Respironics PerforMax Maschera facciale totale

La maschera PerforMax riduce al minimo le lesioni cutanee e non crea problemi al ponte nasale poiché aderisce perfettamente al perimetro del viso, dove i contorni sono più arrotondati e la sensibilità alla pressione è minore. Sono disponibili due misure che si adattano a diverse tipologie di pazienti.