il piano CouchTop si adatta a una varietà di accessori di immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica disponibile presso i principali produttori.

Posizionamento con precisione

I piani radioterapici strettamente mirati si basano sul posizionamento riproducibile del paziente nella posizione di trattamento. Esclusivo di Philips, il piano integrato MR-RT CouchTop libera spazio all'interno del tunnel e al tempo stesso migliora il rapporto segnale-rumore avvicinando il paziente alla bobina posteriore¹.Completo di indicizzazione, il piano CouchTop si adatta a una varietà di accessori di immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica disponibile presso i principali produttori.
Impostazione agevole e flessibile || Imaging nella posizione di tra

Impostazione agevole e flessibile

Il supporto per bobina anteriore consente di sistemare la bobina agevolmente e con flessibilità, fornendo ampio accesso al tunnel e spazio sufficiente per l'immobilizzazione del paziente. Un singolo operatore può facilmente inclinare il supporto per avvicinarlo al paziente e migliorare il rapporto segnale-rumore senza toccare i contorni del corpo.

Impostazione agevole e flessibile

Il supporto per bobina anteriore consente di sistemare la bobina agevolmente e con flessibilità, fornendo ampio accesso al tunnel e spazio sufficiente per l'immobilizzazione del paziente. Un singolo operatore può facilmente inclinare il supporto per avvicinarlo al paziente e migliorare il rapporto segnale-rumore senza toccare i contorni del corpo.

Impostazione agevole e flessibile

Il supporto per bobina anteriore consente di sistemare la bobina agevolmente e con flessibilità, fornendo ampio accesso al tunnel e spazio sufficiente per l'immobilizzazione del paziente. Un singolo operatore può facilmente inclinare il supporto per avvicinarlo al paziente e migliorare il rapporto segnale-rumore senza toccare i contorni del corpo.
Pensato per la pianificazione del tra... || Imaging nella posizione di tra

Pensato per la pianificazione del trattamento

La qualità dell'immagine è costante ed eccellente per varie regioni anatomiche.Le disposizioni versatili di bobine dStream si uniscono alle schede ExamCards specifiche per la radioterapia per fornire immagini ad alto contrasto con elevata fedeltà geometrica. È possibile eseguire rapidamente protocolli completi di imaging per prostata, regione pelvica femminile, cervello, testa e collo e colonna vertebrale.

Pensato per la pianificazione del trattamento

La qualità dell'immagine è costante ed eccellente per varie regioni anatomiche.Le disposizioni versatili di bobine dStream si uniscono alle schede ExamCards specifiche per la radioterapia per fornire immagini ad alto contrasto con elevata fedeltà geometrica. È possibile eseguire rapidamente protocolli completi di imaging per prostata, regione pelvica femminile, cervello, testa e collo e colonna vertebrale.

Pensato per la pianificazione del trattamento

La qualità dell'immagine è costante ed eccellente per varie regioni anatomiche.Le disposizioni versatili di bobine dStream si uniscono alle schede ExamCards specifiche per la radioterapia per fornire immagini ad alto contrasto con elevata fedeltà geometrica. È possibile eseguire rapidamente protocolli completi di imaging per prostata, regione pelvica femminile, cervello, testa e collo e colonna vertebrale.
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  • Miglioramento dell'imaging per testa ... || KBA2
  • Un'eccellente piattaforma di risonanz... || Imaging nella posizione di tra
  • Per mantenere standard elevati || KBA2
Vedi tutte le caratteristiche
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La risonanza magnetica fa la differenza

Che sia per la radioterapia (RT) a fascio esterno o la brachiterapia, l'integrazione della risonanza magnetica nella pianificazione basata su TC può enfatizzare l'efficacia della RM e trasformare la gestione del paziente. L'eccellente contrasto per i tessuti molli garantito dalla RM contribuisce a visualizzare i target e gli organi a rischio. È così possibile delineare con fiducia gli organi e mettere a punto i migliori piani di trattamento possibili. Immagine gentilmente concessa da William Beaumont Health System, Detroit, USA

La risonanza magnetica fa la differenza

Che sia per la radioterapia (RT) a fascio esterno o la brachiterapia, l'integrazione della risonanza magnetica nella pianificazione basata su TC può enfatizzare l'efficacia della RM e trasformare la gestione del paziente. L'eccellente contrasto per i tessuti molli garantito dalla RM contribuisce a visualizzare i target e gli organi a rischio. È così possibile delineare con fiducia gli organi e mettere a punto i migliori piani di trattamento possibili. Immagine gentilmente concessa da William Beaumont Health System, Detroit, USA

La risonanza magnetica fa la differenza

Che sia per la radioterapia (RT) a fascio esterno o la brachiterapia, l'integrazione della risonanza magnetica nella pianificazione basata su TC può enfatizzare l'efficacia della RM e trasformare la gestione del paziente. L'eccellente contrasto per i tessuti molli garantito dalla RM contribuisce a visualizzare i target e gli organi a rischio. È così possibile delineare con fiducia gli organi e mettere a punto i migliori piani di trattamento possibili. Immagine gentilmente concessa da William Beaumont Health System, Detroit, USA
Miglioramento dell'imaging per testa ... || KBA2

Miglioramento dell'imaging per testa e collo

Il sottile piano CouchTop integrato di Ingenia MR-RT rende questo possibile. Con una soluzione di bobine dedicate² che riunisce in modo intelligente una serie di bobine dStream, Ingenia MR-RT assicura una qualità dell'immagine eccellente per testa e collo mentre il paziente indossa una maschera termoplastica.

Miglioramento dell'imaging per testa e collo

Il sottile piano CouchTop integrato di Ingenia MR-RT rende questo possibile. Con una soluzione di bobine dedicate² che riunisce in modo intelligente una serie di bobine dStream, Ingenia MR-RT assicura una qualità dell'immagine eccellente per testa e collo mentre il paziente indossa una maschera termoplastica.

Miglioramento dell'imaging per testa e collo

Il sottile piano CouchTop integrato di Ingenia MR-RT rende questo possibile. Con una soluzione di bobine dedicate² che riunisce in modo intelligente una serie di bobine dStream, Ingenia MR-RT assicura una qualità dell'immagine eccellente per testa e collo mentre il paziente indossa una maschera termoplastica.
Un'eccellente piattaforma di risonanz... || Imaging nella posizione di tra

Un'eccellente piattaforma di risonanza magnetica per la radioterapia oncologica

Ingenia MR-RT favorisce l'eccellenza clinica con una qualità dell'immagine all'avanguardia ed elevata fedeltà geometrica grazie all'architettura dStream, l'elevata linearità dei gradienti e la funzionalità di correzione delle distorsioni di gradiente 3D.Questa piattaforma consente di adottare terapie di tipo RM come la simulazione RM, la brachiterapia guidata da RM e il monitoraggio di follow-up.

Un'eccellente piattaforma di risonanza magnetica per la radioterapia oncologica

Ingenia MR-RT favorisce l'eccellenza clinica con una qualità dell'immagine all'avanguardia ed elevata fedeltà geometrica grazie all'architettura dStream, l'elevata linearità dei gradienti e la funzionalità di correzione delle distorsioni di gradiente 3D.Questa piattaforma consente di adottare terapie di tipo RM come la simulazione RM, la brachiterapia guidata da RM e il monitoraggio di follow-up.

Un'eccellente piattaforma di risonanza magnetica per la radioterapia oncologica

Ingenia MR-RT favorisce l'eccellenza clinica con una qualità dell'immagine all'avanguardia ed elevata fedeltà geometrica grazie all'architettura dStream, l'elevata linearità dei gradienti e la funzionalità di correzione delle distorsioni di gradiente 3D.Questa piattaforma consente di adottare terapie di tipo RM come la simulazione RM, la brachiterapia guidata da RM e il monitoraggio di follow-up.
Per mantenere standard elevati || KBA2

Per mantenere standard elevati

È una certezza poter contare sulle prestazioni della risonanza magnetica. È possibile valutare la fedeltà geometrica in un campo di vista ampio con il pacchetto QA pronto all'uso. Messo a punto in modo specifico per la pianificazione della radioterapia, comprende un fantoccio dedicato e software di analisi.Poiché molti passaggi sono del tutto automatizzati, è possibile eseguire valutazioni volumetriche di routine in modo efficiente e ripetibile dalla console RM.

Per mantenere standard elevati

È una certezza poter contare sulle prestazioni della risonanza magnetica. È possibile valutare la fedeltà geometrica in un campo di vista ampio con il pacchetto QA pronto all'uso. Messo a punto in modo specifico per la pianificazione della radioterapia, comprende un fantoccio dedicato e software di analisi.Poiché molti passaggi sono del tutto automatizzati, è possibile eseguire valutazioni volumetriche di routine in modo efficiente e ripetibile dalla console RM.

Per mantenere standard elevati

È una certezza poter contare sulle prestazioni della risonanza magnetica. È possibile valutare la fedeltà geometrica in un campo di vista ampio con il pacchetto QA pronto all'uso. Messo a punto in modo specifico per la pianificazione della radioterapia, comprende un fantoccio dedicato e software di analisi.Poiché molti passaggi sono del tutto automatizzati, è possibile eseguire valutazioni volumetriche di routine in modo efficiente e ripetibile dalla console RM.
Posizionamento con precisione || Imaging nella posizione di tra

Posizionamento con precisione

I piani radioterapici strettamente mirati si basano sul posizionamento riproducibile del paziente nella posizione di trattamento. Esclusivo di Philips, il piano integrato MR-RT CouchTop libera spazio all'interno del tunnel e al tempo stesso migliora il rapporto segnale-rumore avvicinando il paziente alla bobina posteriore¹.Completo di indicizzazione, il piano CouchTop si adatta a una varietà di accessori di immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica disponibile presso i principali produttori.

Posizionamento con precisione

I piani radioterapici strettamente mirati si basano sul posizionamento riproducibile del paziente nella posizione di trattamento. Esclusivo di Philips, il piano integrato MR-RT CouchTop libera spazio all'interno del tunnel e al tempo stesso migliora il rapporto segnale-rumore avvicinando il paziente alla bobina posteriore¹.Completo di indicizzazione, il piano CouchTop si adatta a una varietà di accessori di immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica disponibile presso i principali produttori.

Posizionamento con precisione

I piani radioterapici strettamente mirati si basano sul posizionamento riproducibile del paziente nella posizione di trattamento. Esclusivo di Philips, il piano integrato MR-RT CouchTop libera spazio all'interno del tunnel e al tempo stesso migliora il rapporto segnale-rumore avvicinando il paziente alla bobina posteriore¹.Completo di indicizzazione, il piano CouchTop si adatta a una varietà di accessori di immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica disponibile presso i principali produttori.
Impostazione agevole e flessibile || Imaging nella posizione di tra

Impostazione agevole e flessibile

Il supporto per bobina anteriore consente di sistemare la bobina agevolmente e con flessibilità, fornendo ampio accesso al tunnel e spazio sufficiente per l'immobilizzazione del paziente. Un singolo operatore può facilmente inclinare il supporto per avvicinarlo al paziente e migliorare il rapporto segnale-rumore senza toccare i contorni del corpo.

Impostazione agevole e flessibile

Il supporto per bobina anteriore consente di sistemare la bobina agevolmente e con flessibilità, fornendo ampio accesso al tunnel e spazio sufficiente per l'immobilizzazione del paziente. Un singolo operatore può facilmente inclinare il supporto per avvicinarlo al paziente e migliorare il rapporto segnale-rumore senza toccare i contorni del corpo.

Impostazione agevole e flessibile

Il supporto per bobina anteriore consente di sistemare la bobina agevolmente e con flessibilità, fornendo ampio accesso al tunnel e spazio sufficiente per l'immobilizzazione del paziente. Un singolo operatore può facilmente inclinare il supporto per avvicinarlo al paziente e migliorare il rapporto segnale-rumore senza toccare i contorni del corpo.
Pensato per la pianificazione del tra... || Imaging nella posizione di tra

Pensato per la pianificazione del trattamento

La qualità dell'immagine è costante ed eccellente per varie regioni anatomiche.Le disposizioni versatili di bobine dStream si uniscono alle schede ExamCards specifiche per la radioterapia per fornire immagini ad alto contrasto con elevata fedeltà geometrica. È possibile eseguire rapidamente protocolli completi di imaging per prostata, regione pelvica femminile, cervello, testa e collo e colonna vertebrale.

Pensato per la pianificazione del trattamento

La qualità dell'immagine è costante ed eccellente per varie regioni anatomiche.Le disposizioni versatili di bobine dStream si uniscono alle schede ExamCards specifiche per la radioterapia per fornire immagini ad alto contrasto con elevata fedeltà geometrica. È possibile eseguire rapidamente protocolli completi di imaging per prostata, regione pelvica femminile, cervello, testa e collo e colonna vertebrale.

Pensato per la pianificazione del trattamento

La qualità dell'immagine è costante ed eccellente per varie regioni anatomiche.Le disposizioni versatili di bobine dStream si uniscono alle schede ExamCards specifiche per la radioterapia per fornire immagini ad alto contrasto con elevata fedeltà geometrica. È possibile eseguire rapidamente protocolli completi di imaging per prostata, regione pelvica femminile, cervello, testa e collo e colonna vertebrale.

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Scheda dati tecnici (1)

Scheda dati tecnici

Specifiche Tecniche

Imaging
Imaging
Intensità di campo
  • Ingenia 1.5T e 3.0T
Dimensioni del tunnel
  • 70 cm
Precisione delle immagini geometriche
  • ≤1 mm in un volume con Ø 32 cm (tipico)
Disposizioni delle bobine
  • Disposizioni flessibili della bobina anteriore FlexCoverage, della bobina posteriore e di bobine FlexCoil (il tutto con architettura digitale) per un'ampia gamma di applicazioni radioterapiche
Schede ExamCards RT dedicate per
  • Cervello, testa e collo, prostata, pelvi femminile, pelvi generica e colonna vertebrale
Piano MR-RT CouchTop
Piano MR-RT CouchTop
Indicizzazione
  • 14 cm standard
Progetto
  • Sottile e piatto, MR-RT CouchTop è un piano portapaziente dedicato per RT ( non un piano da sovrapporre), per l'imaging dei pazienti nella posizione di trattamento radioterapica.
Dimensioni
  • Lunghezza: 248 cm; larghezza: 63 cm per supportare pazienti di grossa corporatura e usufruire di libertà nel posizionamento del paziente
Accessori in dotazione
  • Barra di indicizzazione S, barra di indicizzazione L, montaggio a parete per la conservazione
Altri accessori
  • Il piano MR-RT CouchTop si adatta a una varietà di accessori di posizionamento e immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica, ad esempio maschere termoplastiche e piastre base. Queste possono essere ordinate direttamente a fornitori terze parti: CIVCO, Orfit e QFix.
Peso
  • Circa 10 Kg
Montaggio diretto
  • CouchTop consente il montaggio diretto di maschere Type-S per testa e testa, collo e spalla
Pacchetto di analisi QA geometrico
Pacchetto di analisi QA geometrico
Fantoccio
  • Spazio griglia: 25 mm, il sostegno del fantoccio ne consente il posizionamento in tre orientamenti (assiale, coronale, sagittale)
Volume di analisi QA
  • 50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH)*effettivi, FOV sopra il tavolo: 30 cm
Software QA
  • Eseguito dalla console RM.Per valutazioni 2D multisezione. Fornisce la mappa dei contorni della precisione geometrica nell'immagine RM.
Supporto per bobina anteriore
Supporto per bobina anteriore
Progettazione del supporto per bobina
  • Uno spazioso e leggero supporto sostiene la bobina anteriore e la sua forma segue le dimensioni del tunnel per aumentare al massimo il comfort del paziente. È regolabile in altezza e può essere inclinato per avvicinare la bobina allo specifico paziente.
Gamma di regolazione in altezza
  • 15-35,5 cm tra piano MR-RT CouchTop e bobina anteriore, regolabile su ogni lato
Sistema di posizionamento laser esterno opzionale
Sistema di posizionamento laser esterno opzionale
Tipo
  • Laser verde o rosso compatibile con LAP DORADOnova MR3T
Gamma di ampiezza consentita
  • 3,83-4,50 m
Fantoccio laser
  • Aquarius (LAP) con ExamCard di calibrazione
Imaging
Imaging
Intensità di campo
  • Ingenia 1.5T e 3.0T
Dimensioni del tunnel
  • 70 cm
Piano MR-RT CouchTop
Piano MR-RT CouchTop
Indicizzazione
  • 14 cm standard
Progetto
  • Sottile e piatto, MR-RT CouchTop è un piano portapaziente dedicato per RT ( non un piano da sovrapporre), per l'imaging dei pazienti nella posizione di trattamento radioterapica.
Vedi tutte le specifiche
Imaging
Imaging
Intensità di campo
  • Ingenia 1.5T e 3.0T
Dimensioni del tunnel
  • 70 cm
Precisione delle immagini geometriche
  • ≤1 mm in un volume con Ø 32 cm (tipico)
Disposizioni delle bobine
  • Disposizioni flessibili della bobina anteriore FlexCoverage, della bobina posteriore e di bobine FlexCoil (il tutto con architettura digitale) per un'ampia gamma di applicazioni radioterapiche
Schede ExamCards RT dedicate per
  • Cervello, testa e collo, prostata, pelvi femminile, pelvi generica e colonna vertebrale
Piano MR-RT CouchTop
Piano MR-RT CouchTop
Indicizzazione
  • 14 cm standard
Progetto
  • Sottile e piatto, MR-RT CouchTop è un piano portapaziente dedicato per RT ( non un piano da sovrapporre), per l'imaging dei pazienti nella posizione di trattamento radioterapica.
Dimensioni
  • Lunghezza: 248 cm; larghezza: 63 cm per supportare pazienti di grossa corporatura e usufruire di libertà nel posizionamento del paziente
Accessori in dotazione
  • Barra di indicizzazione S, barra di indicizzazione L, montaggio a parete per la conservazione
Altri accessori
  • Il piano MR-RT CouchTop si adatta a una varietà di accessori di posizionamento e immobilizzazione compatibili con la risonanza magnetica, ad esempio maschere termoplastiche e piastre base. Queste possono essere ordinate direttamente a fornitori terze parti: CIVCO, Orfit e QFix.
Peso
  • Circa 10 Kg
Montaggio diretto
  • CouchTop consente il montaggio diretto di maschere Type-S per testa e testa, collo e spalla
Pacchetto di analisi QA geometrico
Pacchetto di analisi QA geometrico
Fantoccio
  • Spazio griglia: 25 mm, il sostegno del fantoccio ne consente il posizionamento in tre orientamenti (assiale, coronale, sagittale)
Volume di analisi QA
  • 50 x 45* x 40 cm³ (RL x AP x FH)*effettivi, FOV sopra il tavolo: 30 cm
Software QA
  • Eseguito dalla console RM.Per valutazioni 2D multisezione. Fornisce la mappa dei contorni della precisione geometrica nell'immagine RM.
Supporto per bobina anteriore
Supporto per bobina anteriore
Progettazione del supporto per bobina
  • Uno spazioso e leggero supporto sostiene la bobina anteriore e la sua forma segue le dimensioni del tunnel per aumentare al massimo il comfort del paziente. È regolabile in altezza e può essere inclinato per avvicinare la bobina allo specifico paziente.
Gamma di regolazione in altezza
  • 15-35,5 cm tra piano MR-RT CouchTop e bobina anteriore, regolabile su ogni lato
Sistema di posizionamento laser esterno opzionale
Sistema di posizionamento laser esterno opzionale
Tipo
  • Laser verde o rosso compatibile con LAP DORADOnova MR3T
Gamma di ampiezza consentita
  • 3,83-4,50 m
Fantoccio laser
  • Aquarius (LAP) con ExamCard di calibrazione
  • ¹ Rispetto a una soluzione con sovrapposizione
  • ² Questa soluzione per bobina testa e collo è disponibile per alcune release software. Contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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