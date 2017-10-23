Respironics AF541

La facilità d'uso prima di tutto

La maschera può essere facilmente sollevata dal viso, oppure ruotata e bloccata, per liberare le mani durante le procedure di igiene orale. In alternativa è possibile rimuovere completamente e con rapidità la bretella di fissaggio CapStrap. La maschera è compatibile anche con le tradizionali bretelle di fissaggio a quattro punti. Una comoda porta per nebulizzatore facilita la somministrazione efficace della terapia farmacologica.