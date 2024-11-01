MRCAT Pelvis

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.