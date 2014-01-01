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AC611, medium

Cannula nasale per alti flussi

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La cannula nasale per alti flussi Philips AC611 fornisce un apporto stabile e confortevole di ossigeno e utilizza lo stesso circuito respiratorio delle maschere NIV Philips, contribuendo al contenimento dei costi e all'ottimizzazione del flusso di lavoro, inoltre è compatibile con il ventilatore V60 Plus che, in un unico sistema, supporta l'uso della ventilazione non invasiva (NIV) e dell'ossigenoterapia ad alti flussi (HFT).

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Caratteristiche
Terapia confortevole
Disponibile in varie misure

Disponibile in varie misure

La cannula nasale per alti flussi AC611 semplifica il passaggio dalla NIV alla HFT ed è disponibile in varie misure per adattarsi alla maggior parte dei pazienti. Classificata come la più confortevole nei test di confronto diretto,1 aumenta la versatilità dell'inventario di prodotti.

Disponibile in varie misure

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Disponibile in varie misure

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Terapia confortevole
Disponibile in varie misure

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Versatilità dell'inventario
Stesso circuito delle maschere NIV

Stesso circuito delle maschere NIV

La cannula AC611 può essere utilizzata con il nostro ventilatore V60 Plus e con i sistemi per ossigenoterapia ad alti flussi standalone, aumentando la versatilità dell'inventario di materiali di consumo per la ventilazione. Utilizza lo stesso circuito delle maschere NIV Philips, consentendo di passare agevolmente da una terapia all'altra.

Stesso circuito delle maschere NIV

Stesso circuito delle maschere NIV
La cannula AC611 può essere utilizzata con il nostro ventilatore V60 Plus e con i sistemi per ossigenoterapia ad alti flussi standalone, aumentando la versatilità dell'inventario di materiali di consumo per la ventilazione. Utilizza lo stesso circuito delle maschere NIV Philips, consentendo di passare agevolmente da una terapia all'altra.

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La cannula AC611 può essere utilizzata con il nostro ventilatore V60 Plus e con i sistemi per ossigenoterapia ad alti flussi standalone, aumentando la versatilità dell'inventario di materiali di consumo per la ventilazione. Utilizza lo stesso circuito delle maschere NIV Philips, consentendo di passare agevolmente da una terapia all'altra.
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Versatilità dell'inventario
Stesso circuito delle maschere NIV

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Stabile e confortevole
Accessori per mantenere la cannula in posizione

Accessori per mantenere la cannula in posizione

Le bretelle di fissaggio regolabili per AC611 mantengono la cannula in posizione anche quando il paziente cambia posizione. La clip per il fissaggio riduce gli spostamenti indesiderati della cannula e contribuisce a garantire un'erogazione costante del flusso previsto.

Accessori per mantenere la cannula in posizione

Accessori per mantenere la cannula in posizione
Le bretelle di fissaggio regolabili per AC611 mantengono la cannula in posizione anche quando il paziente cambia posizione. La clip per il fissaggio riduce gli spostamenti indesiderati della cannula e contribuisce a garantire un'erogazione costante del flusso previsto.

Accessori per mantenere la cannula in posizione

Le bretelle di fissaggio regolabili per AC611 mantengono la cannula in posizione anche quando il paziente cambia posizione. La clip per il fissaggio riduce gli spostamenti indesiderati della cannula e contribuisce a garantire un'erogazione costante del flusso previsto.
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Stabile e confortevole
Accessori per mantenere la cannula in posizione

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Le bretelle di fissaggio regolabili per AC611 mantengono la cannula in posizione anche quando il paziente cambia posizione. La clip per il fissaggio riduce gli spostamenti indesiderati della cannula e contribuisce a garantire un'erogazione costante del flusso previsto.
  • Terapia confortevole
  • Versatilità dell'inventario
  • Stabile e confortevole
Vedi tutte le caratteristiche
Terapia confortevole
Disponibile in varie misure

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La cannula nasale per alti flussi AC611 semplifica il passaggio dalla NIV alla HFT ed è disponibile in varie misure per adattarsi alla maggior parte dei pazienti. Classificata come la più confortevole nei test di confronto diretto,1 aumenta la versatilità dell'inventario di prodotti.

Disponibile in varie misure

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Terapia confortevole
Disponibile in varie misure

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Versatilità dell'inventario
Stesso circuito delle maschere NIV

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Stesso circuito delle maschere NIV

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Stesso circuito delle maschere NIV

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Stabile e confortevole
Accessori per mantenere la cannula in posizione

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Le bretelle di fissaggio regolabili per AC611 mantengono la cannula in posizione anche quando il paziente cambia posizione. La clip per il fissaggio riduce gli spostamenti indesiderati della cannula e contribuisce a garantire un'erogazione costante del flusso previsto.

Accessori per mantenere la cannula in posizione

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Le bretelle di fissaggio regolabili per AC611 mantengono la cannula in posizione anche quando il paziente cambia posizione. La clip per il fissaggio riduce gli spostamenti indesiderati della cannula e contribuisce a garantire un'erogazione costante del flusso previsto.

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Stabile e confortevole
Accessori per mantenere la cannula in posizione

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Specifiche Tecniche

Velocità di flusso
Velocità di flusso
Piccola
  • ≤ 70 l/min
Media
  • ≤ 80 l/min
Robusta
  • ≤ 80 l/min
Smaltimento
Smaltimento
Smaltire in conformità alle normative locali
Condizioni di conservazione
Condizioni di conservazione
Temperatura
  • Da -20 a 60 °C
Umidità relativa
  • Da 15 a 95% (senza condensa)
Velocità di flusso
Velocità di flusso
Piccola
  • ≤ 70 l/min
Media
  • ≤ 80 l/min
Smaltimento
Smaltimento
Smaltire in conformità alle normative locali
Vedi tutte le specifiche
Velocità di flusso
Velocità di flusso
Piccola
  • ≤ 70 l/min
Media
  • ≤ 80 l/min
Robusta
  • ≤ 80 l/min
Smaltimento
Smaltimento
Smaltire in conformità alle normative locali
Condizioni di conservazione
Condizioni di conservazione
Temperatura
  • Da -20 a 60 °C
Umidità relativa
  • Da 15 a 95% (senza condensa)
  • 1. Philips High Flow Cannula therapy prototype testing. Indagine condotta da ResearchWorks. 2016.
  • Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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