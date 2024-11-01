Creazione di contorni accurati*** senza intervento dell'utente

La funzione Auto-Contouring basata su RM crea automaticamente i contorni di prostata e OAR, riducendo le attività ripetitive e il tempo impiegato rispetto ai metodi manuali. Utilizza dati di risonanza magnetica dedicati basati sulle sequenze 3D T2W TSE e T1W mDIXON XD e sugli algoritmi adattivi basati su modelli. La delineazione eseguita con Auto-Contouring di prostata e OAR è risultata accurata (distanza media 1,5 mm)*** in almeno il 70% dei contorni valutati****. In questo modo si riduce notevolmente la necessità di eseguire manualmente il tracciamento dei contorni o eventuali adattamenti, aumentando al contempo la coerenza.