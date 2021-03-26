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Fuori produzione
ZA13BX60/00
Tecnologia zinco aria per apparecchi acustici di alta qualità
Prestazioni eccellenti a lungo termine per ausili acustici personali
Zinco-aria
Nel processo produttivo viene utilizzata una tecnologia eccellente per garantire prestazioni affidabili e a lungo termine.
Tecnologia zinco aria per l'alimentazione dell'apparecchio acustico.
Per facilitare il riconoscimento dei formati di batterie più comuni, utilizziamo una codifica a colori conforme agli standard di settore.
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