Respironics AF531

Bretella CapStrap con quattro punti di fissaggio: applicazione facile e confortevole

Le comode e larghe fascette delle bretelle di fissaggio presentano clip a bottoncino laterali, facili da usare, che agevolano la rimozione e la riapplicazione della maschera dopo il fissaggio iniziale. Con CapStrap il fissaggio iniziale avviene rapidamente e con facilità e consente di sollevare la maschera. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.