Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Tutte le serie
Accessori per AquaTrio senza filo Filtro sostitutivo
Supporto
XV1791/01
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Kit filtro sostitutivo compatibile con la gamma senza filo Wet & Dry AquaTrio Philips Serie 9000. Il kit contiene la scatola del filtro completa, che include il coperchio superiore, il coperchio inferiore e il filtro in schiuma lavabile. Si consiglia di sostituire ogni 6 mesi.
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti