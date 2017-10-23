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Progettata per adattarsi al viso in modo confortevole, la maschera per ventilazione non invasiva Philips Respironics AF541 è dotata di cuscinetti intercambiabili sottonasali e oronasali che consentono di sfruttare i vantaggi della rotazione delle maschere per ventilazione non invasiva, utilizzandone solamente una.
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Alternanza tra due tipi di cuscinetti
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La facilità d'uso prima di tutto
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La facilità d'uso prima di tutto
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Ottima adattabilità
Ottima adattabilità
Ottima adattabilità
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Facilità di applicazione e rimozione
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Alternanza tra due tipi di cuscinetti
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La facilità d'uso prima di tutto
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Ottima adattabilità
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Facilità di applicazione e rimozione
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