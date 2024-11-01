Come applicazione clinica plug-in per Ingenia RM-RT, in appena 20 minuti la combinazione di MRCAT Prostate e Auto-Contouring offre mappe di attenuazione e contorni automatizzati basati su RM della prostata e degli organi a rischio, il tutto in un flusso di lavoro ripetibile con un solo clic.
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Poiché richiede l'immissione di sole immagini RM, MRCAT Prostate consente di ridurre l'organizzazione e il coordinamento delle scansioni, eliminare lo sforzo richiesto per la registrazione RM-TC e preservare il paziente da procedure multiple. Inoltre, Auto-Contouring automatizza le attività standard, laboriose e ripetitive, riducendo al contempo la variabilità e gli errori causati dai passaggi eseguiti manualmente. In tal modo, coerenza e riproducibilità risultano migliorate, per una maggiore sicurezza nel processo di pianificazione.
Velocità, accuratezza e coerenza
Poiché richiede l'immissione di sole immagini RM, MRCAT Prostate consente di ridurre l'organizzazione e il coordinamento delle scansioni, eliminare lo sforzo richiesto per la registrazione RM-TC e preservare il paziente da procedure multiple. Inoltre, Auto-Contouring automatizza le attività standard, laboriose e ripetitive, riducendo al contempo la variabilità e gli errori causati dai passaggi eseguiti manualmente. In tal modo, coerenza e riproducibilità risultano migliorate, per una maggiore sicurezza nel processo di pianificazione.
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Poiché richiede l'immissione di sole immagini RM, MRCAT Prostate consente di ridurre l'organizzazione e il coordinamento delle scansioni, eliminare lo sforzo richiesto per la registrazione RM-TC e preservare il paziente da procedure multiple. Inoltre, Auto-Contouring automatizza le attività standard, laboriose e ripetitive, riducendo al contempo la variabilità e gli errori causati dai passaggi eseguiti manualmente. In tal modo, coerenza e riproducibilità risultano migliorate, per una maggiore sicurezza nel processo di pianificazione.
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Protocollo di imaging valido e coerente
Protocollo di imaging valido e coerente
Un protocollo di imaging dedicato include una scansione T1W mDIXON XD e T2W TSE come dati di origine per la generazione di mappe di densità MRCAT e Auto-Contouring, oltre ad essere standardizzato per fornire risultati coerenti. Il protocollo di imaging richiede in totale meno di 17 minuti, contribuendo a ridurre al minimo i movimenti durante la scansione, limitando il tempo di immobilizzazione del paziente e favorendone la resa.
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Generazione automatica di immagini TC sintetiche
Generazione automatica di immagini TC sintetiche
MRCAT Prostate genera automaticamente mappe di attenuazione utilizzando la scansione mDIXON ad alta risoluzione come sorgente. Gli algoritmi intelligenti e approvati consentono la segmentazione automatica dei tessuti e l'assegnazione delle unità Hounsfield per fornire immagini MRCAT complete di informazioni sulla densità simili alla TC per i calcoli della dose, direttamente sulla console RM.
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Accuratezza nella pianificazione della dose
Accuratezza nella pianificazione della dose
Il protocollo di scansione e gli algoritmi di generazione di MRCAT Prostate sono stati progettati tenendo conto dei rigorosi requisiti di precisione della tecnica RT. Le immagini di MRCAT Prostate vantano un'elevata accuratezza geometrica*; gli studi di convalida hanno dimostrato che i piani di dose basati su MRCAT sono validi ed equivalenti** ai piani basati su TC, favorendo una pianificazione della dose affidabile.
Accuratezza nella pianificazione della dose
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Accuratezza nella pianificazione della dose
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Creazione di contorni accurati*** senza intervento dell'utente
Creazione di contorni accurati*** senza intervento dell'utente
La funzione Auto-Contouring basata su RM crea automaticamente i contorni di prostata e OAR, riducendo le attività ripetitive e il tempo impiegato rispetto ai metodi manuali. Utilizza dati di risonanza magnetica dedicati basati sulle sequenze 3D T2W TSE e T1W mDIXON XD e sugli algoritmi adattivi basati su modelli. La delineazione eseguita con Auto-Contouring di prostata e OAR è risultata accurata (distanza media 1,5 mm)*** in almeno il 70% dei contorni valutati****. In questo modo si riduce notevolmente la necessità di eseguire manualmente il tracciamento dei contorni o eventuali adattamenti, aumentando al contempo la coerenza.
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Creazione di contorni accurati*** senza intervento dell'utente
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RM come set primario di immagini nella pianificazione del trattamento
RM come set primario di immagini nella pianificazione del trattamento
Le immagini MRCAT generate sulla console RM sono conformi allo standard DICOM (modalità TC) e possono quindi essere esportate in sistemi di pianificazione del trattamento (TPS) come dataset primario delle immagini. Insieme ai contorni generati (RTSTRUCT) e alla capacità di generare radiografie ricostruite digitalmente (DRR) basate su MRCAT, è possibile rimpiazzare il flusso di lavoro tradizionale basato su TC con un flusso di lavoro radioterapico con sola RM, dall'imaging e dalla pianificazione fino alla verifica della posizione.
RM come set primario di immagini nella pianificazione del trattamento
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RM come set primario di immagini nella pianificazione del trattamento
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Utilizza oggi stesso la radioterapia con sola RM di Philips
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Per introdurre con successo la radioterapia con sola RM nella routine clinica, è necessario guardare oltre l'imaging in sé e affrontare passaggi importanti, quali la marcatura del paziente, la verifica della posizione e la garanzia della qualità. Siamo in grado supportarvi durante l'intero processo e, a tale scopo, offriamo descrizioni dedicate del flusso di lavoro, condivisione delle migliori pratiche e supporto personalizzato per la formazione, ideato per assistere i clienti nell'adozione di questo nuovo paradigma di trattamento.
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Accuratezza nella pianificazione della dose
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Accuratezza nella pianificazione della dose
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Creazione di contorni accurati*** senza intervento dell'utente
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Specifiche Tecniche
MRCAT Prostata e contornazione automatica
MRCAT Prostata e contornazione automatica
Sistema a compatibilità RM
Ingenia 1.5T e 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT ed Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Prostata e contornazione automatica
MRCAT Prostata e contornazione automatica
Sistema a compatibilità RM
Ingenia 1.5T e 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT ed Elition 3.0T MR-RT
*Significato di "accuratezza": MRCAT offre un'accuratezza geometrica di ± 1 mm dei dati dell'immagine in un volume sferico diametrale (DSV) di 20 cm e un'accuratezza geometrica totale di ± 2 mm dei dati dell'immagine in un volume sferico diametrale (DSV) di 40 cm (DSV)*. * Limite di 32 cm in direzione z in più del 95% dei punti all'interno del volume
**Rispetto al piano basato su TC per EBRT, la dose simulata basata su immagini MRCAT non differisce nel 95% dei pazienti affetti da cancro alla prostata (secondo l'analisi indice gamma con criterio 3%/3 mm realizzato nel 99% dei voxel che supera il 75% della dose massima).
*** Significato di "accuratezza": una distanza di Hausdorff modificata al 95° percentile 5 mm rispetto ai contorni eseguiti manualmente da esperti. La distanza media è di 1,5 mm ed è misurata come distanza di Hausdorff media modificata rispetto ai contorni eseguiti manualmente da esperti.
**** In base a 49 casi (ognuno per anatomia della prostata, vescica, retto, bulbo del pene e testa del femore)
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