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Respironics PerforMax

Maschera facciale totale

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La maschera PerforMax riduce al minimo le lesioni cutanee e non crea problemi al ponte nasale poiché aderisce perfettamente al perimetro del viso, dove i contorni sono più arrotondati e la sensibilità alla pressione è minore. Sono disponibili due misure che si adattano a diverse tipologie di pazienti.

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Caratteristiche
Maschera facciale totale || Maggiore comfort per il pazien

Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti

PerforMax è una maschera facciale totale, progettata per ridurre il fastidio della pressione sulle aree sensibili del viso. L'ampio campo visivo permette ai pazienti di sentirsi maggiormente a proprio agio indossando questa maschera.

Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti

PerforMax è una maschera facciale totale, progettata per ridurre il fastidio della pressione sulle aree sensibili del viso. L'ampio campo visivo permette ai pazienti di sentirsi maggiormente a proprio agio indossando questa maschera.

Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti

PerforMax è una maschera facciale totale, progettata per ridurre il fastidio della pressione sulle aree sensibili del viso. L'ampio campo visivo permette ai pazienti di sentirsi maggiormente a proprio agio indossando questa maschera.
Tre misure || Facile da utilizzare

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerforMax è disponibile in tre misure per adulti (small, large ed extra large) e due misure pediatriche (X small e XX small).

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerforMax è disponibile in tre misure per adulti (small, large ed extra large) e due misure pediatriche (X small e XX small).

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerforMax è disponibile in tre misure per adulti (small, large ed extra large) e due misure pediatriche (X small e XX small).
Raccordi intercambiabili || Maggiori opzioni di trattament

Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro

È possibile passare rapidamente da un circuito monotubo a un circuito bitubo semplicemente cambiando raccordo. La scelta di un raccordo standard (SE) per i circuiti bitubo e di un raccordo di sicurezza (EE) per i circuiti monotubo permette di utilizzare la maschera PerforMax con la maggior parte dei ventilatori con modalità di ventilazione non invasiva.

Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro

È possibile passare rapidamente da un circuito monotubo a un circuito bitubo semplicemente cambiando raccordo. La scelta di un raccordo standard (SE) per i circuiti bitubo e di un raccordo di sicurezza (EE) per i circuiti monotubo permette di utilizzare la maschera PerforMax con la maggior parte dei ventilatori con modalità di ventilazione non invasiva.

Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro

È possibile passare rapidamente da un circuito monotubo a un circuito bitubo semplicemente cambiando raccordo. La scelta di un raccordo standard (SE) per i circuiti bitubo e di un raccordo di sicurezza (EE) per i circuiti monotubo permette di utilizzare la maschera PerforMax con la maggior parte dei ventilatori con modalità di ventilazione non invasiva.
Clip a bottoncino || Facile da utilizzare

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio
Compatibilità con la tecnologia Digit... || Maggiori opzioni di trattament

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Fascette con chiusura regolabile || Facile da utilizzare

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera
Disponibile nelle versioni monouso e ... || Facile da utilizzare

Disponibile nelle versioni monouso e multiuso per rispettare il vostro protocollo ospedaliero

La maschera PerforMax multiuso è stata progettata in modo da resistere alle procedure di disinfezione e trattamento in autoclave, per ridurre al minimo la contaminazione tra pazienti. Le maschere monouso sono dotate di un misuratore integrato che mantiene la sterilità della maschera fino all'individuazione della dimensione corretta. Le bretelle di fissaggio di ricambio monouso semplificano il processo di preparazione. Potrete scegliere la soluzione più adatta ai protocolli della vostra struttura.

Disponibile nelle versioni monouso e multiuso per rispettare il vostro protocollo ospedaliero

La maschera PerforMax multiuso è stata progettata in modo da resistere alle procedure di disinfezione e trattamento in autoclave, per ridurre al minimo la contaminazione tra pazienti. Le maschere monouso sono dotate di un misuratore integrato che mantiene la sterilità della maschera fino all'individuazione della dimensione corretta. Le bretelle di fissaggio di ricambio monouso semplificano il processo di preparazione. Potrete scegliere la soluzione più adatta ai protocolli della vostra struttura.

Disponibile nelle versioni monouso e multiuso per rispettare il vostro protocollo ospedaliero

La maschera PerforMax multiuso è stata progettata in modo da resistere alle procedure di disinfezione e trattamento in autoclave, per ridurre al minimo la contaminazione tra pazienti. Le maschere monouso sono dotate di un misuratore integrato che mantiene la sterilità della maschera fino all'individuazione della dimensione corretta. Le bretelle di fissaggio di ricambio monouso semplificano il processo di preparazione. Potrete scegliere la soluzione più adatta ai protocolli della vostra struttura.
  • Maschera facciale totale || Maggiore comfort per il pazien
  • Tre misure || Facile da utilizzare
  • Raccordi intercambiabili || Maggiori opzioni di trattament
  • Clip a bottoncino || Facile da utilizzare
Vedi tutte le caratteristiche
Maschera facciale totale || Maggiore comfort per il pazien

Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti

PerforMax è una maschera facciale totale, progettata per ridurre il fastidio della pressione sulle aree sensibili del viso. L'ampio campo visivo permette ai pazienti di sentirsi maggiormente a proprio agio indossando questa maschera.

Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti

PerforMax è una maschera facciale totale, progettata per ridurre il fastidio della pressione sulle aree sensibili del viso. L'ampio campo visivo permette ai pazienti di sentirsi maggiormente a proprio agio indossando questa maschera.

Maschera facciale totale per ridurre il senso di claustrofobia dei pazienti

PerforMax è una maschera facciale totale, progettata per ridurre il fastidio della pressione sulle aree sensibili del viso. L'ampio campo visivo permette ai pazienti di sentirsi maggiormente a proprio agio indossando questa maschera.
Tre misure || Facile da utilizzare

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerforMax è disponibile in tre misure per adulti (small, large ed extra large) e due misure pediatriche (X small e XX small).

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerforMax è disponibile in tre misure per adulti (small, large ed extra large) e due misure pediatriche (X small e XX small).

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerforMax è disponibile in tre misure per adulti (small, large ed extra large) e due misure pediatriche (X small e XX small).
Raccordi intercambiabili || Maggiori opzioni di trattament

Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro

È possibile passare rapidamente da un circuito monotubo a un circuito bitubo semplicemente cambiando raccordo. La scelta di un raccordo standard (SE) per i circuiti bitubo e di un raccordo di sicurezza (EE) per i circuiti monotubo permette di utilizzare la maschera PerforMax con la maggior parte dei ventilatori con modalità di ventilazione non invasiva.

Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro

È possibile passare rapidamente da un circuito monotubo a un circuito bitubo semplicemente cambiando raccordo. La scelta di un raccordo standard (SE) per i circuiti bitubo e di un raccordo di sicurezza (EE) per i circuiti monotubo permette di utilizzare la maschera PerforMax con la maggior parte dei ventilatori con modalità di ventilazione non invasiva.

Raccordi intercambiabili per un passaggio rapido da un ventilatore all'altro

È possibile passare rapidamente da un circuito monotubo a un circuito bitubo semplicemente cambiando raccordo. La scelta di un raccordo standard (SE) per i circuiti bitubo e di un raccordo di sicurezza (EE) per i circuiti monotubo permette di utilizzare la maschera PerforMax con la maggior parte dei ventilatori con modalità di ventilazione non invasiva.
Clip a bottoncino || Facile da utilizzare

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio

Clip a bottoncino per applicare e rimuovere facilmente le bretelle di fissaggio
Compatibilità con la tecnologia Digit... || Maggiori opzioni di trattament

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Fascette con chiusura regolabile || Facile da utilizzare

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera

Fascette con chiusura regolabile per un posizionamento sicuro della maschera
Disponibile nelle versioni monouso e ... || Facile da utilizzare

Disponibile nelle versioni monouso e multiuso per rispettare il vostro protocollo ospedaliero

La maschera PerforMax multiuso è stata progettata in modo da resistere alle procedure di disinfezione e trattamento in autoclave, per ridurre al minimo la contaminazione tra pazienti. Le maschere monouso sono dotate di un misuratore integrato che mantiene la sterilità della maschera fino all'individuazione della dimensione corretta. Le bretelle di fissaggio di ricambio monouso semplificano il processo di preparazione. Potrete scegliere la soluzione più adatta ai protocolli della vostra struttura.

Disponibile nelle versioni monouso e multiuso per rispettare il vostro protocollo ospedaliero

La maschera PerforMax multiuso è stata progettata in modo da resistere alle procedure di disinfezione e trattamento in autoclave, per ridurre al minimo la contaminazione tra pazienti. Le maschere monouso sono dotate di un misuratore integrato che mantiene la sterilità della maschera fino all'individuazione della dimensione corretta. Le bretelle di fissaggio di ricambio monouso semplificano il processo di preparazione. Potrete scegliere la soluzione più adatta ai protocolli della vostra struttura.

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La maschera PerforMax multiuso è stata progettata in modo da resistere alle procedure di disinfezione e trattamento in autoclave, per ridurre al minimo la contaminazione tra pazienti. Le maschere monouso sono dotate di un misuratore integrato che mantiene la sterilità della maschera fino all'individuazione della dimensione corretta. Le bretelle di fissaggio di ricambio monouso semplificano il processo di preparazione. Potrete scegliere la soluzione più adatta ai protocolli della vostra struttura.

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