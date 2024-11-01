Termini di ricerca

MRCAT Pelvis

Applicazione clinica RM-RT

Trova prodotti simili

MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia utilizzando esclusivamente la RM come unica soluzione. All'interno di un solo esame RM, MRAT Perlvis offre un livello eccellente di contrasto dei tessuti molli per il bersaglio e di delineazione degli OAR, nonché unità Hounsfield continue per i calcoli della dose. I dati MRCAT (acronimo di MR for Calculating ATtenuation, RM per attenuazione del calcolo) possono essere utilizzati per l'esportazione in sistemi di pianificazione del trattamento per calcoli della dose equivalenti alla TC**. Inoltre, l'imaging basato su RM consente il posizionamento basato su CBCT secondo un contrasto dei tessuti molli, dall'aspetto tipico della TC.

Contattaci
Caratteristiche
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.
Click here for more information
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.
Protocollo di imaging rapido e coerente
Protocollo di imaging rapido e coerente

Protocollo di imaging rapido e coerente

Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.

Protocollo di imaging rapido e coerente

Protocollo di imaging rapido e coerente
Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.

Protocollo di imaging rapido e coerente

Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.
Click here for more information
Protocollo di imaging rapido e coerente
Protocollo di imaging rapido e coerente

Protocollo di imaging rapido e coerente

Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.
Generazione automatica di immagini TC sintetiche
Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Generazione automatica di immagini TC sintetiche
Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.
Click here for more information
Generazione automatica di immagini TC sintetiche
Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.
Accuratezza nella pianificazione della dose
Accuratezza nella pianificazione della dose

Accuratezza nella pianificazione della dose

Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.

Accuratezza nella pianificazione della dose

Accuratezza nella pianificazione della dose
Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.

Accuratezza nella pianificazione della dose

Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.
Click here for more information
Accuratezza nella pianificazione della dose
Accuratezza nella pianificazione della dose

Accuratezza nella pianificazione della dose

Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM
Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.
Click here for more information
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.
Click here for more information
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.
  • Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
  • Protocollo di imaging rapido e coerente
  • Generazione automatica di immagini TC sintetiche
  • Accuratezza nella pianificazione della dose
Vedi tutte le caratteristiche
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.
Click here for more information
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM
Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

Sfrutta la vera potenza della simulazione RM

MRCAT Pelvis consente di pianificare la radioterapia per i pazienti e le pazienti affetti da cancro pelvico con tumori dei tessuti molli utilizzando esclusivamente la risonanza magnetica come unica soluzione. Oltre a estendere i vantaggi dell'eccezionale contrasto dei tessuti molli offerti dalla RM alla pianificazione della radioterapia, questa soluzione elimina inoltre dal processo la difficile registrazione TC-RM soggetta a errori, riducendo incertezze e complessità.
Protocollo di imaging rapido e coerente
Protocollo di imaging rapido e coerente

Protocollo di imaging rapido e coerente

Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.

Protocollo di imaging rapido e coerente

Protocollo di imaging rapido e coerente
Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.

Protocollo di imaging rapido e coerente

Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.
Click here for more information
Protocollo di imaging rapido e coerente
Protocollo di imaging rapido e coerente

Protocollo di imaging rapido e coerente

Il protocollo di imaging dedicato di MRCAT Pelvis include una sequenza mDIXON singola, ad alta risoluzione e a contrasto multiplo come sorgente per la generazione di MRCAT. Questa scansione viene accelerata da Compressed SENSE, favorendo il comfort del paziente grazie al tempo di permanenza nello scanner ridotto al minimo. Inoltre, è standardizzato per garantire risultati coerenti. Una scansione 3D T2W complementare fornisce un'elevata accuratezza geometrica e una qualità dell'immagine ad alta risoluzione per supportare una precisa delineazione di bersagli e strutture critiche. Il protocollo di imaging in totale richiede meno di 15 minuti.
Generazione automatica di immagini TC sintetiche
Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Generazione automatica di immagini TC sintetiche
Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.
Click here for more information
Generazione automatica di immagini TC sintetiche
Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Generazione automatica di immagini TC sintetiche

Le immagini MRCAT vengono generate automaticamente utilizzando la scansione mDIXON come sorgente. La post-elaborazione dell'immagine incorporata viene eseguita in background, parallelamente all'acquisizione delle immagini, senza tempi aggiuntivi della sessione di scansione. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione di unità Hounsfield continue per l'erogazione di immagini MRCAT con informazioni sulla densità simili a TC per i calcoli della dose.
Accuratezza nella pianificazione della dose
Accuratezza nella pianificazione della dose

Accuratezza nella pianificazione della dose

Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.

Accuratezza nella pianificazione della dose

Accuratezza nella pianificazione della dose
Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.

Accuratezza nella pianificazione della dose

Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.
Click here for more information
Accuratezza nella pianificazione della dose
Accuratezza nella pianificazione della dose

Accuratezza nella pianificazione della dose

Le immagini MRCAT hanno un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi e precisi come i piani basati su TC e favoriscono una pianificazione della dose attendibile.
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM
Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.
Click here for more information
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM
Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Posizionamento del paziente basato sull'imaging con sola RM

Le serie di immagini basate su RM con unità Hounsfield continue consentono il posizionamento basato su CBCT secondo il contrasto dei tessuti molli dall'aspetto tipico della TC. È inoltre possibile utilizzare i dati MRCAT per generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su RM per consentire il posizionamento del paziente utilizzando la struttura ossea.
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.
Click here for more information
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips

Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.

Specifiche Tecniche

MRCAT Pelvi
MRCAT Pelvi
Sistema a compatibilità RM
  • Ingenia 1.5T e 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT ed Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Pelvi
MRCAT Pelvi
Sistema a compatibilità RM
  • Ingenia 1.5T e 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT ed Elition 3.0T MR-RT
Vedi tutte le specifiche
MRCAT Pelvi
MRCAT Pelvi
Sistema a compatibilità RM
  • Ingenia 1.5T e 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT ed Elition 3.0T MR-RT
  • *Significato di "accuratezza": l'acquisizione delle immagini MRCAT offre un'accuratezza geometrica di ± 1 mm dei dati dell'immagine in un volume sferico diametrale (DSV) di 20 cm e un'accuratezza geometrica di ± 2 mm dei dati dell'immagine in un volume sferico diametrale (DSV) di 40 cm (DSV)*. * Limite di 32 cm in direzione z in più del 95% dei punti all'interno del volume
  • **Secondo l'analisi indice gamma con criterio 3%/3 mm realizzato nel 99% dei voxel all'interno del PTV o superiore al 75% della dose massima, la dose simulata basata su immagini MRCAT non differisce nel 95% dei pazienti affetti da tumore pelvico rispetto al piano basato su TC per EBRT

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla