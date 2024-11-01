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MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia utilizzando esclusivamente la RM come unica soluzione. All'interno di un solo esame RM, MRAT Perlvis offre un livello eccellente di contrasto dei tessuti molli per il bersaglio e di delineazione degli OAR, nonché unità Hounsfield continue per i calcoli della dose. I dati MRCAT (acronimo di MR for Calculating ATtenuation, RM per attenuazione del calcolo) possono essere utilizzati per l'esportazione in sistemi di pianificazione del trattamento per calcoli della dose equivalenti alla TC**. Inoltre, l'imaging basato su RM consente il posizionamento basato su CBCT secondo un contrasto dei tessuti molli, dall'aspetto tipico della TC.
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Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
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Protocollo di imaging rapido e coerente
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Generazione automatica di immagini TC sintetiche
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Accuratezza nella pianificazione della dose
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Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM
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Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
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|Sistema a compatibilità RM
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Ingenia MR-RT soddisfa specifiche esigenze radioterapiche fornendo immagini RM di qualità elevata acquisite nella posizione del trattamento di radioterapia. È possibile integrare agevolmente la risonanza magnetica nel flusso di lavoro per la pianificazione del trattamento basata su TC grazie a una soluzione completa che prende in considerazione l'intero flusso di lavoro.
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L'applicazione clinica MRCAT Brain consente di utilizzare la RM come modalità di imaging principale per la pianificazione della radioterapia dei tumori primari e metastatici nel cervello senza la necessità di scansioni TC. Le informazioni anatomiche dettagliate per contouring e mappe di attenuazione per i calcoli della dose vengono ricavate da una singola sequenza RM mDIXON T1W 3D con risoluzione submillimetrica. L'intelligenza artificiale (AI) viene utilizzata per il calcolo rapido delle unità Hounsfield continue direttamente sulla console RM.
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Come applicazione clinica plug-in per Ingenia RM-RT, in appena 20 minuti la combinazione di MRCAT Prostate e Auto-Contouring offre mappe di attenuazione e contorni automatizzati basati su RM della prostata e degli organi a rischio, il tutto in un flusso di lavoro ripetibile con un solo clic.
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