Alcuni modelli sono forniti con la funzione Easy-start attivata. La funzione Easy-start consente di aumentare le vibrazioni nel corso del tempo per abituarsi allo spazzolino elettrico. Disattivare la funzione Easy-start per aumentare le vibrazioni. Nel manuale dell'utente fornito con lo spazzolino Philips Sonicare sono disponibili istruzioni dettagliate per disattivare la funzione Easy-start.