Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 3000/2000
Per scoprire come pulire il contenitore polvere, il filtro, la spazzola e il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere cordless Philips serie 2000/3000, consultare le sezioni riportate di seguito. È possibile trovare il nome del modello sul manico e/o controllare l'immagine riportata di seguito.
Per pulire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips, seguire questi semplici passaggi:
Spegnere l'apparecchio (immagine 1).
Rimuovere il contenitore polvere tirando la leva, situata sul lato destro del pulsante di accensione (immagine 2).
Sollevare la parte colorata per accedere al contenitore (immagine 3).
Svuotare il contenitore polvere (immagine 4).
Per mantenere l'apparecchio in modo accurato, risciacquare il contenitore polvere sotto l'acqua corrente. Evitare l'utilizzo della lavastoviglie (immagine 5).
Reinserire il contenitore polvere (immagine 6) solo una volta che sarà completamente asciutto (24 ore).
Per mantenere le prestazioni ottimali dell'aspirapolvere cordless Philips, assicurarsi di pulire il filtro regolarmente. Seguire questi semplici passaggi:
Dopo aver rimosso la parte colorata dal contenitore, estrarre l'alloggiamento del filtro ruotandolo in senso antiorario (immagine 7).
Separare il separatore schiuma dall'alloggiamento del filtro (immagine 8).
Scuotere il separatore schiuma e l'alloggiamento del filtro su un cestino per pulirlo (immagine 9).
Sciacquare la parte colorata sotto l'acqua corrente (immagine 10) e asciugarla con un panno (immagine 11).
Sciacquare il separatore schiuma (immagine 12) e strizzarlo finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagine 13). Non sciacquare l'alloggiamento del filtro.
Attendere 24 ore fino a quando il separatore schiuma non è completamente asciutto (immagine 14).
Rimontare le parti (immagini 15-18).
Nota: Per prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro dell'aspirapolvere ogni mese e di sostituirlo ogni 6 mesi (accessorio XV1631).
L'aspirapolvere cordless Philips è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Seguire i passaggi riportati di seguito e fare riferimento al video per ulteriori informazioni:
Spegnere l'alimentazione (immagine 1).
Rimuovere la spazzola tenendo premuto il pulsante verso destra (immagine 2).
Rimuovere manualmente tutte le particelle inquinanti visibili (immagine 3)
Tagliare e rimuovere dalla spazzola eventuali peli aggrovigliati (immagine 4).
Rimuovere il tappo laterale (immagine 5) e tagliare i peli presenti (immagine 6).
Reinserire la spazzola in posizione in modo che l'aspirapolvere sia pronto per l'uso (immagini 7-8).
Nota: Controllare e rimuovere eventuali residui intorno alle ruote della spazzola.
Per mantenere la bocchetta Aqua in buone condizioni, si consiglia di seguire questi semplici passaggi per la pulizia e l'asciugatura dopo ogni uso: Per maggiori informazioni fare riferimento al video:
Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua.
Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine 1).
Pulire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo delicatamente (immagini 2-5).
Lasciare asciugare il serbatoio dell'acqua e pulire il panno risciacquandolo o inserendolo in lavatrice (immagini 6-7).
Si consiglia di sostituire il panno ogni 6 mesi (accessorio XV1630).
Nota: Il serbatoio dell'acqua nel video è leggermente diverso dal serbatoio dell'acqua, ma il metodo di pulizia è lo stesso (1:36-1:46).
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XC3031/01R1, XC3133/01R1, XC3131/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›