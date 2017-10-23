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Respironics AF541

Maschera NIV

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Progettata per adattarsi al viso in modo confortevole, la maschera per ventilazione non invasiva Philips Respironics AF541 è dotata di cuscinetti intercambiabili sottonasali e oronasali che consentono di sfruttare i vantaggi della rotazione delle maschere per ventilazione non invasiva, utilizzandone solamente una.

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Caratteristiche
Soluzione contro le lesioni da pressione
Alternanza tra due tipi di cuscinetti

Alternanza tra due tipi di cuscinetti

È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.

Alternanza tra due tipi di cuscinetti

Alternanza tra due tipi di cuscinetti
È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.

Alternanza tra due tipi di cuscinetti

È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.
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Soluzione contro le lesioni da pressione
Alternanza tra due tipi di cuscinetti

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È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.
Un valido ausilio per un flusso di lavoro efficiente
La facilità d'uso prima di tutto

La facilità d'uso prima di tutto

La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.

La facilità d'uso prima di tutto

La facilità d'uso prima di tutto
La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.

La facilità d'uso prima di tutto

La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.
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Un valido ausilio per un flusso di lavoro efficiente
La facilità d'uso prima di tutto

La facilità d'uso prima di tutto

La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.
Adattabilità per il comfort del paziente
Ottima adattabilità

Ottima adattabilità

La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.

Ottima adattabilità

Ottima adattabilità
La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.

Ottima adattabilità

La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.
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Adattabilità per il comfort del paziente
Ottima adattabilità

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La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.
Adattabilità a una varietà di raccordi
Facilità di applicazione e rimozione

Facilità di applicazione e rimozione

I raccordi scattano in posizione mediante robuste alette di aggancio e possono essere sganciati facilmente. La maschera AF541 può essere utilizzata con tre raccordi: EE perdita 1, EE perdita 2 e SE.

Facilità di applicazione e rimozione

Facilità di applicazione e rimozione
I raccordi scattano in posizione mediante robuste alette di aggancio e possono essere sganciati facilmente. La maschera AF541 può essere utilizzata con tre raccordi: EE perdita 1, EE perdita 2 e SE.

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I raccordi scattano in posizione mediante robuste alette di aggancio e possono essere sganciati facilmente. La maschera AF541 può essere utilizzata con tre raccordi: EE perdita 1, EE perdita 2 e SE.
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Adattabilità a una varietà di raccordi
Facilità di applicazione e rimozione

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I raccordi scattano in posizione mediante robuste alette di aggancio e possono essere sganciati facilmente. La maschera AF541 può essere utilizzata con tre raccordi: EE perdita 1, EE perdita 2 e SE.
  • Soluzione contro le lesioni da pressione
  • Un valido ausilio per un flusso di lavoro efficiente
  • Adattabilità per il comfort del paziente
  • Adattabilità a una varietà di raccordi
Vedi tutte le caratteristiche
Soluzione contro le lesioni da pressione
Alternanza tra due tipi di cuscinetti

Alternanza tra due tipi di cuscinetti

È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.

Alternanza tra due tipi di cuscinetti

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È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.

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È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.
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Alternanza tra due tipi di cuscinetti

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È stato dimostrato che la rotazione delle maschere contrasta la formazione di lesioni della pelle, grazie alla variazione continua dei punti di pressione.¹ La maschera AF541 permette di passare alternativamente dai cuscinetti oronasali ai cuscinetti sottonasali e di ridistribuire la pressione su punti diversi della cute, e si aggiunge alle strategie di rotazione delle maschere.
Un valido ausilio per un flusso di lavoro efficiente
La facilità d'uso prima di tutto

La facilità d'uso prima di tutto

La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.

La facilità d'uso prima di tutto

La facilità d'uso prima di tutto
La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.

La facilità d'uso prima di tutto

La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.
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La facilità d'uso prima di tutto

La facilità d'uso prima di tutto

La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.
Adattabilità per il comfort del paziente
Ottima adattabilità

Ottima adattabilità

La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.

Ottima adattabilità

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La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.

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La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.
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Ottima adattabilità

Ottima adattabilità

La maschera AF541 è dotata di un supporto frontale con pulsante, per agevolare la regolazione della maschera, nonché di cuscinetti oronasali in quattro misure e cuscinetti sottonasali in tre misure, per consentire di scegliere la configurazione più adatta e comoda per ogni paziente.
Adattabilità a una varietà di raccordi
Facilità di applicazione e rimozione

Facilità di applicazione e rimozione

I raccordi scattano in posizione mediante robuste alette di aggancio e possono essere sganciati facilmente. La maschera AF541 può essere utilizzata con tre raccordi: EE perdita 1, EE perdita 2 e SE.

Facilità di applicazione e rimozione

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Documentazione

Istruzioni d'uso (1)

Istruzioni d'uso

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Istruzioni d'uso

Vedi tutta la documentazione

Istruzioni d'uso (1)

Istruzioni d'uso

  • 1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. 2015 July;24(4).

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