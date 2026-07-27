Scopri quanto è bello tornare in una casa pulita

Trasforma la tua routine di pulizia e passa all'aspirazione e al lavaggio tutto in uno. In grado di aspirare con il doppio della potenza¹, il robot assicura pavimenti immacolati e una pulizia accurata, con particolare attenzione sui tappeti. Controlla tutto con facilità tramite l'app Home Run.