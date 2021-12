La spia Wi-Fi è spenta

- La macchina da caffè non è connessa alla rete Wi-Fi domestica (o la connessione Wi-Fi non è stata ancora configurata).

- La connessione Wi-Fi dell'apparecchio è spenta.

- La connessione Wi-Fi domestica non funziona correttamente.

- La connessione alla rete Wi-Fi domestica non è attiva, ad esempio perché il router è stato spostato o perché il nome o la password della rete sono stati modificati.

- La macchina da caffè è troppo distante dal router.



La spia Wi-Fi è accesa

- La configurazione Wi-Fi è stata completata con successo e la macchina da caffè è connessa alla rete Wi-Fi domestica.



La spia Wi-Fi rimane accesa anche quando la macchina da caffè viene spenta

- Per continuare a ricevere aggiornamenti, il modulo Wi-Fi deve rimanere disponibile, quindi la spia Wi-Fi resta accesa.



La spia Wi-Fi lampeggia

- La macchina da caffè è in modalità di configurazione durante la procedura di configurazione della connessione Wi-Fi. I pulsanti sulla macchina da caffè non sono attivi.

- Se la macchina era già stata connessa alla rete, la spia lampeggiante indica che la macchina da caffè è in fase di riconnessione alla rete Wi-Fi domestica.

- Se la macchina è connessa alla rete Wi-Fi, la spia che lampeggia lentamente indica che la macchina da caffè sta aggiornando il firmware. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti e durante questo periodo di tempo la macchina da caffè non può essere utilizzata.