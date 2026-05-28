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Accessori per AquaTrio senza filo Filtro sostitutivo

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Accessori per AquaTrio senza filoFiltro sostitutivo

XV1791/01

Accessori per AquaTrio senza filo Filtro sostitutivo

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Kit filtro sostitutivo compatibile con la gamma senza filo Wet & Dry AquaTrio Philips Serie 9000. Il kit contiene la scatola del filtro completa, che include il coperchio superiore, il coperchio inferiore e il filtro in schiuma lavabile. Si consiglia di sostituire ogni 6 mesi.

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  • 28 May 2026

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