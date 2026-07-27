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Garanzia di 2 anni
XU2000/15
Aspira e lava in una sola passata
Doppia potenza di aspirazione¹
Navigazione radar LDS
Personalizzazione con l'app HomeRun
Il robot aspira e lava pavimenti duri in una sola volta e pulisce il sottile strato di polvere che si deposita quotidianamente. Rimuovendo la polvere più leggera, non solo con l'aspirapolvere, potrai camminare pure a piedi nudi senza pensarci.
L'elevata potenza di aspirazione del robot permette di raccogliere i frammenti di sporcizia più grandi, come briciole e peli di animali domestici. Puoi anche occuparti dello sporco quotidiano che si accumula sui pavimenti e rimuovere la polvere più fine da tappeti e moquette².
Il robot aumenta automaticamente la potenza di aspirazione su moquette o tappeti per catturare particelle di polvere sottili nascoste in profondità².
Recensioni
1 - Rispetto a XU2000/10 e XU2000/20.
2 - Test effettuato con aspirapolvere solo in modalità alla più alta potenza di aspirazione.
3 - Test effettuato con aspirapolvere solo in modalità alla più bassa potenza di aspirazione.