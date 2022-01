Per regolare l'impostazione della quantità massima, tenere premuta l'icona della bevanda che si desidera regolare per 3 secondi. La spia superiore dell'icona della quantità delle bevande e la spia superiore dell'icona della quantità di latte (solo modelli specifici) iniziano a lampeggiare e il pulsante di avvio/arresto inizia a lampeggiare, a indicare che la macchina è in modalità di programmazione. Premere il pulsante di avvio/arresto. La macchina inizia a erogare la bevanda selezionata. La spia di avvio si accende in modo fisso all'inizio. Quando la macchina è pronta a memorizzare il volume regolato, la spia di avvio/arresto inizia a lampeggiare. Premete nuovamente il pulsante di avvio/arresto quando la tazza contiene la quantità desiderata di caffè o latte. In caso di cappuccino o latte macchiato, viene erogato prima il latte. Premete il pulsante di avvio/arresto quando la tazza contiene la quantità di latte desiderata. La macchina inizia ad erogare l'acqua. Premere nuovamente il pulsante di avvio/arresto quando la tazza contiene la quantità desiderata.

La macchina dispone di 3 impostazioni predefinite per ogni bevanda: bassa, media, alta.Tuttavia, è possibile regolare e memorizzare la quantità in base alle esigenze; questa opzione è disponibile solo utilizzando l'impostazione più alta.Vedere di seguito per le istruzioni o il video.Dopo aver programmato la nuova quantità massima predefinita per una bevanda,la macchina erogherà questa nuova quantità ogni volta che si seleziona la quantità massima di questa bevanda.