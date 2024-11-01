Respironics PerformaTrak

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La maschera facciale totale PerformaTrak utilizza due supporti frontali a doppia densità per il comfort del paziente e la stabilità della maschera. La tenuta affidabile fa di questa maschera facciale una soluzione semplice e valida.
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Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
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La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso
La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso
La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso
Tre misure per semplificare la scelta della maschera
Tre misure per semplificare la scelta della maschera
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Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap
Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap
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Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
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Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità
Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità
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Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio
Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio
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I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria
I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria
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Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione
Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione
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Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli
Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli
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Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
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La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso
La tenuta confortevole riduce al minimo la pressione sul viso
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Tre misure per semplificare la scelta della maschera
Tre misure per semplificare la scelta della maschera
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Semplificazione dell'applicazione della maschera e della cura del paziente con la bretella CapStrap
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Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
Prestazioni NIV migliori grazie alla compatibilità con la tecnologia Digital Auto-Trak
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Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità
Supporti frontali a doppia densità a vantaggio di comfort e stabilità
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Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio
Le linguette in Velcro facilitano la regolazione e la rimozione delle bretelle di fissaggio
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I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria
I cuscinetti per sondino nasogastrico opzionali riducono al minimo le perdite d'aria
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Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione
Le clip a sfera eliminano la necessità di regolare nuovamente la maschera dopo la rimozione
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Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli
Le bretelle di fissaggio, sostituibili a costi contenuti, sono disponibili in due modelli
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