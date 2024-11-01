Respironics AF531

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Bretella CapStrap con quattro punti d... || Maggiore comfort per il pazien
Bretella CapStrap con quattro punti di fissaggio: applicazione facile e confortevole
Le comode e larghe fascette delle bretelle di fissaggio presentano clip a bottoncino laterali, facili da usare, che agevolano la rimozione e la riapplicazione della maschera dopo il fissaggio iniziale. Con CapStrap il fissaggio iniziale avviene rapidamente e con facilità e consente di sollevare la maschera. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Bretella CapStrap con quattro punti di fissaggio: applicazione facile e confortevole
Le comode e larghe fascette delle bretelle di fissaggio presentano clip a bottoncino laterali, facili da usare, che agevolano la rimozione e la riapplicazione della maschera dopo il fissaggio iniziale. Con CapStrap il fissaggio iniziale avviene rapidamente e con facilità e consente di sollevare la maschera. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Bretella CapStrap con quattro punti di fissaggio: applicazione facile e confortevole
Le comode e larghe fascette delle bretelle di fissaggio presentano clip a bottoncino laterali, facili da usare, che agevolano la rimozione e la riapplicazione della maschera dopo il fissaggio iniziale. Con CapStrap il fissaggio iniziale avviene rapidamente e con facilità e consente di sollevare la maschera. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Ampia scelta di raccordi || Opzioni di trattamento flessib
Un'ampia scelta di raccordi per una maggiore flessibilità di trattamento
Grazie al supporto integrato, è possibile dotare la maschera AF531 di una serie di raccordi appositamente progettati. Philips Respironics offre una vasta scelta di sistemi di ventilazione, con e senza valvola di sicurezza, e due tipi di raccordi speciali. Potrete così assistere il paziente con la terapia opportuna, senza che sia necessario cambiare il tipo di maschera.
Un'ampia scelta di raccordi per una maggiore flessibilità di trattamento
Grazie al supporto integrato, è possibile dotare la maschera AF531 di una serie di raccordi appositamente progettati. Philips Respironics offre una vasta scelta di sistemi di ventilazione, con e senza valvola di sicurezza, e due tipi di raccordi speciali. Potrete così assistere il paziente con la terapia opportuna, senza che sia necessario cambiare il tipo di maschera.
Un'ampia scelta di raccordi per una maggiore flessibilità di trattamento
Grazie al supporto integrato, è possibile dotare la maschera AF531 di una serie di raccordi appositamente progettati. Philips Respironics offre una vasta scelta di sistemi di ventilazione, con e senza valvola di sicurezza, e due tipi di raccordi speciali. Potrete così assistere il paziente con la terapia opportuna, senza che sia necessario cambiare il tipo di maschera.
Supporto per maschera CleanClip || Facile da utilizzare
Il supporto della maschera CleanClip aiuta a evitare la contaminazione
Fornita insieme alla maschera AF531, la protezione CleanClip può essere utilizzata come supporto. È disponibile un aggancio per il montaggio di CleanClip sui sistemi di ventilazione V60, V200 e Trilogy. Il supporto per la maschera CleanClip è un sostegno sicuro e comodo su cui riporla, che elimina la necessità di appoggiarla sul ventilatore o sul letto, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione.
Il supporto della maschera CleanClip aiuta a evitare la contaminazione
Fornita insieme alla maschera AF531, la protezione CleanClip può essere utilizzata come supporto. È disponibile un aggancio per il montaggio di CleanClip sui sistemi di ventilazione V60, V200 e Trilogy. Il supporto per la maschera CleanClip è un sostegno sicuro e comodo su cui riporla, che elimina la necessità di appoggiarla sul ventilatore o sul letto, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione.
Il supporto della maschera CleanClip aiuta a evitare la contaminazione
Fornita insieme alla maschera AF531, la protezione CleanClip può essere utilizzata come supporto. È disponibile un aggancio per il montaggio di CleanClip sui sistemi di ventilazione V60, V200 e Trilogy. Il supporto per la maschera CleanClip è un sostegno sicuro e comodo su cui riporla, che elimina la necessità di appoggiarla sul ventilatore o sul letto, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione.
Raccordo orientabile || Maggiore comfort per il pazien
Raccordo orientabile per un posizionamento flessibile del tubo del ventilatore
Il raccordo che collega il tubo del ventilatore può essere ruotato, evitando che il tubo tiri la maschera e rendendola, pertanto, più comoda da indossare.
Raccordo orientabile per un posizionamento flessibile del tubo del ventilatore
Il raccordo che collega il tubo del ventilatore può essere ruotato, evitando che il tubo tiri la maschera e rendendola, pertanto, più comoda da indossare.
Raccordo orientabile per un posizionamento flessibile del tubo del ventilatore
Il raccordo che collega il tubo del ventilatore può essere ruotato, evitando che il tubo tiri la maschera e rendendola, pertanto, più comoda da indossare.
Raccordo per broncoscopia || Opzioni di trattamento flessib
Il raccordo per broncoscopia riduce le interruzioni della ventilazione
Il raccordo per broncoscopia Respironics consente ai medici di eseguire la broncoscopia senza dover sospendere la ventilazione non invasiva (NIV). Il raccordo è monouso ma può essere sterilizzato una volta in autoclave, prima dell'esecuzione di una procedura sterile.
Il raccordo per broncoscopia riduce le interruzioni della ventilazione
Il raccordo per broncoscopia Respironics consente ai medici di eseguire la broncoscopia senza dover sospendere la ventilazione non invasiva (NIV). Il raccordo è monouso ma può essere sterilizzato una volta in autoclave, prima dell'esecuzione di una procedura sterile.
Il raccordo per broncoscopia riduce le interruzioni della ventilazione
Il raccordo per broncoscopia Respironics consente ai medici di eseguire la broncoscopia senza dover sospendere la ventilazione non invasiva (NIV). Il raccordo è monouso ma può essere sterilizzato una volta in autoclave, prima dell'esecuzione di una procedura sterile.
Meno materiale di imballaggio || Facile da utilizzare
Meno materiale di imballaggio per un'apertura facilitata e meno rifiuti
Rispetto alle precedenti generazioni di maschere Respironics, per il modello AF531 viene utilizzato meno materiale di imballaggio in plastica, che è stato sostituito con materiali riciclati per ridurre l'impatto ambientale. La confezione perforata e maneggevole prevede compartimenti separati per il misuratore e la maschera. Se dopo aver utilizzato il misuratore si decide di provare una maschera di misura diversa, la maschera potrà essere riposta nella sua custodia dedicata, senza sporcarsi.
Meno materiale di imballaggio per un'apertura facilitata e meno rifiuti
Rispetto alle precedenti generazioni di maschere Respironics, per il modello AF531 viene utilizzato meno materiale di imballaggio in plastica, che è stato sostituito con materiali riciclati per ridurre l'impatto ambientale. La confezione perforata e maneggevole prevede compartimenti separati per il misuratore e la maschera. Se dopo aver utilizzato il misuratore si decide di provare una maschera di misura diversa, la maschera potrà essere riposta nella sua custodia dedicata, senza sporcarsi.
Meno materiale di imballaggio per un'apertura facilitata e meno rifiuti
Rispetto alle precedenti generazioni di maschere Respironics, per il modello AF531 viene utilizzato meno materiale di imballaggio in plastica, che è stato sostituito con materiali riciclati per ridurre l'impatto ambientale. La confezione perforata e maneggevole prevede compartimenti separati per il misuratore e la maschera. Se dopo aver utilizzato il misuratore si decide di provare una maschera di misura diversa, la maschera potrà essere riposta nella sua custodia dedicata, senza sporcarsi.
Raccordo per nebulizzatore || Opzioni di trattamento flessib
Il raccordo per nebulizzatore rende possibile l'aerosolterapia durante la ventilazione non invasiva
Gli speciali raccordi con attacco per nebulizzatore NIVO Aerogen integrato vi consentono di somministrare terapie mediante nebulizzazione senza dover scollegare i circuiti paziente. Gestire i componenti aggiuntivi del nebulizzatore in linea non è più un problema. I raccordi non devono essere necessariamente rimossi quando non sono in uso, tuttavia possono essere facilmente scollegati fra un trattamento e l'altro.
Il raccordo per nebulizzatore rende possibile l'aerosolterapia durante la ventilazione non invasiva
Gli speciali raccordi con attacco per nebulizzatore NIVO Aerogen integrato vi consentono di somministrare terapie mediante nebulizzazione senza dover scollegare i circuiti paziente. Gestire i componenti aggiuntivi del nebulizzatore in linea non è più un problema. I raccordi non devono essere necessariamente rimossi quando non sono in uso, tuttavia possono essere facilmente scollegati fra un trattamento e l'altro.
Il raccordo per nebulizzatore rende possibile l'aerosolterapia durante la ventilazione non invasiva
Gli speciali raccordi con attacco per nebulizzatore NIVO Aerogen integrato vi consentono di somministrare terapie mediante nebulizzazione senza dover scollegare i circuiti paziente. Gestire i componenti aggiuntivi del nebulizzatore in linea non è più un problema. I raccordi non devono essere necessariamente rimossi quando non sono in uso, tuttavia possono essere facilmente scollegati fra un trattamento e l'altro.
Nebulizzatore NIVO Aerogen || Opzioni di trattamento flessib
Nebulizzatore NIVO Aerogen per un'aerosolterapia ottimale
Il nebulizzatore si collega al relativo raccordo per somministrare l'aerosol direttamente durante la ventilazione non invasiva. La tecnologia NIVO Aerogen a membrana vibrante eroga particelle di dimensioni ottimali per l'aerosolterapia: 3,4 µm. Consente la somministrazione dei farmaci in posizione eretta e reclinata, per aiutare i vostri pazienti a respirare facilmente.
Nebulizzatore NIVO Aerogen per un'aerosolterapia ottimale
Il nebulizzatore si collega al relativo raccordo per somministrare l'aerosol direttamente durante la ventilazione non invasiva. La tecnologia NIVO Aerogen a membrana vibrante eroga particelle di dimensioni ottimali per l'aerosolterapia: 3,4 µm. Consente la somministrazione dei farmaci in posizione eretta e reclinata, per aiutare i vostri pazienti a respirare facilmente.
Nebulizzatore NIVO Aerogen per un'aerosolterapia ottimale
Il nebulizzatore si collega al relativo raccordo per somministrare l'aerosol direttamente durante la ventilazione non invasiva. La tecnologia NIVO Aerogen a membrana vibrante eroga particelle di dimensioni ottimali per l'aerosolterapia: 3,4 µm. Consente la somministrazione dei farmaci in posizione eretta e reclinata, per aiutare i vostri pazienti a respirare facilmente.
Bretella CapStrap con quattro punti d... || Maggiore comfort per il pazien
Ampia scelta di raccordi || Opzioni di trattamento flessib
Supporto per maschera CleanClip || Facile da utilizzare
Raccordo orientabile || Maggiore comfort per il pazien
Bretella CapStrap con quattro punti d... || Maggiore comfort per il pazien
Bretella CapStrap con quattro punti di fissaggio: applicazione facile e confortevole
Le comode e larghe fascette delle bretelle di fissaggio presentano clip a bottoncino laterali, facili da usare, che agevolano la rimozione e la riapplicazione della maschera dopo il fissaggio iniziale. Con CapStrap il fissaggio iniziale avviene rapidamente e con facilità e consente di sollevare la maschera. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Bretella CapStrap con quattro punti di fissaggio: applicazione facile e confortevole
Le comode e larghe fascette delle bretelle di fissaggio presentano clip a bottoncino laterali, facili da usare, che agevolano la rimozione e la riapplicazione della maschera dopo il fissaggio iniziale. Con CapStrap il fissaggio iniziale avviene rapidamente e con facilità e consente di sollevare la maschera. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Bretella CapStrap con quattro punti di fissaggio: applicazione facile e confortevole
Le comode e larghe fascette delle bretelle di fissaggio presentano clip a bottoncino laterali, facili da usare, che agevolano la rimozione e la riapplicazione della maschera dopo il fissaggio iniziale. Con CapStrap il fissaggio iniziale avviene rapidamente e con facilità e consente di sollevare la maschera. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Ampia scelta di raccordi || Opzioni di trattamento flessib
Un'ampia scelta di raccordi per una maggiore flessibilità di trattamento
Grazie al supporto integrato, è possibile dotare la maschera AF531 di una serie di raccordi appositamente progettati. Philips Respironics offre una vasta scelta di sistemi di ventilazione, con e senza valvola di sicurezza, e due tipi di raccordi speciali. Potrete così assistere il paziente con la terapia opportuna, senza che sia necessario cambiare il tipo di maschera.
Un'ampia scelta di raccordi per una maggiore flessibilità di trattamento
Grazie al supporto integrato, è possibile dotare la maschera AF531 di una serie di raccordi appositamente progettati. Philips Respironics offre una vasta scelta di sistemi di ventilazione, con e senza valvola di sicurezza, e due tipi di raccordi speciali. Potrete così assistere il paziente con la terapia opportuna, senza che sia necessario cambiare il tipo di maschera.
Un'ampia scelta di raccordi per una maggiore flessibilità di trattamento
Grazie al supporto integrato, è possibile dotare la maschera AF531 di una serie di raccordi appositamente progettati. Philips Respironics offre una vasta scelta di sistemi di ventilazione, con e senza valvola di sicurezza, e due tipi di raccordi speciali. Potrete così assistere il paziente con la terapia opportuna, senza che sia necessario cambiare il tipo di maschera.
Supporto per maschera CleanClip || Facile da utilizzare
Il supporto della maschera CleanClip aiuta a evitare la contaminazione
Fornita insieme alla maschera AF531, la protezione CleanClip può essere utilizzata come supporto. È disponibile un aggancio per il montaggio di CleanClip sui sistemi di ventilazione V60, V200 e Trilogy. Il supporto per la maschera CleanClip è un sostegno sicuro e comodo su cui riporla, che elimina la necessità di appoggiarla sul ventilatore o sul letto, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione.
Il supporto della maschera CleanClip aiuta a evitare la contaminazione
Fornita insieme alla maschera AF531, la protezione CleanClip può essere utilizzata come supporto. È disponibile un aggancio per il montaggio di CleanClip sui sistemi di ventilazione V60, V200 e Trilogy. Il supporto per la maschera CleanClip è un sostegno sicuro e comodo su cui riporla, che elimina la necessità di appoggiarla sul ventilatore o sul letto, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione.
Il supporto della maschera CleanClip aiuta a evitare la contaminazione
Fornita insieme alla maschera AF531, la protezione CleanClip può essere utilizzata come supporto. È disponibile un aggancio per il montaggio di CleanClip sui sistemi di ventilazione V60, V200 e Trilogy. Il supporto per la maschera CleanClip è un sostegno sicuro e comodo su cui riporla, che elimina la necessità di appoggiarla sul ventilatore o sul letto, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione.
Raccordo orientabile || Maggiore comfort per il pazien
Raccordo orientabile per un posizionamento flessibile del tubo del ventilatore
Il raccordo che collega il tubo del ventilatore può essere ruotato, evitando che il tubo tiri la maschera e rendendola, pertanto, più comoda da indossare.
Raccordo orientabile per un posizionamento flessibile del tubo del ventilatore
Il raccordo che collega il tubo del ventilatore può essere ruotato, evitando che il tubo tiri la maschera e rendendola, pertanto, più comoda da indossare.
Raccordo orientabile per un posizionamento flessibile del tubo del ventilatore
Il raccordo che collega il tubo del ventilatore può essere ruotato, evitando che il tubo tiri la maschera e rendendola, pertanto, più comoda da indossare.
Raccordo per broncoscopia || Opzioni di trattamento flessib
Il raccordo per broncoscopia riduce le interruzioni della ventilazione
Il raccordo per broncoscopia Respironics consente ai medici di eseguire la broncoscopia senza dover sospendere la ventilazione non invasiva (NIV). Il raccordo è monouso ma può essere sterilizzato una volta in autoclave, prima dell'esecuzione di una procedura sterile.
Il raccordo per broncoscopia riduce le interruzioni della ventilazione
Il raccordo per broncoscopia Respironics consente ai medici di eseguire la broncoscopia senza dover sospendere la ventilazione non invasiva (NIV). Il raccordo è monouso ma può essere sterilizzato una volta in autoclave, prima dell'esecuzione di una procedura sterile.
Il raccordo per broncoscopia riduce le interruzioni della ventilazione
Il raccordo per broncoscopia Respironics consente ai medici di eseguire la broncoscopia senza dover sospendere la ventilazione non invasiva (NIV). Il raccordo è monouso ma può essere sterilizzato una volta in autoclave, prima dell'esecuzione di una procedura sterile.
Meno materiale di imballaggio || Facile da utilizzare
Meno materiale di imballaggio per un'apertura facilitata e meno rifiuti
Rispetto alle precedenti generazioni di maschere Respironics, per il modello AF531 viene utilizzato meno materiale di imballaggio in plastica, che è stato sostituito con materiali riciclati per ridurre l'impatto ambientale. La confezione perforata e maneggevole prevede compartimenti separati per il misuratore e la maschera. Se dopo aver utilizzato il misuratore si decide di provare una maschera di misura diversa, la maschera potrà essere riposta nella sua custodia dedicata, senza sporcarsi.
Meno materiale di imballaggio per un'apertura facilitata e meno rifiuti
Rispetto alle precedenti generazioni di maschere Respironics, per il modello AF531 viene utilizzato meno materiale di imballaggio in plastica, che è stato sostituito con materiali riciclati per ridurre l'impatto ambientale. La confezione perforata e maneggevole prevede compartimenti separati per il misuratore e la maschera. Se dopo aver utilizzato il misuratore si decide di provare una maschera di misura diversa, la maschera potrà essere riposta nella sua custodia dedicata, senza sporcarsi.
Meno materiale di imballaggio per un'apertura facilitata e meno rifiuti
Rispetto alle precedenti generazioni di maschere Respironics, per il modello AF531 viene utilizzato meno materiale di imballaggio in plastica, che è stato sostituito con materiali riciclati per ridurre l'impatto ambientale. La confezione perforata e maneggevole prevede compartimenti separati per il misuratore e la maschera. Se dopo aver utilizzato il misuratore si decide di provare una maschera di misura diversa, la maschera potrà essere riposta nella sua custodia dedicata, senza sporcarsi.
Raccordo per nebulizzatore || Opzioni di trattamento flessib
Il raccordo per nebulizzatore rende possibile l'aerosolterapia durante la ventilazione non invasiva
Gli speciali raccordi con attacco per nebulizzatore NIVO Aerogen integrato vi consentono di somministrare terapie mediante nebulizzazione senza dover scollegare i circuiti paziente. Gestire i componenti aggiuntivi del nebulizzatore in linea non è più un problema. I raccordi non devono essere necessariamente rimossi quando non sono in uso, tuttavia possono essere facilmente scollegati fra un trattamento e l'altro.
Il raccordo per nebulizzatore rende possibile l'aerosolterapia durante la ventilazione non invasiva
Gli speciali raccordi con attacco per nebulizzatore NIVO Aerogen integrato vi consentono di somministrare terapie mediante nebulizzazione senza dover scollegare i circuiti paziente. Gestire i componenti aggiuntivi del nebulizzatore in linea non è più un problema. I raccordi non devono essere necessariamente rimossi quando non sono in uso, tuttavia possono essere facilmente scollegati fra un trattamento e l'altro.
Il raccordo per nebulizzatore rende possibile l'aerosolterapia durante la ventilazione non invasiva
Gli speciali raccordi con attacco per nebulizzatore NIVO Aerogen integrato vi consentono di somministrare terapie mediante nebulizzazione senza dover scollegare i circuiti paziente. Gestire i componenti aggiuntivi del nebulizzatore in linea non è più un problema. I raccordi non devono essere necessariamente rimossi quando non sono in uso, tuttavia possono essere facilmente scollegati fra un trattamento e l'altro.
Nebulizzatore NIVO Aerogen || Opzioni di trattamento flessib
Nebulizzatore NIVO Aerogen per un'aerosolterapia ottimale
Il nebulizzatore si collega al relativo raccordo per somministrare l'aerosol direttamente durante la ventilazione non invasiva. La tecnologia NIVO Aerogen a membrana vibrante eroga particelle di dimensioni ottimali per l'aerosolterapia: 3,4 µm. Consente la somministrazione dei farmaci in posizione eretta e reclinata, per aiutare i vostri pazienti a respirare facilmente.
Nebulizzatore NIVO Aerogen per un'aerosolterapia ottimale
Il nebulizzatore si collega al relativo raccordo per somministrare l'aerosol direttamente durante la ventilazione non invasiva. La tecnologia NIVO Aerogen a membrana vibrante eroga particelle di dimensioni ottimali per l'aerosolterapia: 3,4 µm. Consente la somministrazione dei farmaci in posizione eretta e reclinata, per aiutare i vostri pazienti a respirare facilmente.
Nebulizzatore NIVO Aerogen per un'aerosolterapia ottimale
Il nebulizzatore si collega al relativo raccordo per somministrare l'aerosol direttamente durante la ventilazione non invasiva. La tecnologia NIVO Aerogen a membrana vibrante eroga particelle di dimensioni ottimali per l'aerosolterapia: 3,4 µm. Consente la somministrazione dei farmaci in posizione eretta e reclinata, per aiutare i vostri pazienti a respirare facilmente.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.