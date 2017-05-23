Ingenia MR-RT

Per mantenere standard elevati

È una certezza poter contare sulle prestazioni della risonanza magnetica. È possibile valutare la fedeltà geometrica in un campo di vista ampio con il pacchetto QA pronto all'uso. Messo a punto in modo specifico per la pianificazione della radioterapia, comprende un fantoccio dedicato e software di analisi.Poiché molti passaggi sono del tutto automatizzati, è possibile eseguire valutazioni volumetriche di routine in modo efficiente e ripetibile dalla console RM.