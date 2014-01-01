La cannula nasale per alti flussi Philips AC611 fornisce un apporto stabile e confortevole di ossigeno e utilizza lo stesso circuito respiratorio delle maschere NIV Philips, contribuendo al contenimento dei costi e all'ottimizzazione del flusso di lavoro, inoltre è compatibile con il ventilatore V60 Plus che, in un unico sistema, supporta l'uso della ventilazione non invasiva (NIV) e dell'ossigenoterapia ad alti flussi (HFT).
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.