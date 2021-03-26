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MinicellsBatteria

ZA13BX30/00

Tecnologia zinco aria per apparecchi acustici di alta qualità

Prestazioni eccellenti a lungo termine per ausili acustici personali

Vedi tutti i vantaggi

Tecnologia zinco aria per apparecchi acustici di alta qualità

  • 1,4 V

  • Zinco-aria

Affidabile per prestazioni a lungo termine

Nel processo produttivo viene utilizzata una tecnologia eccellente per garantire prestazioni affidabili e a lungo termine.

Tecnologia zinco-aria ideale per ausili acustici

Tecnologia zinco aria per l'alimentazione dell'apparecchio acustico.

I colori facilitano il riconoscimento dei formati delle batterie

Per facilitare il riconoscimento dei formati di batterie più comuni, utilizziamo una codifica a colori conforme agli standard di settore.

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