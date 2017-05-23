Ingenia MR-RT soddisfa specifiche esigenze radioterapiche fornendo immagini RM di qualità elevata acquisite nella posizione del trattamento di radioterapia. È possibile integrare agevolmente la risonanza magnetica nel flusso di lavoro per la pianificazione del trattamento basata su TC grazie a una soluzione completa che prende in considerazione l'intero flusso di lavoro.
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|Intensità di campo
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|Dimensioni del tunnel
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|Precisione delle immagini geometriche
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|Disposizioni delle bobine
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|Schede ExamCards RT dedicate per
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|Indicizzazione
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|Progetto
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|Dimensioni
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|Accessori in dotazione
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|Altri accessori
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|Peso
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|Montaggio diretto
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|Fantoccio
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|Volume di analisi QA
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|Software QA
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|Progettazione del supporto per bobina
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|Gamma di regolazione in altezza
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|Tipo
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|Gamma di ampiezza consentita
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|Fantoccio laser
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|Intensità di campo
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|Dimensioni del tunnel
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|Indicizzazione
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|Progetto
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|Intensità di campo
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|Dimensioni del tunnel
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|Precisione delle immagini geometriche
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|Disposizioni delle bobine
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|Schede ExamCards RT dedicate per
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|Indicizzazione
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|Progetto
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|Dimensioni
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|Accessori in dotazione
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|Altri accessori
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|Peso
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|Montaggio diretto
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|Gamma di ampiezza consentita
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|Fantoccio laser
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.