Respironics PerforMax

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La maschera PerforMax riduce al minimo le lesioni cutanee e non crea problemi al ponte nasale poiché aderisce perfettamente al perimetro del viso, dove i contorni sono più arrotondati e la sensibilità alla pressione è minore. Sono disponibili due misure che si adattano a diverse tipologie di pazienti.
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Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti
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Tre misure per semplificare la scelta della maschera
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Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro
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Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio
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Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
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Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera
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Disponibile nelle versioni monouso e multiuso per rispettare il vostro protocollo ospedaliero
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Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti
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Tre misure per semplificare la scelta della maschera
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Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro
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Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio
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Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera
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