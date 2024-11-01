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Respironics PerformaTrak

Maschera facciale totale

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La maschera facciale totale PerformaTrak utilizza due supporti frontali a doppia densità per il comfort del paziente e la stabilità della maschera. La tenuta affidabile fa di questa maschera facciale una soluzione semplice e valida.

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Caratteristiche
Compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
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Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

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Compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Comfort e tenuta || Maggiore comfort per il pazien

La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso

La maschera facciale totale PerformaTrak è in grado di mantenere una buona tenuta pur riducendo al minimo la pressione sul viso, anche nella zona sensibile del ponte nasale del paziente, per la quale è possibile regolare la forza esercitata dalla maschera ottenendo un'applicazione confortevole.

La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso

La maschera facciale totale PerformaTrak è in grado di mantenere una buona tenuta pur riducendo al minimo la pressione sul viso, anche nella zona sensibile del ponte nasale del paziente, per la quale è possibile regolare la forza esercitata dalla maschera ottenendo un'applicazione confortevole.

La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso

La maschera facciale totale PerformaTrak è in grado di mantenere una buona tenuta pur riducendo al minimo la pressione sul viso, anche nella zona sensibile del ponte nasale del paziente, per la quale è possibile regolare la forza esercitata dalla maschera ottenendo un'applicazione confortevole.
Tre misure || Facile da utilizzare

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerformaTrak è disponibile solo in tre misure per semplificare la scelta della maschera. Le tre misure si adattano a svariate tipologie di pazienti e il misuratore integrato risulta un valido ausilio per la scelta della più adatta.

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerformaTrak è disponibile solo in tre misure per semplificare la scelta della maschera. Le tre misure si adattano a svariate tipologie di pazienti e il misuratore integrato risulta un valido ausilio per la scelta della più adatta.

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerformaTrak è disponibile solo in tre misure per semplificare la scelta della maschera. Le tre misure si adattano a svariate tipologie di pazienti e il misuratore integrato risulta un valido ausilio per la scelta della più adatta.
La bretella CapStrap semplifica la maschera

Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap

La bretella di fissaggio CapStrap (opzionale) velocizza e semplifica l'applicazione iniziale della maschera e ne permette il sollevamento. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.

Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap

La bretella di fissaggio CapStrap (opzionale) velocizza e semplifica l'applicazione iniziale della maschera e ne permette il sollevamento. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.

Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap

La bretella di fissaggio CapStrap (opzionale) velocizza e semplifica l'applicazione iniziale della maschera e ne permette il sollevamento. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Compatibilità con la tecnologia Digit... || Maggiori opzioni di trattament

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak.

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak.

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak.
Supporti frontali a doppia densità || Maggiore comfort per il pazien

Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità

La maschera PerformaTrak è dotata di supporti frontali in schiuma a doppia densità che garantiscono comfort per il paziente e stabilità alla maschera.

Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità

La maschera PerformaTrak è dotata di supporti frontali in schiuma a doppia densità che garantiscono comfort per il paziente e stabilità alla maschera.

Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità

La maschera PerformaTrak è dotata di supporti frontali in schiuma a doppia densità che garantiscono comfort per il paziente e stabilità alla maschera.
Linguette in Velcro || Facile da utilizzare

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio.

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio.

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio.
Cuscinetto per sondino nasogastrico o... || Maggiore comfort per il pazien

I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria

I cuscinetti opzionali contribuiscono a creare una tenuta più salda, riducendo al minimo le perdite d'aria e le lesioni cutanee localizzate provocate dai sondini nasogastrici.

I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria

I cuscinetti opzionali contribuiscono a creare una tenuta più salda, riducendo al minimo le perdite d'aria e le lesioni cutanee localizzate provocate dai sondini nasogastrici.

I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria

I cuscinetti opzionali contribuiscono a creare una tenuta più salda, riducendo al minimo le perdite d'aria e le lesioni cutanee localizzate provocate dai sondini nasogastrici.
Clip a sfera || Facile da utilizzare

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione.

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione.

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione.
Bretelle di fissaggio sostituibili a ... || Facile da utilizzare

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli.

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli.

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli.
  • Compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
  • Comfort e tenuta || Maggiore comfort per il pazien
  • Tre misure || Facile da utilizzare
  • La bretella CapStrap semplifica la maschera
Vedi tutte le caratteristiche
Compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Click here for more information
Compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Comfort e tenuta || Maggiore comfort per il pazien

La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso

La maschera facciale totale PerformaTrak è in grado di mantenere una buona tenuta pur riducendo al minimo la pressione sul viso, anche nella zona sensibile del ponte nasale del paziente, per la quale è possibile regolare la forza esercitata dalla maschera ottenendo un'applicazione confortevole.

La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso

La maschera facciale totale PerformaTrak è in grado di mantenere una buona tenuta pur riducendo al minimo la pressione sul viso, anche nella zona sensibile del ponte nasale del paziente, per la quale è possibile regolare la forza esercitata dalla maschera ottenendo un'applicazione confortevole.

La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso

La maschera facciale totale PerformaTrak è in grado di mantenere una buona tenuta pur riducendo al minimo la pressione sul viso, anche nella zona sensibile del ponte nasale del paziente, per la quale è possibile regolare la forza esercitata dalla maschera ottenendo un'applicazione confortevole.
Tre misure || Facile da utilizzare

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerformaTrak è disponibile solo in tre misure per semplificare la scelta della maschera. Le tre misure si adattano a svariate tipologie di pazienti e il misuratore integrato risulta un valido ausilio per la scelta della più adatta.

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerformaTrak è disponibile solo in tre misure per semplificare la scelta della maschera. Le tre misure si adattano a svariate tipologie di pazienti e il misuratore integrato risulta un valido ausilio per la scelta della più adatta.

Tre misure per semplificare la scelta della maschera

PerformaTrak è disponibile solo in tre misure per semplificare la scelta della maschera. Le tre misure si adattano a svariate tipologie di pazienti e il misuratore integrato risulta un valido ausilio per la scelta della più adatta.
La bretella CapStrap semplifica la maschera

Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap

La bretella di fissaggio CapStrap (opzionale) velocizza e semplifica l'applicazione iniziale della maschera e ne permette il sollevamento. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.

Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap

La bretella di fissaggio CapStrap (opzionale) velocizza e semplifica l'applicazione iniziale della maschera e ne permette il sollevamento. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.

Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap

La bretella di fissaggio CapStrap (opzionale) velocizza e semplifica l'applicazione iniziale della maschera e ne permette il sollevamento. L'assistenza quotidiana al paziente ne è agevolata e la tenuta è sicura e confortevole.
Compatibilità con la tecnologia Digit... || Maggiori opzioni di trattament

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak.

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak.

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak

Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak.
Supporti frontali a doppia densità || Maggiore comfort per il pazien

Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità

La maschera PerformaTrak è dotata di supporti frontali in schiuma a doppia densità che garantiscono comfort per il paziente e stabilità alla maschera.

Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità

La maschera PerformaTrak è dotata di supporti frontali in schiuma a doppia densità che garantiscono comfort per il paziente e stabilità alla maschera.

Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità

La maschera PerformaTrak è dotata di supporti frontali in schiuma a doppia densità che garantiscono comfort per il paziente e stabilità alla maschera.
Linguette in Velcro || Facile da utilizzare

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio.

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio.

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio

Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio.
Cuscinetto per sondino nasogastrico o... || Maggiore comfort per il pazien

I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria

I cuscinetti opzionali contribuiscono a creare una tenuta più salda, riducendo al minimo le perdite d'aria e le lesioni cutanee localizzate provocate dai sondini nasogastrici.

I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria

I cuscinetti opzionali contribuiscono a creare una tenuta più salda, riducendo al minimo le perdite d'aria e le lesioni cutanee localizzate provocate dai sondini nasogastrici.

I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria

I cuscinetti opzionali contribuiscono a creare una tenuta più salda, riducendo al minimo le perdite d'aria e le lesioni cutanee localizzate provocate dai sondini nasogastrici.
Clip a sfera || Facile da utilizzare

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione.

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione.

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione

Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione.
Bretelle di fissaggio sostituibili a ... || Facile da utilizzare

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli.

Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli

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Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli

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