Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 3000/2000

L'aspirapolvere cordless Philips è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Seguire i passaggi riportati di seguito e fare riferimento al video per ulteriori informazioni:

Spegnere l'alimentazione (immagine 1).

Rimuovere la spazzola tenendo premuto il pulsante verso destra (immagine 2).

Rimuovere manualmente tutte le particelle inquinanti visibili (immagine 3)

Tagliare e rimuovere dalla spazzola eventuali peli aggrovigliati (immagine 4).

Rimuovere il tappo laterale (immagine 5) e tagliare i peli presenti (immagine 6).

Reinserire la spazzola in posizione in modo che l'aspirapolvere sia pronto per l'uso (immagini 7-8).